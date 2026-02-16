Test de HYKE: Northern Light(s), camping entre copines
Partez randonner entre sorcières, à la recherche de votre mère disparueTest
Road tripOn suit donc Hyke, une petite sorcière qui a choisi l’activité dont elle porte le nom ! Après une introduction qui promet action, enjeux grandioses et combats magiques dantesques, on se retrouve dans un van, avec une jeune fille qui voyage à la recherche de sa mère. La différence de rythme est assez tranchée dès le début, et ce sera un peu le cas tout le long du jeu, on y reviendra.
Notre première destination, ou plutôt celle de Hyke, est la forêt cramoisie. Bien loin d’une forêt de contes de fées, sombre ou inchangée, celle-ci a plutôt été le théâtre d’un accident dans une centrale électrique. La seule survivante serait une sorcière qui s’y tapit depuis, envoyant monstres et maléfices à quiconque ose y poser un orteil. Quel chouette programme ! On y va ?
Chacune a son gameplay et son équilibrages propres, ce qui permet de varier les plaisirs et les stratégies face aux monstres. Par exemple, Rikko s’incarne en lapin géant, pour mieux frapper, tandis que Fall out envoie des animaux se battre à sa place. On trouve donc toujours le personnage qui nous correspond le plus, tout en pouvant explorer à volonté d’autres façons de jouer.
Répétition ne fait pas recetteHyke : Northern Light(s) se veut un roguelite et, à ce titre, l’exploration se fait par runs. Pour chaque zone interdite, vous pouvez lancer un certain nombre de missions, ce qui vous permet de visiter les lieux et de collecter des matériaux. Ils vous sont nécessaires pour améliorer aussi bien votre équipement que votre campement. Car oui, qui dit roguelite dit hub, et le vôtre est une clairière de camping.
Le jeu dispose en cela d’un système de housing. Vous allez pouvoir le décorer à votre guise, en achetant ou fabriquant tente, petites tables et bibelots. L’espace est en revanche assez restreint, ce qui limite cet aspect du gameplay à une bonne idée mal exploitée. Le housing va souvent de paire avec la cuisine, et là encore vous pouvez concocter de bons petits plats en testant ou ramassant des recettes. Cela vous donne des bonus pour la prochaine run, ce qui n’est pas négligeable. Ils s’ajoutent au bonus d’étape, à choisir entre deux propositions, qui s’active à votre réveil au camp.
Pour les plus mordus, on conseille de faire des petites sessions de jeu.
