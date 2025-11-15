Rechercher sur Puissance Nintendo
Le film Super Mario Galaxy se dévoile avec une affiche inspirée du Pays des Sables de Super Mario Odyssey

Nintendo et Illumination jouent avec les univers de plusieurs jeux 3D Mario dans une nouvelle affiche où Mario et Luigi explorent les dunes du Pays des Sables, annonçant des aventures aussi intergalactiques que pluri-dimensionnelles.

News
Alors que la bande-annonce du film Super Mario Galaxy a récemment fait parler d’elle au travers du SMG Direct de ce milieu de semaine, Nintendo et Illumination continuent d’alimenter le buzz autour de leur prochaine superproduction avec une toute nouvelle affiche. Et quelle affiche !!! Celle-ci projette les fans en plein désert, dans une ambiance qui rappelle immédiatement le Pays des Sables de Super Mario Odyssey :

Une affiche qui sent le sable chaud et les étoiles

Le visuel montre Mario et Luigi entourés de Zuituzèc, ces personnages squelettiques vêtus de ponchos colorés, bien connus des joueurs d’Odyssey. À l’arrière-plan, on distingue la fameuse pyramide inversée, point de repère emblématique du Pays des Sables !

Si le film s’intitule Super Mario Galaxy, cette affiche suggère un mélange totalement assumé des univers Mario : dans un plan aperçu à la minute 1'35" du trailer, on voit les deux frères fonçant à moto à travers les dunes vers ladite pyramide. Cela confirmait déjà que plusieurs mondes iconiques feraient leur apparition dans le film... après un premier passage éclair dans le premier film lorsque Mario, Peach et Toad vont au Royaume des Kong, traversant tout le Royaume Champignon pour l'atteindre.
Avec cette affiche, Nintendo et Illumination montrent leur souhait de réunir plusieurs générations de fans Mario en mêlant références classiques et références plus modernes. Après le succès du premier film Super Mario Bros., cette suite semble vouloir étendre l’univers cinématographique en piochant aussi bien dans Galaxy que dans Odyssey.

Le style graphique reste fidèle à l’approche Illumination : des personnages expressifs, un rendu soigné, et une mise en scène pensée pour séduire autant les jeunes spectateurs que les fans de la première heure. On adore, la bande-annonce dévoilée mercredi nous a vraiment hypé pour le film qui sortira en avril 2026.

En effet prévu pour le 1er avril 2026 (date de sortie du film en France), le film Super Mario Galaxy promet un voyage galactique avec quelques escales exotiques comme ce passage au Pays des Sables. Et vous, quel autre monde de l’univers Mario aimeriez-vous voir dans ce nouveau film ? Faites-le-nous savoir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
(Version doublée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
Sources : NintendoLife, IGN, GameSpot
