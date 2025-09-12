Rechercher sur Puissance Nintendo
Eclosion de pépites sur Nintendo Music !

Après quelques semaines de disette et une fournée de Wii Fit, Nintendo Music accueille une nouvelle dose de douceurs musicales avec le héros le plus pipou de l'univers Nintendo. On vous dit tout dans cet article !

News

Une pépite presque méconnue !

On ne parle pas souvent de ce jeu mais il fut l'un des jeux Nintendo les plus réussis de la Nintendo Switch. Mettant en scène l'adorable Yoshi, celui-ci a fait un passage remarqué sur la console hybride avec l'épisode Yoshi's Crafted World. Mettant en scène Yoshi dans un univers cartonné, le jeu reprend les codes de la saga en apportant une direction artistique haute en couleurs.

Cette semaine, Nintendo décide de mettre à l'honneur le jeu en publiant la bande originale qui n'aura pas marqué le cours de l'histoire comme le remarque notre test chez PN. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moins de 53 nouvelles pistes qui sont ajoutées pour un total d’1 heure et 11 minutes d'écoute.
Ce n'est pas la première fois qu'une OST de l'univers Yoshi se retrouve sur Nintendo Music. En effet, l'épisode sur Nintendo 64 Yoshi's story a fait son apparition en juin dernier comme nous vous en parlions dans cet article.

2026 sera l'année du dinosaure !

Cet ajout nous permet de patienter mais par la même occasion de nous faire un petit rappel pour 2026 qui marquera le retour de Yoshi avec Yoshi and the Mysterious Book ! Il s'agit du septième épisode mettant en scène notre fidèle dinosaure à la recherche d'étranges créatures cachées dans les pages d’un livre mystérieux.

Un univers plein de poésie et de douceur qui embellira notre printemps en 2026 !
Yoshi and the Mysterious Book A paraître sur Switch 2
Yoshi’s Crafted World Disponible sur Switch depuis le 29/03/2019
