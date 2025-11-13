Rechercher sur Puissance Nintendo
Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Pokémon Pokopia dévoile Peakychu et d'autres nouveautés dans une bande-annonce de 10 minutes

Un nouveau trailer pour Pokémon Pokopia révèle des Pokémon originaux, des mécaniques de jeu variées et un mode multijoueur avec GameShare, avant la sortie sur Switch 2 prévue pour le 5 mars 2026.

News
Pokémon Pokopia, le prochain jeu de simulation de vie signé The Pokémon Company, se dévoile un peu plus dans une bande-annonce de 10 minutes diffusée ce jeudi 13 novembre 2025. Prévu pour le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, ce spin-off de la série mise sur la construction, l’interaction avec les Pokémon, et la coopération entre joueurs pour créer un véritable paradis.

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette bande-annonce, la voici :
Pokémon Pokopia | Bande-annonce version longue
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Métamorph, un professeur, et une île à reconstruire

Dans Pokémon Pokopia, le joueur incarne un Métamorph transformé en humain, qui se réveille sur une île autrefois habitée par des humains et des Pokémon. Il y rencontre le Professeur Bouldeneu, une créature végétale solitaire portant des objets humains. Ensemble, ils entreprennent de redonner vie à cet environnement en ruine.
Le gameplay repose sur l’apprentissage de capacités auprès des Pokémon, comme Surf, Éclate-Roc ou Vol Plané, pour modifier l’environnement et y faire revenir la biodiversité. Le joueur peut également personnaliser son apparence, construire des meubles et habitats, et interagir avec les Pokémon de manière ludique (jouer à la corde à sauter avec Bulbizarre, faire allumer un feu par Salamèche, etc.).

De nouveaux Pokémon intrigants

L’une des surprises de cette bande-annonce est l’introduction de formes inédites de Pokémon bien connus. On découvre notamment :
- Peakychu : un Pikachu pâle aux oreilles tombantes et à la fourrure blanchâtre. Il s’agirait d’une femelle, reconnaissable à sa queue en forme de cœur.
- Mosslax : un Ronflex recouvert de mousse, sur la tête duquel pousse une fleur. Il aurait dormi depuis très longtemps.
- Smearguru : une version artistique et haute en couleur de Queulorior, qui manie sa queue comme un véritable pinceau.
Pokopia pousse plus loin la formule des jeux de type Animal Crossing et Dragon Quest Builders. Le Métamorph peut se transformer temporairement en Pokémon comme Dracolosse ou Lokhlass pour explorer d’autres zones de l’archipel, par les airs ou par la mer.

Le titre inclura un mode multijoueur en ligne jusqu’à quatre participants. Il introduit également la fonctionnalité GameShare, permettant à un joueur possédant le jeu d’y inviter un ami, même sur une Switch de première génération. Ceux qui n'auront pas encore sauté le pas vers la Switch 2 à la sortie de Pokémon Pokopia pourront donc néanmoins y jouer grâce à un copain plus chanceux sur leur console.

Un format Game-Key Card qui divise toujours autant

Sujet un peu sensible pour certains fans, Pokémon Pokopia sera le premier jeu first-party Nintendo à sortir exclusivement au format Carte Clé de Jeu : rappelons qu'il s'agit d'un format qui propose une carte physique ne contenant qu’une signature numérique de téléchargement du jeu complet.

Pokémon Pokopia continue de nourrir les espoirs de celles et ceux qui rêvent d’un jeu de type “cosy” dans l’univers Pokémon. Entre construction, coopération, et mystères à résoudre, ce spin-off a de quoi intriguer... avec son approche pour le moins originale. Qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce ? Le jeu vous intéresse-t-il ?

Galerie images

Source : Communiqué de presse
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
