Cérémonie des Pégases 2026 : découvrez les gagnants

La cérémonie francaise de la remise de prix dans le monde du jeu vidéo s'est déroulée ce 5 mars comme chaque année à La Cigale à Paris. C'est l'occasion, bien qu'un peu nombriliste, de mettre en avant les production françaises. Et cette année, un nom décroche les prix partout ou il masse, même à l'international. Vous l'avez deviné ?





Oui, l'année 2025 à été marquée par la sortie du jeu Clair Obscur : Expédition 33, développé par les montpelliérains de Sandfall Interactive, qui concourrait dans 4 catégories et qui donc remporté... que dis-je rafflé 4 trophées : Excellence Visuelle, Meilleur Univers Sonore, Excellence Narrative et Meilleur Jeu Vidéo.

Absolum, co-développé par Guard Crush Games et Supamonks se distingue aussi avec 2 prix, ceux du Meilleur Game Design ainsi que celui du Meilleur Vidéo Indépendant. Ce lauréat a la particularité d'être disponible sur Nintendo Switch et nous lui avions attribué la note de 18/20 dans notre test

Dévoilé il y a plus d'un an à la cérémonie des Games Awards 2024, Rematch est un jeu de football développé par les parisiens de Sloclap à qui on doit déjà Sifu. L'équipe est donc repartie avec le trophée de la Meilleure Innovation Technologique. Rematch a la particularité de se différencier de la plupart des jeux de football en proposant une vue à la 3e personne.





En pêle-mêle, Les murmures du soleil repart avec le prix du Meilleur Jeu Vidéo Mobile, Ravenswatch auquel nous avions aussi attribué 18/20 pour le prix du Meilleur Service d'Exploitation. Wednesdays, de Pixels Hunt, traitant le sujet des violences sexuelles sur mineurs est doublement récompensé avec les prix Au delà du Jeu Vidéo et Meilleure Accessibilité.

Petit détour par l'international avec The Storyteller pour le trophée du Meilleur Jeu Vidéo Mobile étranger. Impossible de faire l'impasse sur Hollow Knight : Silksong ainsi que Hades 2 pour respectivement les prix du Meilleur Jeu Vidéo Indépendant étranger et Meilleur Jeu Vidéo étranger.





On finira le listing avec le Meilleur Premier Jeu Vidéo pour l'équipe Evil Empire, derrire The rogue Prince of Persia, ainsi que le Meilleur Jeu Vidéo Etudiant, remis aux étudiants de l'Isart Digital pour leur projet Candellum.







Palmarès complet des Pégases du Jeu Vidéo 2026 Un résultat global non sans surprises au vu des nommés, et bien mérités. Le succès de Clair Obscur attire les projecteurs sur les studios Francais, espérons que cela saura attirer aussi l'oeil d'investisseurs afin de permettre au tissu hexagonal de croitre.

Meilleur jeu vidéo Absolum Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33 The Rogue Prince of Persia

Meilleur jeu vidéo indépendant Lauréat : Absolum Sol Cesto Rematch Wednesdays

Meilleur jeu vidéo mobile Lauréat : Les Murmures du Soleil Molang Match’n Munch Spongebob : Patty Pursuit 2

Meilleur premier jeu vidéo Carimara – Beneath the Forlorn Limbs Drop Duchy Lauréat : The Rogue Prince of Persia

Meilleur jeu vidéo étudiant 12 Memory Lane Barrell Roll Lauréat : Candellum

Au-delà du jeu vidéo A Better World Fireside Feelings Lauréat : Wednesdays

Excellence visuelle Absolum Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33 The Rogue Prince of Persia

Meilleur univers sonore Absolum Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33 The Rogue Prince of Persia

Excellence narrative Crown Gambit L’Amerzone : Le Testament de l’explorateur Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33 Wednesdays

Meilleur game design Lauréat : Absolum Drop Duchy Sol Cesto

Meilleure innovation technologique Lauréat : Rematch Sheepherds! Plan B: Terraform

Meilleure accessibilité Les Murmures du Soleil Sheepherds! Lauréat : Wednesdays

Meilleur service d’exploitation Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Microsoft Flight Simulator 2024 Lauréat : Ravenswatch

Meilleur jeu vidéo étranger Dispatch Kingdom Come Deliverance II Lauréat : Hades II

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger Dispatch Hades II Lauréat : Hollow Knight Silksong

Meilleur jeu vidéo mobile étranger Lauréat : The Storyteller Planet of Lana Subnautica

Personnalité de l’année Lauréat : Alexis Garavaryan (PDG de Kepler Interactive)



