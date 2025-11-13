Pokémon Pokopia dévoile Peakychu et d'autres nouveautés dans une bande-annonce de 10 minutes
Un nouveau trailer pour Pokémon Pokopia révèle des Pokémon originaux, des mécaniques de jeu variées et un mode multijoueur avec GameShare, avant la sortie sur Switch 2 prévue pour le 5 mars 2026.
Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette bande-annonce, la voici :
Un Métamorph, un professeur, et une île à reconstruireDans Pokémon Pokopia, le joueur incarne un Métamorph transformé en humain, qui se réveille sur une île autrefois habitée par des humains et des Pokémon. Il y rencontre le Professeur Bouldeneu, une créature végétale solitaire portant des objets humains. Ensemble, ils entreprennent de redonner vie à cet environnement en ruine.
De nouveaux Pokémon intrigantsL’une des surprises de cette bande-annonce est l’introduction de formes inédites de Pokémon bien connus. On découvre notamment :
- Peakychu : un Pikachu pâle aux oreilles tombantes et à la fourrure blanchâtre. Il s’agirait d’une femelle, reconnaissable à sa queue en forme de cœur.
- Mosslax : un Ronflex recouvert de mousse, sur la tête duquel pousse une fleur. Il aurait dormi depuis très longtemps.
- Smearguru : une version artistique et haute en couleur de Queulorior, qui manie sa queue comme un véritable pinceau.
Le titre inclura un mode multijoueur en ligne jusqu’à quatre participants. Il introduit également la fonctionnalité GameShare, permettant à un joueur possédant le jeu d’y inviter un ami, même sur une Switch de première génération. Ceux qui n'auront pas encore sauté le pas vers la Switch 2 à la sortie de Pokémon Pokopia pourront donc néanmoins y jouer grâce à un copain plus chanceux sur leur console.
Un format Game-Key Card qui divise toujours autantSujet un peu sensible pour certains fans, Pokémon Pokopia sera le premier jeu first-party Nintendo à sortir exclusivement au format Carte Clé de Jeu : rappelons qu'il s'agit d'un format qui propose une carte physique ne contenant qu’une signature numérique de téléchargement du jeu complet.
Pokémon Pokopia continue de nourrir les espoirs de celles et ceux qui rêvent d’un jeu de type “cosy” dans l’univers Pokémon. Entre construction, coopération, et mystères à résoudre, ce spin-off a de quoi intriguer... avec son approche pour le moins originale. Qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce ? Le jeu vous intéresse-t-il ?
