Test de Collector’s Cove, sillonnez les mers avec votre dinosaure pour les collectionner tous !

Encore des parents irresponsables

On commence l’aventure sur une île avec nos oncles Jerry, Terry et Barry parce que, comme souvent, Papa-Maman sont partis vivre leur grand rêve très loin. A savoir, devenir collectionautes ultimes pour découvrir une zone spéciale. Ni une ni deux, ce sera également notre but !



Mais ça fait quoi un collectionaute ? Eh bien ça pille découvre tous les matériaux, plantes, animaux sur son chemin ! Et ici ce sera des chemins maritimes, car vous avez déjà votre bateau construit depuis votre naissance. Et surtout pour le propulser, il y aura Nessie ! Une créature marine toute mignonne, qui ne demande qu’à vous faire des câlins. Nous allons l’appeler Nessie pour ce test, mais vous pouvez la personnaliser de A à Z et lui donner un nom. Il en est de même pour votre personnage. Les deux ne sont d’ailleurs pas genrés.



Les personnalisations ne sont pas définitives, vous pouvez changer à l’envie pendant tout le jeu, et vous obtenez d’ailleurs des éléments supplémentaires en finissant des missions ou en trouvant des coffres.



Avant de naviguer, on commence quand même par un petit tutoriel des outils. On a une hache, une pelle, une pioche et une canne à pêche pour le moment, qu’on fait défiler avec L/R. Pour les trois premiers, il suffit de se mettre devant l’arbre/le tas de terre/la pierre et de taper avec Y. Pour la pêche, on a le petit mini-jeu classique : on lance, on attend que ça morde, et on mouline pour qu’il revienne à nous. En essayant de ne pas casser le fil qui devient rouge quand le poisson tire. Et à chaque fois que l’on découvre une ressource, elle s’ajoute dans notre carnet de collection !



Le bateau débloque plusieurs nouveaux outils. Tout d’abord, le marteau, qui permet d’ouvrir le menu de construction aussi bien sur le pont que dans votre cabine. Le pont accueillera principalement les parcelles de potager et les machines de craft, la cabine un lit et un miroir pour changer d’apparence, mais vous pourrez décorer les deux à votre guise !



Vous obtenez également le sac de graines et l’arrosoir. L’arrosoir a une jauge d’eau douce. Il faut donc la remplir, grâce à une machine spéciale, qui filtre l’eau de mer, et qu’il faut alimenter en bois. Les graines seront à acheter ou à trouver. Mais où donc ?

Un bon collectionaute part à l’aventure

Une part importante du gameplay est l’exploration des nombreuses îles en mer. Pour y naviguer, il suffit de parler à Nessie, et de sélectionner l’une des cases de la carte qui s’affiche alors. Selon la proximité de la case choisie, on va mettre plus ou moins de temps à l’atteindre.



Il faudra alors s’occuper sur le bateau en attendant, et penser à bien nourrir Nessie sous peine de la voir s’endormir pour récupérer, et donc mettre encore plus de temps à arriver. Durant l’attente, outre le jardinage et le craft, vous pouvez également ouvrir votre courrier grâce à la mouette-factrice, pêcher, et récupérer des débris flottants sur l’eau grâce à un lance-ventouse. Nessie et une icône vous signalent l’arrivée desdits déchets.





Une fois arrivée à destination, parlez à votre dino marin préféré et accostez !



Car une fois nos poches bien (et bien trop vite) remplies, il va falloir en vendre un peu pour pouvoir refaire notre stock de graines, acquérir des éléments de décor, et plus encore ! Pour cela, il faut d’abord que le bateau de nos oncles vienne à notre rencontre, donc un seul moyen, sonner la cloche et… attendre.





Pour varier les plaisirs, il y a en tout quatre zones navigables, avec des ressources différentes, et bien sûr nécessaires à l’amélioration de votre matériel. Car les outils donnés par tonton Terry au début du jeu vont vite montrer leurs limites. Dès les premières îles explorées, nous allons tomber sur des arbres ou des cailloux inexploitables, qui nécessitent de meilleurs outils. De même, si on peut crafter des coffres (oui, craftez des coffres avant tout) et des établis dès le début, leur capacité reste réduite.

Là où le mat blesse

Si la période de découverte du jeu nous laisse présager de belles heures d’exploration, le vent et notre enthousiasme retombent malheureusement un peu vite. Car si le principe avait de quoi motiver, l’exploration en mer, Nessie, le carnet de collection, on se retrouve vite à naviguer en rond. L’exploration est par trop répétitive et longuette. On l’évoquait au-dessus, mais les temps de déplacement sont vraiment longs.



Certes on pourrait envoyer notre petit personnage dormir, mais comme on doit nourrir Nessie sous peine de se retrouver à l’arrêt, ce n’est pas une bonne stratégie. La pousse des légumes est elle aussi interminable, de même que le temps d’arrivée du bateau des tontons. C’est sympa d’avoir un petit temps à l’intérieur du bateau pour s’occuper un peu, mais ça aurait largement pu être réduit.



Côté exploration, on n’est pas beaucoup mieux servi finalement : les îles se ressemblent beaucoup au sein d’une même zone et on a vite fait le tour des énigmes, qui ne se complexifieront pas au fil du jeu. Même la collectionite est décevante : le carnet est rempli en une vingtaine d’items de chaque sorte. Peut-être dédié aux jeunes enfants, le titre n’est pas assez poussé pour les fans adultes de cosy games et c’est bien dommage. On aurait apprécié des rebondissements dans notre quête parentale et un gameplay plus léché.

Mais il est temps de prendre la mer !Sur chaque île, on va trouver des fleurs, des arbres, des points de pêche, des cailloux à casser et quelques petits casse-têtes qui nous permettront d’ouvrir des coffres et de gagner des éléments de skin. Il faut aussi chercher notre oncle Garry pour ouvrir son magasin.Pour avancer dans le jeu et à travers les zones, il suffit de suivre les quêtes que vos oncles vous donnent. Au début, elles vous servent comme nous le disions plus haut, de tutoriel, puis ce sera un petit fil rouge pour guider vos explorations. Cela permet de donner un but sympathique au lieu d’être lâché dans la nature, et c’est plutôt agréable.