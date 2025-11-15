Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch
Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Pokémon Légendes Z-A domine les ventes physiques aux États-Unis en 2025

En quelques semaines seulement, le dernier opus de la saga Légendes s’impose comme la meilleure vente physique de l’année sur le marché américain.

News
Sorti à peine il y a quelques semaines, Pokémon Légendes Z-A n’a pas attendu la fin d’année pour s’imposer comme le roi des rayons outre-Atlantique. Selon Mat Piscatella, analyste chez Circana, le titre est officiellement le jeu physique le plus vendu aux États-Unis en 2025, tous éditeurs confondus.

Un succès fulgurant pour ce nouveau spin-off "Légendes"

Interviewé par Kyle Bosman, Mat Piscatella n’a pas mâché ses mots : “Pokémon est actuellement la plus grande franchise médiatique du monde”. Dans ce contexte, Légendes Z-A ne fait que confirmer la puissance du phénomène Pokémon, qui continue d’écraser la concurrence sur tous les terrains, qu'ils s'agisse des jeux vidéo, des cartes à collectionner, ou des jouets…

Dès son lancement, le jeu avait déjà enregistré le meilleur départ retail pour Nintendo aux États-Unis depuis deux ans. Et selon les données partagées, les ventes ne montrent aucun signe de ralentissement, bien au contraire. Alors que la période des Fêtes approche, les analystes s’attendent à ce que le titre joue un rôle central dans les résultats de fin d’année.

5,8 millions d’exemplaires en une semaine

Nintendo avait rapidement communiqué sur les performances de Légendes Z-A : 5,8 millions d’exemplaires écoulés dans le monde dès la première semaine, dont une bonne moitié sur Nintendo Switch 2. Ces chiffres sont impressionnants, et on n'aurait pas forcément pensé qu'un spin-off "Légendes" puisse servir de fer de lance de la Switch 2 comme c'est ce qui est en train de se produire en Amérique du Nord.

S’il est vrai que le démarrage européen a été plus timide (en retrait par rapport aux standards de la série), le marché américain compense largement avec cet engouement massif, notamment pour les éditions... physiques. Comme quoi l'édition physique n'est peut-être pas encore complètement morte, même si les éditeurs aimeraient s'affranchir de cette contrainte de distribution en misant uniquement sur le modèle numérique...

Un carton physique, malgré la tendance au numérique

Dans un contexte où de plus en plus d’éditeurs (y compris Nintendo avec Pokémon Pokopia qui sortira en format Carte clé de jeu) optent pour des formats dématérialisés ou donc hybrides avec les Game-Key Cards, le succès de Légendes Z-A en version physique rappelle que les fans restent attachés à la cartouche, surtout lorsqu’il s’agit d’un jeu Pokémon !

Et vous, avez-vous craqué pour Pokémon Légendes Z-A ? Dans notre test, on avait apprécié le côté très dynamique du jeu, avec un format action qui sort du modèle tour par tour classique de la série, en reprochant toutefois un cadre de jeu trop restreint et des compromis en termes de conception des environnements. Le détail du test vous en dira plus sur ces différents aspects. Dites-nous si ce retour dans Illumis vous a convaincus en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoSoup, Nintendo Wire, NintendoLife
