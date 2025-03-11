News Films d'animation Super Mario
[Nintendo Direct] Shigeru Miyamoto dévoile la première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film
Annoncé mardi, le Direct consacré au film d'animation Super Mario Galaxy Le Film n'a pas déçu, avec un Shigeru Miyamoto en grande forme accompagné d'un Chris Meledandri confiant sur la qualité de son projet !News
Les 10 minutes les plus sympas de la journée vous attendent sur la chaine YouTube de Nintendo France. Le Nintendo Direct Super Mario Galaxy le Film n'a pas déçu, avec une vidéo composée en plusieurs segments tous plus intéressants les uns que les autres :
- Shigeru Miyamoto introduit le film et évoque l'accueil réservé par les fans au fait que le nouvel épisode nous emmènerait dans la Galaxy
- Chris Meledandri évoque ensuite le statut de conception du film, dans ses dernières semaines d'animation
- La nouvelle bande-annonce nous permet de retrouver les voix du premier opus, mais aussi de voir deux nouveaux protagonistes
- Chris Meledandri accompagné de Jack Black (Bowser en anglais) présentent alors les voix de deux personnages : Brie Larson pour Harmonie et Bennie Safdie pour Bowser Junior.
Monsieur profite de son temps libre pour... peindre, et présente une de ses dernières oeuvres à Mario et Luigi. Si ce dernier apprécie les couleurs, Mario reste plus circonspect et parle de "croûte", ce qui rend Bowser fou de rage. Du haut de ses 20 centimètres, il menace Mario avant de se rendre compte du ridicule de la situation. La séquence est très amusante et le comique de situation fonctionne très bien.
Dans la séquence suivante, on découvre un nouveau personnage, Bowser Junior, et on comprend qu'il est venu libérer son papa. Il va affronter un autre nouveau personnage, Harmonie, somptueuse dans sa robe bleue, qui fait apparaitre sa baguette magique pour lutter contre l'immense robot piloté on l'imagine par Bowser Jr.
(Version sous-titrée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
La bande-annonce ne révèle finalement pas grand-chose, si ce n'est le soin apporté à l'animation de Bowser et les effets incroyables de lumière sur les décors. On retrouve Bowser, toujours en version miniature (il avait absorbé un champignon bleu qui rapetisse quiconque les mange), dans un château lui aussi miniature.
(Version doublée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce officielle
Super Mario Galaxy Le Film Direct - 12/11/2025
