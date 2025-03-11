Rechercher sur Puissance Nintendo
The Rogue Prince of Persia A paraître sur Switch 2 le 16/12/2025
News The Rogue Prince of Persia (Switch 2)

The Rogue Prince of Persia sortira le 16 décembre sur Switch et Switch 2

Le jeu d’action-plateforme roguelite d’Ubisoft et Evil Empire débarque sur consoles Nintendo juste avant les Fêtes. Ubisoft a en effet révélé que le jeu sortira le 16 décembre sur Switch et Switch 2.

News
C’est désormais officiel : The Rogue Prince of Persia sortira le 16 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. L’annonce a été accompagnée d’un nouveau trailer, révélant enfin la date de sortie du jeu sur les consoles hybrides de Nintendo.
The Rogue Prince of Persia - Trailer de date de sortie Nintendo Switch™ 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Développé par le studio Evil Empire (connu pour son travail post-lancement sur Dead Cells), le jeu prend la forme d’un roguelite nerveux et stylisé dans l’univers de Prince of Persia. Le joueur incarne un prince acrobate qui, après avoir été vaincu par une armée de Huns imprégnée de magie noire, revient sans cesse au combat grâce à une mystérieuse relique temporelle.

Des combats fluides et une progression non linéaire

The Rogue Prince of Persia mise sur une combinaison fluide de plateformes et de combats au corps-à-corps.

Le gameplay s’articule autour de la célèbre mécanique de course sur les murs, enrichie de sauts, coups de pied, esquives et armes secondaires variées. Chaque tentative est différente grâce à des niveaux générés de manière procédurale, et chaque échec devient l’occasion d’améliorer son équipement et d’en apprendre davantage sur le monde.

À chaque run, on découvre de nouvelles armes, médaillons et personnages, avec une narration non linéaire qui permet de reconstituer progressivement le destin du prince et celui d’un royaume en ruine.

Une sortie physique prévue pour 2026

Ubisoft a également annoncé qu’une édition physique, standard ou “Immortal”, arrivera le 10 avril 2026 sur PS5, Switch et Switch 2. L’édition Immortal contiendra le jeu (en "carte clé de jeu" pour Switch 2), un SteelBook, un poster recto-verso, et un jeu de cartes artistiques qui forment ensemble une partie de la carte du monde du jeu.

Lucie Dewagnier, directrice du jeu chez Evil Empire, s’est réjouie de cette sortie :
« Le rythme intense et la rejouabilité du jeu en font une parfaite expérience de jeu hybride. Nous avons hâte que les joueurs Nintendo se lancent dans l’aventure. »
Comptez-vous essayer ce nouveau Prince de Perse, comme on dirait dans la langue de Molière ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Everything, Gematsu
