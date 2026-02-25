Rechercher sur Puissance Nintendo
Nacon
News Nacon

Nacon annonce être en redressement judiciaire : un moment délicat pour l’éditeur français

Confronté à des difficultés financières, Nacon déclare la cessation des paiements et sollicite un redressement judiciaire. Une période d’observation s’ouvre pour préserver l’activité et les 1000 emplois.

News
Le secteur du jeu vidéo traverse une période de fortes turbulences, et c’est désormais un acteur bien connu des joueurs français qui en fait les frais. Nacon a annoncé ce matin effectuer une déclaration de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole. C'est une décision difficile, mais présentée comme une étape pour tenter d’assurer la continuité de l’activité.

Pour les joueurs Nintendo, cette nouvelle a une résonance particulière. Nacon fait partie des partenaires réguliers de l’écosystème Switch, et lançait encore le 19 février dernier Gear.Club Unlimited 3 sur Nintendo Switch 2 (notre test arrive bientôt !). Un symbole d’activité soutenue en façade, alors même que les discussions avec les créanciers se poursuivaient en coulisses.

Un engrenage financier difficile à enrayer

Dans son communiqué, Nacon explique ne plus disposer d’actifs suffisants pour faire face à son passif exigible. La situation découle notamment des problèmes rencontrés par Bigben, entré en négociation avec ses créanciers après un refus bancaire ayant empêché le remboursement partiel d’un emprunt obligataire.

La procédure de redressement judiciaire vise désormais à geler le passif pendant une période d’observation pouvant aller jusqu’à 18 mois. L’objectif affiché est de restructurer la dette et de bâtir un plan de continuation. En clair, trouver des fonds avec une capacité de remboursement sur le long terme. Une équation complexe, qui passe souvent par des arbitrages difficiles.
Communiqué de presse annonçant le placement en cessation des paiements de Nacon ce 25 février 2026

Le modèle AA sous pression

Au-delà des chiffres, c’est aussi le positionnement stratégique de Nacon qui interroge dans le contexte actuel. Spécialisé presque exclusivement sur le segment AA, l’éditeur évolue sur un terrain instable : budgets significatifs, mais sans la force de frappe marketing ni les ventes massives des blockbusters AAA qui soutiennent les projets plus risqués.

Ces dernières années, le catalogue a oscillé entre faux pas marquants, déceptions commerciales telles que Test Drive Unlimited: Solar Crown, productions solides, et... des réussites critiques notables. Le problème reste de poids : aucune licence phare capable de porter durablement l’ensemble du catalogue et d’absorber les échecs.

Dans un marché où la visibilité coûte cher et où les cycles d’investissement s’allongent, l’absence d’IP locomotive pèse lourd. Les ventes correctes ne suffisent plus toujours à sécuriser l’équilibre financier d’un groupe qui compte plus de 1000 collaborateurs et 25 filiales à l’international. On a une pensée pour toutes les équipes de Nacon dans la période d'incertitude qui s'annonce.

Quels impacts pour les projets à venir ?

À court terme, Nacon devrait continuer ses activités pendant la période d’observation. Un Nacon Connect est d’ailleurs prévu la semaine prochaine, avec notamment des adaptations lovecraftiennes comme Cthulhu: Edge of Memories et Endurance Motorsport Series.

Reste la question des salariés et des studios. Si des investisseurs se manifestent, ce sera à la condition que la valeur de l’entreprise soit jugée suffisante. Dans ce type de procédure, la recherche d’un équilibre entre sauvegarde de l’activité et réduction des coûts est souvent délicate.

Chez PN, nous avons régulièrement suivi les sorties et accessoires Nacon sur Nintendo Switch. Derrière l’analyse financière, il y a aussi des équipes créatives et techniques dont le travail a marqué ces dernières années. Nous suivrons avec attention les décisions du Tribunal et les éventuelles annonces à venir si tant est que l'écosystème Switch 1|2 est concerné.

Comment percevez-vous cette situation ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Communiqué de presse Nacon, Gamekyo
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Thème
Finance et chiffres de vente
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil