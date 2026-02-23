Test de Dragon Quest VII : Reimagined, une très belle réussite
Pour fêter les 40 ans de la saga Dragon Quest cette année, nous avons le droit à une superbe pépite avec le remaster du septième épisode de la série. Square Enix n’a pas fait les choses à moitié.Test
Square Enix a rectifié le tir depuis puisque certains épisodes finissent par arriver en Europe d’une manière ou d’une autre (notamment sur la célèbre Nintendo DS) jusqu’au onzième épisode sur toutes les plateformes.
Concernant Dragon Quest VII, l’opus original sort en 2000 au Japon sur Playstation. Il faudra attendre 2016 pour qu’un remake voit le jour sur Nintendo 3DS avec comme titre : La Quête des Vestiges du Monde..
Dix ans plus tard, et pour fêter les quarante ans de la licence, Square Enix annonce en septembre 2025. la venue prochaine du remaster du remaster de cet épisode dans une version “Reimagined” comme l’indique son nouveau titre. Nous vous avions donné nos impressions sur la démo sortie le 7 janvier., nous testons cette fois-ci pour vous la version complète parue le 5 février 2026 sur toutes les plateformes dont la Switch 2.
Notre avis en un coup d'oeilLes plus :
- Une direction artistique superbe
- Un scénario captivant
- Un gameplay accessible à tous
- Une bande son épique et grandiose
- Un doublage anglais ou japonais qui donne de la profondeur aux personnages
Les moins :
- Une répétitivité dans la recherche des fragments
- Des combats souvent trop faciles
- Trop peu d’énigmes pourtant très intéressantes
Une direction artistique particulièrement belle et réussieCertains pourraient dire : “encore un remake !”. Eh oui, un de plus. Quelques mois auparavant, nous avons eu celui de Dragon Quest I et II, et un peu plus d’un an encore avant celui du troisième épisode.
A la différence qu’ici, nous avons la réédition d’un titre en 3D en vue isométrique, ce qui nous change un peu de la 2D. Il est plaisant de pouvoir tourner la caméra à 360°. Presque partout. Oui, on le précise car malheureusement, ça ne fonctionne pas dans tous les endroits. Ce qui peut être assez gênant à certains moments de l’aventure.
Tous les protagonistes ne nous laissent pas indifférents. Ils sont soit très attachants soit très repoussants avec leurs regards expressifs et la qualité de leurs nombreuses lignes de dialogue. Ces dernières sont presque entièrement doublées de même que les diverses onomatopées durant les combats. Doublages qui étaient inexistants dans la version 3DS. A nous de choisir si on préfère en anglais ou en japonais. Et autant dire que cela accentue grandement la personnalité de chaque protagoniste et améliore notre immersion dans l’aventure.
Un scénario prenant comme on les aimeParlons un peu de l’histoire et dirigeons-nous vers une seule petite île perdue au beau milieu de l’océan, la baie d’Alevin, ou Fishbel pour les connaisseurs de la version 2000. On y retrouve notre personnage principal accompagné de son meilleur ami, le prince Killian, que beaucoup préféreraient sans doute appeler par son nom d’origine : Kiefer. Explication. Les noms sont les mêmes que sur 3DS, certes. Cependant par rapport au titre sur PlayStation, ils ont absolument tous été renommés, excepté celui de Maribel.
Aujourd'hui, il ne reste en effet plus qu’une minuscule île. Mais qu’en était-il dans le passé ? Est-ce que vous voyez où l’on va ? Nos deux aventuriers téméraires, accompagnés de Maribel la fille du maire, vont découvrir un sanctuaire ancien qui va les envoyer plusieurs siècles en arrière. Et ce, grâce à des fragments de tablettes disséminés dans leur petit lopin de terre. Ainsi, ils découvrent une île qui leur est inconnue, grouillant de monstres et dont les habitants ont besoin d’aide. Ce n’est qu’après avoir résolu le problème que l'île du passé va surgir dans le présent, toute belle, toute neuve avec une population vivant en paix.
Nous connaissons désormais notre destinée. Remonter dans le temps et ramener tous les vestiges du monde dans le futur.
Lors de notre périple, nous rencontrons d’autres aventuriers qui vont nous permettre de créer notre équipe de quatre combattants et qui vont nous suivre jusqu’à la fin. Grâce à la touche B, nous pouvons interagir avec eux à loisir, connaître leurs ressentis sur une situation en particulier, lire des répliques rigolotes et parfois même avoir des informations utiles au déroulement de l’histoire. Même si cela était déjà présent sur 3DS, ce sont ces petits détails qui font la richesse du scénario.
Une aventure un brin répétitiveLe scénario principal est captivant, c’est un fait. Chaque nouvelle île que nous découvrons dans le passé possède son intrigue avec des situations qui nous font tantôt rire, tantôt pleurer mais qui ne nous laissent jamais indifférents. Nous sommes systématiquement confrontés à un problème différent à résoudre avec un boss à taper à la fin avant de pouvoir ramener l’île dans le futur.
Ainsi, Dragon Quest VII nous fait faire de très nombreux allers-retours entre îles du passé et celles du futur afin de retrouver tous les fragments possibles. Ce qui risque à force d’être très redondant et de lasser les plus pressés. Heureusement que nous pouvons utiliser comme bon nous semble le sort de téléportation pour aller d’un point A à un point B instantanément, ou presque. Sinon, ce serait vraiment très très long. Déjà que l’aventure principale tient sur plusieurs dizaines d’heures en allant vite…
Vous l’aurez compris, plus de 50 heures de jeu où nous allons et venons pour retrouver les différentes parties d’une tablette, peut s’avérer long et on a souvent envie de passer à autre chose. Malheureusement, les quêtes secondaires sont quasi-inexistantes. Nous avons bien des énigmes intéressantes à résoudre tout au long de l’histoire mais elles sont hélas trop peu nombreuses également.
Des combats dynamiques mais beaucoup trop simplifiésC’est ici que nous allons voir les principaux changements entre le remaster de 2016 sur 3DS et celui de 2026, outre l’amélioration des graphismes.
En dehors d’une excellente histoire et d’une chasse aux fragments moins attrayante, nous avons le droit à des combats pour égayer notre aventure. Les diverses animations d’attaques, sorts et compétences, les rendent très dynamiques et agréables à observer.
Comme tous les Dragon Quest, on retrouve le combat en tour par tour avec chaque personnage possédant ses forces et ses faiblesses, héros comme ennemis. A nous de les exploiter au mieux. Et autant dire qu’ici le jeu nous y aide particulièrement bien, voire même un peu trop…
Dans le titre de 2016, les créatures pouvaient paraître longues et difficiles à combattre avec à la clé peu d’expérience et de loot. C’est toujours plus ou moins le cas aujourd’hui si on prend uniquement la difficulté la plus élevée. Cependant, en normal et facile, les ennemis sont affligeants tellement ils sont faibles et les combats en deviennent presque inintéressants. Alors certes, cela nous permet de grimper de niveau à vitesse éclair.
Nous avons essayé de jouer en normal les premières heures mais nous avons très vite laissé tomber pour passer au niveau supérieur et éviter de nous ennuyer.
Il existe même une option pour régler la difficulté à n’importe quel moment de l’aventure voire même de la personnaliser à la carte. Exemple : ennemis puissants, gains élevés, expérience faible et inversement etc.
Et ça, c’est sans compter les vocations dont nous allons parler plus bas, ou les différentes armes et armures que l’on peut acheter dans le jeu. Au plus on achète puissant, au plus on tape fort. En mode facile, nos aventuriers seraient capables de faire l’aventure à poil.
Autre nouveauté dans la version de 2026 : les monstres devenus trop faibles pour nous, quelle que soit la difficulté choisie, sont automatiquement détruits d’un coup d’épée. Pas besoin de cinématique, pas besoin d’engager un tour par tour, c’est déjà terminé et on a nos loot et notre expérience. Cela peut avoir son petit avantage pour éviter d’être lassés de combats à la chaîne redondants. Mais en réalité, ces derniers sont aisément évitables car les ennemis sont visibles et se baladent tranquillement sur la carte. Il suffit de passer rapidement à côté d’eux pour éviter la confrontation.
Le multi-classé pour devenir un bon grosbillDans Dragon Quest Reimagined, on retrouve le principe des vocations que l’on connaissait déjà dans la version originale et son remaster de 2016 et que la communauté de joueurs avaient trouvé très chouette. Ici, chaque héros a sa vocation de départ qu’il augmente au fil des combats, lui permettant d’apprendre de nouvelles compétences.
Mais il est possible de changer cette vocation afin de connaître encore plus d’aptitudes. Cette fonctionnalité était déjà très appréciée à l’époque car on dénombrait une cinquantaine de classes différentes basiques et avancées. Par contre, soyez patients car il faut attendre plusieurs heures avant de débloquer l’Abbaye des Vocations qui nous permet d’en changer.
Le jeu est déjà considéré comme un peu trop facile, si en plus on a la possibilité d’être multiclassé, autant dire qu’on roule littéralement sur les ennemis même en mode difficile. Les plus grands fans de la saga Dragon Quest pourraient ne pas apprécier cette trop grande accessibilité.
Cette fois-ci, ce n’est pas le cas. La seule consolation c’est la possibilité d’avoir les tenues des héros de Dragon Quest XI ainsi que la tenue de Trodain dans Dragon Quest VIII, moyennant finance avec de l’argent réel…
Ces cœurs sont lootables sur des monstres d’élites bien particuliers. On les reconnaît grâce à leur couleurs plus sombre et au fait qu’ils soient dans des coins assez isolés de la carte. Ils sont également censés être plus forts que la moyenne (des mini-boss en somme).
Nos héros, des grosbills ? Noooooon…
Le jeu est sans doute un peu trop facile mais on ne peut pas réellement le reprocher car de fait, il est parfaitement accessible à tous ceux qui aimeraient s’initier aux JRPG. Ils trouveront leur bonheur ici. Pour ceux qui préfèrent “souffrir” dans de vrais défis, il vaut mieux passer son chemin.
Encore une fois, Square Enix est à deux doigts de la perfection avec l’un de ses jeux et ce n’est pas la première fois qu’on le dit, notre test de Final Fantasy VII Intergrade lui aussi sorti tout récemment le confirmera !
