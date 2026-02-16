Rechercher sur Puissance Nintendo
HYKE: Northern Light(s) Disponible sur Switch depuis le 19/09/2025
Test de HYKE: Northern Light(s) (Switch)

Test de HYKE: Northern Light(s), camping entre copines

Partez randonner entre sorcières, à la recherche de votre mère disparue

Test
Aniplex, Akatsuki et Blast Edge vous présentent HYKE : Northern Light(s), un action RPG en 2D qui croise les genres ! Sorti le 18 septembre et disponible sur PC, PS5 et Switch, c’est une tentative audacieuse de vouloir mêler le combat et la détente. Est-ce que c’est réussi ? On va vous dire ça !

Road trip

On suit donc Hyke, une petite sorcière qui a choisi l’activité dont elle porte le nom ! Après une introduction qui promet action, enjeux grandioses et combats magiques dantesques, on se retrouve dans un van, avec une jeune fille qui voyage à la recherche de sa mère. La différence de rythme est assez tranchée dès le début, et ce sera un peu le cas tout le long du jeu, on y reviendra.

Notre première destination, ou plutôt celle de Hyke, est la forêt cramoisie. Bien loin d’une forêt de contes de fées, sombre ou inchangée, celle-ci a plutôt été le théâtre d’un accident dans une centrale électrique. La seule survivante serait une sorcière qui s’y tapit depuis, envoyant monstres et maléfices à quiconque ose y poser un orteil. Quel chouette programme ! On y va ?

En y allant balader, on rencontre en effet monstres et animaux mutants à foison, tandis qu’on se fraie un chemin dans la forêt un peu labyrinthique.
Votre personnage, Hyke, est vraiment très polyvalente : elle peut se battre aussi bien au CAC qu’à distance, aussi bien physiquement que magiquement, a un sort de vague magique qui vaporise les ennemis autour d’elle et peut également soigner. Parfait donc pour débuter avant de tester d’autres modes de combat. Car la sorcière maudite au fond de la forêt s’avérera une alliée dans votre quête, et vous ressortirez de la zone interdite avec votre nouvelle copine sous le bras.

Le mieux ? Le jeu comporte 7 chapitres, pour l’exploration de 7 zones interdites et donc 7 copines sorcières !

Chacune a son gameplay et son équilibrages propres, ce qui permet de varier les plaisirs et les stratégies face aux monstres. Par exemple, Rikko s’incarne en lapin géant, pour mieux frapper, tandis que Fall out envoie des animaux se battre à sa place. On trouve donc toujours le personnage qui nous correspond le plus, tout en pouvant explorer à volonté d’autres façons de jouer.

Répétition ne fait pas recette

Hyke : Northern Light(s) se veut un roguelite et, à ce titre, l’exploration se fait par runs. Pour chaque zone interdite, vous pouvez lancer un certain nombre de missions, ce qui vous permet de visiter les lieux et de collecter des matériaux. Ils vous sont nécessaires pour améliorer aussi bien votre équipement que votre campement. Car oui, qui dit roguelite dit hub, et le vôtre est une clairière de camping.

Le jeu dispose en cela d’un système de housing. Vous allez pouvoir le décorer à votre guise, en achetant ou fabriquant tente, petites tables et bibelots. L’espace est en revanche assez restreint, ce qui limite cet aspect du gameplay à une bonne idée mal exploitée. Le housing va souvent de paire avec la cuisine, et là encore vous pouvez concocter de bons petits plats en testant ou ramassant des recettes. Cela vous donne des bonus pour la prochaine run, ce qui n’est pas négligeable. Ils s’ajoutent au bonus d’étape, à choisir entre deux propositions, qui s’active à votre réveil au camp.

Vous avez également la possibilité de prendre des photo, écouter la musique du jeu (une vraie réussite), etc.
Là où le bat blesse, c’est le niveau de difficulté du jeu et la répétitivité. Les monstres ne posent aucune difficulté, et on perd vite le côté “die & retry” associé au roguelite. Tester les différentes sorcières est donc sympathique mais pas nécessaire, étant donné la puissance et la polyvalence de Hyke. Ajouter à cela des runs trop similaires, avec des parcours certes un peu labyrinthiques mais très scriptés, et la monotonie s’installe vite, trop vite. Même le son s’y met, car les bruitages des ennemis et des attaques vous tapent vite sur le système, au détriment de la bande-son du jeu.

Les environnements, bien que très beaux, bien modélisés, deviennent lassants au fil des missions. Et savoir que les sept chapitres du jeu suivront le même schéma (installation de camp, enchaînement de missions similaires, combat de boss et nouvelle sorcière) risque d’en faire abandonner plus d’un.
12/20
La proposition des studios était intéressante, mais finalement n’est pas Hadès qui veut en terme d’équilibrage. Autant les graphismes que la musique sont travaillés et agréables, et découvrir chacune des sorcières est fun, autant le cœur du gameplay est lassant trop vite.
Pour les plus mordus, on conseille de faire des petites sessions de jeu.
12 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Malgré beaucoup d’enthousiasme en voyant l’emballage, le contenu nous a déçus.

Jouabilité
La prise en main est bonne, les changements de gameplay des sorcières bien étudiés. On peut choisir sa difficulté, mais les deux niveaux (normal et difficile) ne seront pas suffisants pour les joueurs expérimentés.
Durée de vie
Le jeu dure entre 15 et 20h le temps de finir tous les chapitres. Malheureusement ce n’est pas un bon point étant donné la monotonie du jeu.
Graphismes
Un pixel art aux petits oignons, aussi bien pour les décors que pour nos petites sorcières
Son
La bande musicale est une vraie réussite, avec des thèmes très agréables à écouter et divers selon les phases du jeu. Un bémol pour les bruitages vite agaçants.
Intérêt
Pour 29,16€, on a un petit RPG soigné, mais qui manque de dynamisme. De bonnes idées malgré tout. C’est la formule roguelite peu maîtrisée qui aura un peu plombé l’ensemble.

