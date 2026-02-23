Test de Dragon Quest VII : Reimagined, une très belle réussite

18 / 20

Malgré ses quelques défauts, Dragon Quest VII Reimagined nous a laissé une excellente impression. On a poncé le jeu avec un immense plaisir lors de longues sessions, sans jamais nous lasser tellement elles étaient captivantes. On peut dire que Square Enixe maîtrise ses remakes mais maintenant, on attend avec impatience un Dragon Quest XII.









Jouabilité Le jeu est facile. Très facile. Trop facile. Bon d’accord, le gameplay est très simple, fluide et agréable à prendre en main. Et les fonctionnalités ont été allégées. On apprécie son accessibilité afin qu’il puisse convenir au plus grand nombre.









Durée de vie Il faut environ entre quarante et cinquante heures pour finir l’aventure principale, ce qui est très bien pour un JRPG de cette qualité.









Graphismes Absolument rien à redire sur la beauté des panoramas, le design des personnages et des monstres, une direction artistique de toute beauté qui nous donne envie de rester des heures à juste observer (façon de parler).









Son Les musiques de Dragon Quest VII Reimagined sont maintenant très connues mais on ne se lasse toujours pas de ce savant mélange de mélodies épiques, joyeuses, tristes etc. De plus, avec le doublage en anglais ou en japonais des voix des personnages, l’histoire n’en est que plus immersive.