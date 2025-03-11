Rechercher sur Puissance Nintendo
Films d'animation Super Mario Fait l'actu depuis avr. 2022
News Films d'animation Super Mario

[Nintendo Direct] Shigeru Miyamoto dévoile la première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film

Annoncé mardi, le Direct consacré au film d'animation Super Mario Galaxy Le Film n'a pas déçu, avec un Shigeru Miyamoto en grande forme accompagné d'un Chris Meledandri confiant sur la qualité de son projet !

News
Les 10 minutes les plus sympas de la journée vous attendent sur la chaine YouTube de Nintendo France. Le Nintendo Direct Super Mario Galaxy le Film n'a pas déçu, avec une vidéo composée en plusieurs segments tous plus intéressants les uns que les autres :
- Shigeru Miyamoto introduit le film et évoque l'accueil réservé par les fans au fait que le nouvel épisode nous emmènerait dans la Galaxy
- Chris Meledandri évoque ensuite le statut de conception du film, dans ses dernières semaines d'animation
- La nouvelle bande-annonce nous permet de retrouver les voix du premier opus, mais aussi de voir deux nouveaux protagonistes
- Chris Meledandri accompagné de Jack Black (Bowser en anglais) présentent alors les voix de deux personnages : Brie Larson pour Harmonie et Bennie Safdie pour Bowser Junior.
Shigeru Miyamoto lors du Nintendo Direct Super Mario Galaxy Le Film
La bande-annonce est disponible avec le doublage français sur la chaîne YouTube de Nintendo France, certains préféreront entendre la version originale, on vous propose les deux lecteurs ci-après et on revient sur la séquence ensuite.
(Version sous-titrée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
Retrouvez la vidéo sur YouTube
(Version doublée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
Retrouvez la vidéo sur YouTube
La bande-annonce ne révèle finalement pas grand-chose, si ce n'est le soin apporté à l'animation de Bowser et les effets incroyables de lumière sur les décors. On retrouve Bowser, toujours en version miniature (il avait absorbé un champignon bleu qui rapetisse quiconque les mange), dans un château lui aussi miniature.

Monsieur profite de son temps libre pour... peindre, et présente une de ses dernières oeuvres à Mario et Luigi. Si ce dernier apprécie les couleurs, Mario reste plus circonspect et parle de "croûte", ce qui rend Bowser fou de rage. Du haut de ses 20 centimètres, il menace Mario avant de se rendre compte du ridicule de la situation. La séquence est très amusante et le comique de situation fonctionne très bien.

Dans la séquence suivante, on découvre un nouveau personnage, Bowser Junior, et on comprend qu'il est venu libérer son papa. Il va affronter un autre nouveau personnage, Harmonie, somptueuse dans sa robe bleue, qui fait apparaitre sa baguette magique pour lutter contre l'immense robot piloté on l'imagine par Bowser Jr.
Harmonie dans là première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film diffusée le 12 novembre 2025
La qualité de l'animation de cette bande-annonce nous rend confiant sur l'immense soin apporté à la création de ce second film. Différents plans nous montrent différents lieux visités par Mario dans les jeux vidéo. Par contre, aucune trace de Yoshi pour le moment mais... il fallait bien en garder un peu pour une prochaine bande-annonce !
Chris Meledandri d'Illumination lors du Nintendo Direct Super Mario Galaxy Le Film
Il nous tarde d'être au 1e avril 2026, date de sortie de Super Mario Galaxy Le Film sur grand écran ! Envie de revoir ce Nintendo Direct, allez, on vous laisse son lecteur ici :
Super Mario Galaxy Le Film Direct - 12/11/2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Société
Illumination Entertainement
Nintendo
Personnalité
Shigeru Miyamoto
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil