News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Entrez dans Extra-Illumis avec Pokémon : Z-A : Méga Dimension !

C'est le jour J ou plutôt le jour Z-A, le contenu additionnel Méga Dimension est disponible et accueille de nombreuses nouveautés. Il est temps de se mettre à la recherche des failles extra-dimensionnelles, c'est parti !