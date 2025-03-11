The Rogue Prince of Persia sortira le 16 décembre sur Switch et Switch 2
Le jeu d'action-plateforme roguelite d'Ubisoft et Evil Empire débarque sur consoles Nintendo juste avant les Fêtes. Ubisoft a en effet révélé que le jeu sortira le 16 décembre sur Switch et Switch 2.
Des combats fluides et une progression non linéaireThe Rogue Prince of Persia mise sur une combinaison fluide de plateformes et de combats au corps-à-corps.
Le gameplay s’articule autour de la célèbre mécanique de course sur les murs, enrichie de sauts, coups de pied, esquives et armes secondaires variées. Chaque tentative est différente grâce à des niveaux générés de manière procédurale, et chaque échec devient l’occasion d’améliorer son équipement et d’en apprendre davantage sur le monde.
À chaque run, on découvre de nouvelles armes, médaillons et personnages, avec une narration non linéaire qui permet de reconstituer progressivement le destin du prince et celui d’un royaume en ruine.
Une sortie physique prévue pour 2026Ubisoft a également annoncé qu’une édition physique, standard ou “Immortal”, arrivera le 10 avril 2026 sur PS5, Switch et Switch 2. L’édition Immortal contiendra le jeu (en "carte clé de jeu" pour Switch 2), un SteelBook, un poster recto-verso, et un jeu de cartes artistiques qui forment ensemble une partie de la carte du monde du jeu.
Lucie Dewagnier, directrice du jeu chez Evil Empire, s’est réjouie de cette sortie :
« Le rythme intense et la rejouabilité du jeu en font une parfaite expérience de jeu hybride. Nous avons hâte que les joueurs Nintendo se lancent dans l’aventure. »Comptez-vous essayer ce nouveau Prince de Perse, comme on dirait dans la langue de Molière ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Everything, Gematsu
