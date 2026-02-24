News Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Xenoblade Chronicles X Switch 2 : une mise à niveau contestée par les joueurs

Des joueurs ont demandé le remboursement de l’upgrade payante de Xenoblade Chronicles X sur Switch 2. On attend encore l'avis de notre testeur, mais Digital Foundry enfonce déjà le clou et pointe une adaptation technique décevante.