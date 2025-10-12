Entrez dans Extra-Illumis avec Pokémon : Z-A : Méga Dimension !
C'est le jour J ou plutôt le jour Z-A, le contenu additionnel Méga Dimension est disponible et accueille de nombreuses nouveautés. Il est temps de se mettre à la recherche des failles extra-dimensionnelles, c'est parti !News
Une mise à jour sauvage apparait !Moins de deux mois après la sortie de Pokémon Legends : Z-A, le DLC Pokémon : Z-A : Méga Dimension fait son apparition et regorge de nouveautés ! Avec cette sortie, le jeu Pokémon Legends : Z-A propose une mise à jour passant donc en version 2.0.
Voici les nouveautés apportées par cette mise à jour majeure :
Les joueurs ayant acheté le DLC Méga Dimension peuvent désormais profiter de son contenu :A noter que pour progresser dans l’histoire du DLC, vous devez avoir terminé l’histoire principale de Pokemon ZA.
De nouveaux Pokémon ajoutés : Les joueurs n’ayant pas acheté le DLC peuvent tout de même rencontrer ou obtenir les Pokémon ajoutés via les fonctionnalités en ligne.
Correction de bugs : Divers problèmes ont été corrigés.
Qui dit nouvelles aventures, dit nouveau Pokedex !Ce DLC Pokémon : Z-A : Méga Dimension propose comme son nom l'indique l'apparition d'une méga dimension accessible depuis la carte d'Illumis parsemée de failles servant de passerelle vers l'autre monde.
Pour cela, vous allez devoir faire preuve de vos talents de pâtissier et pâtissière pour concocter de succulents donuts grâce à vos baies récoltées lors de vos précédentes aventures. Ces donuts feront monnaie déchange vers un voyage chronométré dans la Méga Dimension.
Cette nouvelle zone propose des défis de collection à remplir pour obtenir des bonus mais elle accueille également des nouveaux Pokémon et des nouvelles méga-évolutions comme ce somptueux Méga-Zeraora ! Un Pokedex dédié aux Pokémon d'Extra-Illumis apparait, celui-ci propose pour le moment une centaine de nouveaux Pokémon dont certains issus de la première génération comme Miaouss ou Férosinge cette fois ci au niveau 102 ...
