Nacon annonce être en redressement judiciaire : un moment délicat pour l’éditeur français

Le secteur du jeu vidéo traverse une période de fortes turbulences, et c’est désormais un acteur bien connu des joueurs français qui en fait les frais. Nacon a annoncé ce matin effectuer une déclaration de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole. C'est une décision difficile, mais présentée comme une étape pour tenter d’assurer la continuité de l’activité.
Pour les joueurs Nintendo, cette nouvelle a une résonance particulière. Nacon fait partie des partenaires réguliers de l’écosystème Switch, et lançait encore le 19 février dernier Gear.Club Unlimited 3 sur Nintendo Switch 2 (notre test arrive bientôt !). Un symbole d’activité soutenue en façade, alors même que les discussions avec les créanciers se poursuivaient en coulisses.
La procédure de redressement judiciaire vise désormais à geler le passif pendant une période d’observation pouvant aller jusqu’à 18 mois. L’objectif affiché est de restructurer la dette et de bâtir un plan de continuation. En clair, trouver des fonds avec une capacité de remboursement sur le long terme. Une équation complexe, qui passe souvent par des arbitrages difficiles.
Ces dernières années, le catalogue a oscillé entre faux pas marquants, déceptions commerciales telles que Test Drive Unlimited: Solar Crown, productions solides, et... des réussites critiques notables. Le problème reste de poids : aucune licence phare capable de porter durablement l’ensemble du catalogue et d’absorber les échecs.
Dans un marché où la visibilité coûte cher et où les cycles d’investissement s’allongent, l’absence d’IP locomotive pèse lourd. Les ventes correctes ne suffisent plus toujours à sécuriser l’équilibre financier d’un groupe qui compte plus de 1000 collaborateurs et 25 filiales à l’international. On a une pensée pour toutes les équipes de Nacon dans la période d'incertitude qui s'annonce.
Reste la question des salariés et des studios. Si des investisseurs se manifestent, ce sera à la condition que la valeur de l’entreprise soit jugée suffisante. Dans ce type de procédure, la recherche d’un équilibre entre sauvegarde de l’activité et réduction des coûts est souvent délicate.
Chez PN, nous avons régulièrement suivi les sorties et accessoires Nacon sur Nintendo Switch. Derrière l’analyse financière, il y a aussi des équipes créatives et techniques dont le travail a marqué ces dernières années. Nous suivrons avec attention les décisions du Tribunal et les éventuelles annonces à venir si tant est que l'écosystème Switch 1|2 est concerné.
Comment percevez-vous cette situation ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Communiqué de presse Nacon, Gamekyo
