News Films d'animation Super Mario
Le prochain Nintendo Direct sera dédié au film Super Mario Galaxy et est annoncé pour ce 9 mars
Nintendo diffusera ce 9 mars un Nintendo Direct consacré au film d’animation Super Mario Galaxy. La présentation proposera la bande-annonce finale avant la sortie du film début avril.News
Nintendo prépare un nouveau rendez-vous pour les fans de Mario. La firme a annoncé la diffusion d’un Nintendo Direct entièrement consacré au film d’animation Super Mario Galaxy. La présentation sera diffusée le lundi 9 mars sur les chaînes YouTube officielles de Nintendo. On prend déjà rendez-vous avec la firme pour cette présentation : 22 heures, heure française.
Le flux Youtube du stream est déjà disponible, cela se passera par là :
Ce n’est pas la première fois que Nintendo consacre une présentation à ce projet fou. Deux Direct avaient déjà été organisés auparavant pour présenter le film et dévoiler une première bande-annonce. L’un d’eux avait notamment permis d’apercevoir une première version de Yoshi dans l’univers du film, mais tous avaient en commun de susciter beaucoup d'enthousiasme au sein de la communauté.
Reste maintenant à découvrir ce que contiendra cette bande-annonce finale. Nintendo pourrait réserver quelques surprises supplémentaires aux fans, d’autant que certains visuels ont déjà confirmé la présence de personnages issus de l’univers Mario rarement mis en avant.
Comptez-vous regarder ce Nintendo Direct dédié au film Super Mario Galaxy ? Et attendez-vous ce long métrage avec curiosité ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo Today
Ce Direct mettra en avant la bande-annonce finale du film. Nintendo précise déjà qu’aucune information liée aux jeux vidéo ne sera présentée durant cette diffusion, qui sera donc entièrement centrée sur le long métrage. L’événement interviendra, pour nous, à la veille du MAR10 Day, la journée annuelle durant laquelle Nintendo met traditionnellement en avant notre plombier préféré.
Super Mario Galaxy Le Film Direct - 09/03/2026
L'heure de la bande-annonce finale a sonné !La diffusion est programmée à 22 heures en France. Ce Direct devrait être relativement court et se concentrer sur le nouveau trailer du film, à deux grosses semaines de sa sortie dans les salles : le film sort en France le 1e avril 2026.
Un rendez-vous bien trouvé pour lancer le MAR10 DayLa date choisie n’est évidemment pas anodine. La présentation intervient à la veille du 10 mars, journée que Nintendo célèbre chaque année comme le MAR10 Day. L’éditeur en profite généralement pour proposer diverses opérations autour de la licence Mario, notamment des promotions sur les jeux.
