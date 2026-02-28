News Cérémonie des Pégases
Cérémonie des Pégases 2026 : découvrez les gagnants
Comme chaque année, les Pégases recompensent les studios francais dans le monde du jeu vidéo.News
Chaque année, les Pégases du Jeu Vidéo viennent célébrer le meilleur de la création vidéoludique française. La cérémonie 2026 s’est tenue ce 5 mars à La Cigale, à Paris, réunissant studios, créateurs et professionnels du secteur pour mettre en lumière une industrie hexagonale toujours plus dynamique. Si plusieurs titres étaient en lice dans de nombreuses catégories, un jeu s’est particulièrement illustré lors de cette édition : Clair Obscur: Expedition 33, développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive. Nommé dans plusieurs catégories majeures, le RPG a littéralement dominé la soirée en repartant avec pas moins de quatre trophées, dont celui très convoité de Meilleur jeu vidéo. Une consécration qui confirme l’excellent accueil critique et public réservé au titre depuis sa sortie.
La cérémonie francaise de la remise de prix dans le monde du jeu vidéo s'est déroulée ce 5 mars comme chaque année à La Cigale à Paris. C'est l'occasion, bien qu'un peu nombriliste, de mettre en avant les production françaises. Et cette année, un nom décroche les prix partout ou il masse, même à l'international. Vous l'avez deviné ?
Oui, l'année 2025 à été marquée par la sortie du jeu Clair Obscur : Expédition 33, développé par les montpelliérains de Sandfall Interactive, qui concourrait dans 4 catégories et qui donc remporté... que dis-je rafflé 4 trophées : Excellence Visuelle, Meilleur Univers Sonore, Excellence Narrative et Meilleur Jeu Vidéo.
Absolum, co-développé par Guard Crush Games et Supamonks se distingue aussi avec 2 prix, ceux du Meilleur Game Design ainsi que celui du Meilleur Vidéo Indépendant. Ce lauréat a la particularité d'être disponible sur Nintendo Switch et nous lui avions attribué la note de 18/20 dans notre test.
Dévoilé il y a plus d'un an à la cérémonie des Games Awards 2024, Rematch est un jeu de football développé par les parisiens de Sloclap à qui on doit déjà Sifu. L'équipe est donc repartie avec le trophée de la Meilleure Innovation Technologique. Rematch a la particularité de se différencier de la plupart des jeux de football en proposant une vue à la 3e personne.
En pêle-mêle, Les murmures du soleil repart avec le prix du Meilleur Jeu Vidéo Mobile, Ravenswatch auquel nous avions aussi attribué 18/20 pour le prix du Meilleur Service d'Exploitation. Wednesdays, de Pixels Hunt, traitant le sujet des violences sexuelles sur mineurs est doublement récompensé avec les prix Au delà du Jeu Vidéo et Meilleure Accessibilité.
Petit détour par l'international avec The Storyteller pour le trophée du Meilleur Jeu Vidéo Mobile étranger. Impossible de faire l'impasse sur Hollow Knight : Silksong ainsi que Hades 2 pour respectivement les prix du Meilleur Jeu Vidéo Indépendant étranger et Meilleur Jeu Vidéo étranger.
On finira le listing avec le Meilleur Premier Jeu Vidéo pour l'équipe Evil Empire, derrire The rogue Prince of Persia, ainsi que le Meilleur Jeu Vidéo Etudiant, remis aux étudiants de l'Isart Digital pour leur projet Candellum.
Un résultat global non sans surprises au vu des nommés, et bien mérités. Le succès de Clair Obscur attire les projecteurs sur les studios Francais, espérons que cela saura attirer aussi l'oeil d'investisseurs afin de permettre au tissu hexagonal de croitre.
Palmarès complet des Pégases du Jeu Vidéo 2026
- Meilleur jeu vidéo
- Absolum
- Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33
- The Rogue Prince of Persia
- Meilleur jeu vidéo indépendant
- Lauréat : Absolum
- Sol Cesto
- Rematch
- Wednesdays
- Meilleur jeu vidéo mobile
- Lauréat : Les Murmures du Soleil
- Molang Match’n Munch
- Spongebob : Patty Pursuit 2
- Meilleur premier jeu vidéo
- Carimara – Beneath the Forlorn Limbs
- Drop Duchy
- Lauréat : The Rogue Prince of Persia
- Meilleur jeu vidéo étudiant
- 12 Memory Lane
- Barrell Roll
- Lauréat : Candellum
- Au-delà du jeu vidéo
- A Better World
- Fireside Feelings
- Lauréat : Wednesdays
- Excellence visuelle
- Absolum
- Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33
- The Rogue Prince of Persia
- Meilleur univers sonore
- Absolum
- Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33
- The Rogue Prince of Persia
- Excellence narrative
- Crown Gambit
- L’Amerzone : Le Testament de l’explorateur
- Lauréat : Clair Obscur: Expedition 33
- Wednesdays
- Meilleur game design
- Lauréat : Absolum
- Drop Duchy
- Sol Cesto
- Meilleure innovation technologique
- Lauréat : Rematch
- Sheepherds!
- Plan B: Terraform
- Meilleure accessibilité
- Les Murmures du Soleil
- Sheepherds!
- Lauréat : Wednesdays
- Meilleur service d’exploitation
- Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Lauréat : Ravenswatch
- Meilleur jeu vidéo étranger
- Dispatch
- Kingdom Come Deliverance II
- Lauréat : Hades II
- Meilleur jeu vidéo indépendant étranger
- Dispatch
- Hades II
- Lauréat : Hollow Knight Silksong
- Meilleur jeu vidéo mobile étranger
- Lauréat : The Storyteller
- Planet of Lana
- Subnautica
- Personnalité de l’année
- Lauréat : Alexis Garavaryan (PDG de Kepler Interactive)
La 7e cérémonie des Pégases
Avec cette édition 2026, les Pégases du Jeu Vidéo rappellent une fois de plus la richesse et la diversité de la création française. Des productions ambitieuses, des expériences indépendantes originales et des projets étudiants prometteurs confirment que l’écosystème vidéoludique hexagonal continue de démontrer son dynamisme. Le triomphe de Clair Obscur: Expedition 33 illustre aussi la capacité de nouveaux studios à briller sur la scène internationale. Reste désormais à espérer que ces succès permettront à la création française de poursuivre sa croissance dans les années à venir.
