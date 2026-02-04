Test de Collector’s Cove, sillonnez les mers avec votre dinosaure pour les collectionner tous !
Vous aimez le jardinage, l’exploration, les dinosaures marins et être abandonné par vos parents ? Collector’s Cove est fait pour vous !Test
Une proposition alléchante pour tous les fans de cosy games, qu’ils soient sur PC, sur PS5 ou sur Switch ! Alors, est-ce qu’il est temps de fonder une grande armada de créatures flottantes ? On va voir ça !
Encore des parents irresponsables
Mais ça fait quoi un collectionaute ? Eh bien ça pille découvre tous les matériaux, plantes, animaux sur son chemin ! Et ici ce sera des chemins maritimes, car vous avez déjà votre bateau construit depuis votre naissance. Et surtout pour le propulser, il y aura Nessie ! Une créature marine toute mignonne, qui ne demande qu’à vous faire des câlins. Nous allons l’appeler Nessie pour ce test, mais vous pouvez la personnaliser de A à Z et lui donner un nom. Il en est de même pour votre personnage. Les deux ne sont d’ailleurs pas genrés.
Les personnalisations ne sont pas définitives, vous pouvez changer à l’envie pendant tout le jeu, et vous obtenez d’ailleurs des éléments supplémentaires en finissant des missions ou en trouvant des coffres.
Mais il est temps de prendre la mer !
Le bateau débloque plusieurs nouveaux outils. Tout d’abord, le marteau, qui permet d’ouvrir le menu de construction aussi bien sur le pont que dans votre cabine. Le pont accueillera principalement les parcelles de potager et les machines de craft, la cabine un lit et un miroir pour changer d’apparence, mais vous pourrez décorer les deux à votre guise !
Vous obtenez également le sac de graines et l’arrosoir. L’arrosoir a une jauge d’eau douce. Il faut donc la remplir, grâce à une machine spéciale, qui filtre l’eau de mer, et qu’il faut alimenter en bois. Les graines seront à acheter ou à trouver. Mais où donc ?
Un bon collectionaute part à l’aventure
Il faudra alors s’occuper sur le bateau en attendant, et penser à bien nourrir Nessie sous peine de la voir s’endormir pour récupérer, et donc mettre encore plus de temps à arriver. Durant l’attente, outre le jardinage et le craft, vous pouvez également ouvrir votre courrier grâce à la mouette-factrice, pêcher, et récupérer des débris flottants sur l’eau grâce à un lance-ventouse. Nessie et une icône vous signalent l’arrivée desdits déchets.
Car une fois nos poches bien (et bien trop vite) remplies, il va falloir en vendre un peu pour pouvoir refaire notre stock de graines, acquérir des éléments de décor, et plus encore ! Pour cela, il faut d’abord que le bateau de nos oncles vienne à notre rencontre, donc un seul moyen, sonner la cloche et… attendre.
Là où le mat blesse
Certes on pourrait envoyer notre petit personnage dormir, mais comme on doit nourrir Nessie sous peine de se retrouver à l’arrêt, ce n’est pas une bonne stratégie. La pousse des légumes est elle aussi interminable, de même que le temps d’arrivée du bateau des tontons. C’est sympa d’avoir un petit temps à l’intérieur du bateau pour s’occuper un peu, mais ça aurait largement pu être réduit.
Côté exploration, on n’est pas beaucoup mieux servi finalement : les îles se ressemblent beaucoup au sein d’une même zone et on a vite fait le tour des énigmes, qui ne se complexifieront pas au fil du jeu. Même la collectionite est décevante : le carnet est rempli en une vingtaine d’items de chaque sorte. Peut-être dédié aux jeunes enfants, le titre n’est pas assez poussé pour les fans adultes de cosy games et c’est bien dommage. On aurait apprécié des rebondissements dans notre quête parentale et un gameplay plus léché.
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