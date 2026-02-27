Test de Gear.Club Unlimited 3 : passion auto au pays du soleil levant
Le jeu passe-t-il le contrôle technique sur Switch 2 ? Notre test de Gear.Club Unlimited 3 nous emmène au Japon à la découverte de ses paysages et son ambiance uniques.Test
Entre la côte d’Azur et le Japon : la tradition et la modernité ?Près de huit ans après la dernière sortie de la licence de course Gear.Club chez Nintendo (retrouvez notre test du premier volet et les infos sur le deuxième volet qui avait bénéficié avec bonheur de DLC embellissant l'expérience), la franchise revient avec une carrosserie flambant neuve taillée sur mesure pour la Nintendo Switch 2. Les possibilités techniques de la dernière des consoles Nintendo laissaient présager un jeu visuellement impressionnant et des courses spectaculaires mais la promesse est-elle tenue ?
Difficile pour commencer de nier l’originalité du parti pris qui nous emmène à la fois entre les routes du sud de la France et celles du Japon. Les paysages que l’on traverse à toute allure se ressemblent rarement, et pour qui apprécie le grand air et de savourer des points de vue bien travaillés, avec de vrais efforts mis sur la topographie de cols, de falaises, de criques lumineuses et d’étangs brumeux, le jeu vaut le détour. Les routes sont en effet sinueuses comme attendues dans ces paysages parfois escarpés et influencent de facto le gameplay, avec à la clef beaucoup de virages et une attention de tous les instants pour ne pas finir dans le décor.
Attention aux sorties de routeCôté conduite le bilan est là aussi partagé. Certes on retrouve des modes de jeux très réalistes, avec des groupes de plusieurs voitures, de 2 à 8 qui s’élancent à toute allure, sur des voies pas très larges, propres aux paysages que l’on traverse. Si l’on ajoute à cela que les voitures que l'on contrôle adoptent bien souvent un comportement plus proche d’une voiture réelle, que du kart d’un jeu de course coqueluche de Nintendo, on obtient un jeu pour le moins exigeant. La rigueur des sensations de conduite ne se changerait toutefois pas en une certaine rigidité par moments ?
En effet les outils pour dompter les voitures sont plutôt limitées, seule vraie possibilité, l’option de choisir entre une conduite automatique et une conduite manuelle. Si la première a l'avantage de laisser le joueur se concentrer sur les nombreux virages qu’il rencontre, la seconde demande encore plus de concentration sans véritable avantage.
Mais la grosse nouveauté de cet épisode réside dans son mode circulation sur autoroute qui nous invite à nous élancer à fond la caisse sur une autoroute presque embouteillée de voitures et de remonter le courant pour nous faufiler en tête. Si la première tentative sur ce mode amuse au premier essai, il devient rapidement une purge très répétitive.
Il est également important de mentionner le comportement général des adversaires qui dénotent et indiquent une IA mal équilibrée. Il est ainsi fréquent que leur comportement ne soit pas très réaliste, ralentissant presque à l’extrême dans les virages, les lignes droites deviennent des rampes de lancement supersoniques. Bien sûr c’est une manière pour le jeu de nous inciter à faire les courses de l’histoire principale mais aussi les évènements facultatifs supplémentaires proposés afin d’engranger davantage de bonus susceptibles d’être dépensés dans notre Gear.Club pour améliorer nos véhicules.
En sommes préparez-vous à des courses qui se répètent à n’en plus finir, avec le sentiment de faire et refaire les mêmes défis. Certes nos compétences de pilote finissent par grandir petit à petit mais elles ne sont pas les seules, l’ennui aussi finit par croître dangereusement. Heureusement que les voitures bien modélisées sont là pour, un peu, compenser la donne.
Collectionne, personnalise et admire ?Comment s’en sortir alors dans ces courses parfois quais impossibles ? Impossible n’est pas Gear.Club qui fait de la customisation, pour ne pas dire l’optimisation sa marque de fabrique. Au sein de son Gear.Club personnalisable avec des objets purement esthétiques et cosmétiques, il est également possible d’investir dans des plateformes d’amélioration pour nos véhicules. Ces stations sont dédiées à renforcer le pneumatique, à solidifier la carrosserie ou à booster le moteur des voitures et sont par conséquent indispensables pour espérer gagner dans les courses qui restent le cœur du gameplay.
Alors qu'au moment où nous achevons ce test nous apprenons que l'éditeur français Nacon demandait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, espérons que les amoureux des jeux de voitures puissent porter suffisamment ce troisième volet afin qu'une suite voie le jour et que celle-ci apportera des nouveautés qui exploiteront davantage le potentiel de la Nintendo Switch 2 capable d'encore mieux.
