Xenoblade Chronicles X Switch 2 : une mise à niveau contestée par les joueurs
Des joueurs ont demandé le remboursement de l’upgrade payante de Xenoblade Chronicles X sur Switch 2. On attend encore l'avis de notre testeur, mais Digital Foundry enfonce déjà le clou et pointe une adaptation technique décevante.News
Des joueurs insatisfaits… et remboursésSelon Eurogamer, plusieurs utilisateurs ayant contacté le service client de Nintendo ont obtenu un remboursement de l’upgrade. En cause : une qualité d’image jugée inférieure à la version d’origine, notamment en mode portable. Un comble pour un upgrade payant.
Digital Foundry parle de “pire Switch 2 Edition”La discussion a pris une nouvelle ampleur aujourd’hui avec l’analyse technique de Digital Foundry sur YouTube. Fidèle à son approche méthodique, l’équipe estime que cette mise à niveau est “probablement la pire Switch 2 Edition à ce jour”. Un jugement sévère qui repose principalement sur la méthode d’upscaling employée, jugée peu convaincante.
Voici la vidéo proposée par Digital Foundry sur sa chaine YouTube :
Un faux pas pour cette licence majeure de Monolith SoftPour Nintendo, la situation est malheureusement un peu délicate. Xenoblade Chronicles X reste un titre important du catalogue de Monolith Soft. Le studio est reconnu pour son savoir-faire technique et la richesse de ses mondes ouverts... et cette Definitive Edition avait d’ailleurs été saluée à sa sortie pour la qualité de son adaptation sur Switch.
Ce qui pose question ici, c’est le positionnement payant de l’upgrade et sa qualité. Là où d’autres mises à jour Switch 2 ont été proposées gratuitement ou ont apporté des améliorations nettes, cette version à 5 euros cristallise les critiques qui ne manquent jamais de pointer le moindre faux pas de Nintendo. Certains joueurs estiment qu’un correctif technique serait suffisant (encore que la question qui se pose c'est de savoir pourquoi le correctif n'a pas été proposé d'office avec cette upgrade ?), d’autant que les problèmes semblent liés à des choix logiciels plutôt qu’à des limites matérielles insurmontables.
