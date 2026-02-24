Rechercher sur Puissance Nintendo
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 depuis le 19/02/2026
News Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Xenoblade Chronicles X Switch 2 : une mise à niveau contestée par les joueurs

Des joueurs ont demandé le remboursement de l’upgrade payante de Xenoblade Chronicles X sur Switch 2. On attend encore l'avis de notre testeur, mais Digital Foundry enfonce déjà le clou et pointe une adaptation technique décevante.

News
La polémique ne retombe pas autour de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition. Disponible via une mise à niveau payante d’environ 5 euros, cette version promettait une résolution jusqu’en 4K en mode TV et un affichage “jusqu’à” 60 images par seconde. Sur le papier, de quoi sublimer Mira, images officielles à l'appui. Mais dans les faits, de nombreux joueurs estiment que le résultat est en deçà des attentes, au point que Nintendo accorde des remboursements au cas par cas.

Des joueurs insatisfaits… et remboursés

Selon Eurogamer, plusieurs utilisateurs ayant contacté le service client de Nintendo ont obtenu un remboursement de l’upgrade. En cause : une qualité d’image jugée inférieure à la version d’origine, notamment en mode portable. Un comble pour un upgrade payant.
Des témoignages évoquent un upscaling agressif, des textures lissées à l’excès, du shimmering sur les ombres et un rendu parfois flou. Certains vont même jusqu’à comparer défavorablement cette édition Switch 2 à la version Wii U émulée en 4K sur PC, c'est peu dire que les avis divergent car quelques joueurs défendent malgré tout l’apport du 60 fps en mode docké. La grogne est toutefois suffisamment visible pour faire des vagues sur les réseaux sociaux.

Digital Foundry parle de “pire Switch 2 Edition”

La discussion a pris une nouvelle ampleur aujourd’hui avec l’analyse technique de Digital Foundry sur YouTube. Fidèle à son approche méthodique, l’équipe estime que cette mise à niveau est “probablement la pire Switch 2 Edition à ce jour”. Un jugement sévère qui repose principalement sur la méthode d’upscaling employée, jugée peu convaincante.

Voici la vidéo proposée par Digital Foundry sur sa chaine YouTube :
Xenoblade Chronicles X Switch 2 Edition Has Big Image Quality Problems
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le média pointe un traitement d’image qui dégrade certains détails fins et introduit des artefacts visibles, en particulier en mode portable. En clair, la promesse d’une version “améliorée” ne se traduirait pas toujours par un gain perceptible, voire cohérent, par rapport à la version Switch d’origine.

Un faux pas pour cette licence majeure de Monolith Soft

Pour Nintendo, la situation est malheureusement un peu délicate. Xenoblade Chronicles X reste un titre important du catalogue de Monolith Soft. Le studio est reconnu pour son savoir-faire technique et la richesse de ses mondes ouverts... et cette Definitive Edition avait d’ailleurs été saluée à sa sortie pour la qualité de son adaptation sur Switch.

Ce qui pose question ici, c’est le positionnement payant de l’upgrade et sa qualité. Là où d’autres mises à jour Switch 2 ont été proposées gratuitement ou ont apporté des améliorations nettes, cette version à 5 euros cristallise les critiques qui ne manquent jamais de pointer le moindre faux pas de Nintendo. Certains joueurs estiment qu’un correctif technique serait suffisant (encore que la question qui se pose c'est de savoir pourquoi le correctif n'a pas été proposé d'office avec cette upgrade ?), d’autant que les problèmes semblent liés à des choix logiciels plutôt qu’à des limites matérielles insurmontables.
Reste à voir si Nintendo publiera un patch pour corriger ces défauts. En attendant, la prudence semble de mise pour les possesseurs de la version Switch qui hésitent à passer à la caisse. On ne manquera pas de vous donner notre avis très bientôt à ce sujet. Quant à vous, avez-vous testé cette Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles X ? Les performances vous ont-elles convaincu en mode docké ou portable ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Eurogamer, My Nintendo News, Nintendo Life, NintendoSoup
