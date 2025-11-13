News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Pokémon Pokopia dévoile Peakychu et d'autres nouveautés dans une bande-annonce de 10 minutes

Un nouveau trailer pour Pokémon Pokopia révèle des Pokémon originaux, des mécaniques de jeu variées et un mode multijoueur avec GameShare, avant la sortie sur Switch 2 prévue pour le 5 mars 2026.