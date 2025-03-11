News Films d'animation Super Mario

[Nintendo Direct] Shigeru Miyamoto dévoile la première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film

Annoncé mardi, le Direct consacré au film d'animation Super Mario Galaxy Le Film n'a pas déçu, avec un Shigeru Miyamoto en grande forme accompagné d'un Chris Meledandri confiant sur la qualité de son projet !