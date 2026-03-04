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Trash Goblin Disponible sur Switch depuis le 26/03/2026
Test de Trash Goblin (Switch)

Test de Trash Goblin : Nettoyez pour mieux vendre

Incarnez une gobeline et nettoyez les babioles à votre disposition. Peut-être parviendrez-vous à faire fortune !

Test
Après une sortie sur Steam en 2025, Trash Goblin débarque en mars 2026 sur Switch. Vous y incarnez une gobeline qui va nettoyer des babioles et les revendre. Cosy game et jeu de gestion, le titre de Spilt Milk Studios Ltd nous embarque dans une aventure pleine de découvertes. A notre tour, ouvrons une petite boutique de babioles !

La petite boutique des babioles

L’histoire est assez simple et on l’a déjà évoquée en introduction. Vous êtes une gobeline. Sous la tutelle de votre “cheffe”, Aimon, vous allez commencer à recycler des babioles et à les vendre. Aimon, c’est votre tutoriel, qui vous apprend les ficelles du métier, avec beaucoup d’humour (et une moustache) en se faisant passer pour un client afin de vous montrer comment tout ça fonctionne.
Et le déroulement des choses est assez simple : vous récupérez des babioles, vous utilisez différents outils dessus pour les retaper (on y reviendra), et ensuite, vous allez les vendre à des clients hauts en couleurs. Ceux-ci sont nombreux, issus de différentes populations, ce qui aura son importance dans votre gameplay.

Votre vie en quatre écrans

Trash Goblin a un principe très simple : vous disposez de quatre écrans. A la manière des anciens escape games en flash, c’est comme si vous vous trouviez au centre de ce petit espace, à pivoter sur vous-même pour avoir accès aux différentes zones. Elles sont donc au nombre de quatre. Votre lit, là où vous allez passer la nuit et changer de jour (et d’autres petites choses au fur et à mesure du jeu). L’escalier qui donne chez Aimon, et qui deviendra, au fil de votre progression, la zone d’achat d’amélioration de vos outils. L’atelier, où vous allez nettoyer et réparer vos babioles. Et enfin le comptoir, où vous allez rencontrer vos clients et vendre vos babioles.
Vous passez d’un écran à un autre en utilisant les gâchettes, ou en cliquant sur les petites icônes qui vont bien en bas de l’écran. Cela vous permet de naviguer entre les écrans et d’y faire ce que vous avez à faire. Le temps ne s’écoule que quand vous faites une activité précise (utiliser le burin, l’éponge ou autres). Il est matérialisé par icône en haut à droite de l’écran. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez débloquer différentes icônes qui viendront s’y ajouter. Le bouton d’amélioration vous permet de voir en surbrillance les éléments que vous allez pouvoir acheter ainsi que les effets qu’ils ont (notamment sur la taille de votre inventaire ou sur les améliorations disponibles). Un autre bouton vous permet de customiser certains éléments. Mais ça c’est une progression qui se gagne à la sueur de vos babioles.

Et bien vendez maintenant !

Trash Goblin est avant tout un cosy game, sans pression. Mais avec une progression un poil lente, surtout sur le début. Vous connaissez ce type de jeu, vous savez que vous allez obtenir de quoi améliorer vos outils, votre boutique et votre confort. Mais pour l’obtenir, il faudra être patient et voir s’écouler de nombreux jours avant que ne se débloquent les événements amenant à la possibilité d’acheter des améliorations. C’est un point un poil frustrant : on sait qu’on va y avoir accès, et cela tarde à venir. D’autant que le jeu n’est pas sans bug.
Si, comme nous, vous vous êtes retrouvé à donner un luth en boucle à un champignon (un personnage issu de la famille des champignons, on est quand même dans un monde de fantasy), alors vous êtes coincés dans une boucle non voulue par le jeu. Pas de panique, quand cela se produit, ou quand vous avez un autre bug, notamment graphique, qui apparaît, il suffit généralement de quitter et de relancer le jeu. Nous avons réussi à corriger les quelques petits bugs de cette façon, sans que cela ne soit dramatique pour notre progression.
Nous l’avons dit : les races de personnages ont une importance. En vendant à des humains, des dragons, des champignons et autres races ce qu’ils veulent, dans l’état demandé (ou mieux : toujours propres !), vous montez votre affinité avec eux et obtenez de meilleurs pourboires. Cela vous octroie plus d’argent, à réinvestir dans votre échoppe, en meilleurs outils ou en upgrades pour votre boutique.

Mais comment on nettoie ?

Nous n’avons pas encore évoqué le plus important : comment on joue. Ou plutôt, comment on nettoie et améliore les babioles. Elles se présentent toujours sous la forme d’une petite sacoche. Cliquer dessus avec le burin vous dévoile un amas de gros cubes, de différentes couleurs. A vous de sélectionner chaque cube comme il faut pour les détruire, façon picross mais sans le côté casse-tête. Une fois réduit à sa substantifique moelle, votre babiole se dévoile. Mais elle est toute sale !
C’est pour ça que vous avez une éponge. Utilisez-la pour nettoyer tout ça avant de le ranger. Le burin, comme l’éponge, disposent de deux modes d’utilisation, réglables dans les options. Par exemple, pour l’éponge, vous pouvez décider que vous ne souhaitez pas appuyer sur ZR en plus de déplacer le joystick pour nettoyer, et passer en mode “survol” qui permet de ne pas avoir à utiliser ZR. C’est à la fois une option de confort et une autre façon de jouer, permettant au jeu de s’adapter à vous.
N’oublions pas le surcycleur ! Énorme pince, celle-ci ne sert pas à vous retirer des dents mais bien à raccommoder vos objets en en combinant plusieurs. Parfois, vous verrez des liens logiques entre eux (un couvercle de casserole et la casserole sans couvercle, un dentier et une dent…) mais en réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou ce que votre client vous demande. Laissez libre cours à votre imagination !
14/20
Trash Goblin est un cosy game à la durée de vie infinie, puisqu’il n’a pas de fin à proprement parler. Cela tient à son absence d’histoire principale. Vous allez en effet suivre les aventures de chacun des personnages plus que de la vôtre, même s’il reste quelques surprises aussi de ce côté-là. Le gameplay est simple en apparence mais il est aussi très permissif : les associations d’objets vont bon train, vous faites ce que vous voulez et pouvez être très créatif. On ne regrette que certains bugs, graphiques ou de progression, qui nécessitent de fermer le jeu à intervalle presque régulier pour les reset ou les empêcher.
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14 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Un cosy game comme on les aime, avec une idée intéressante malgré quelques bugs en chemin.

Jouabilité
Le jeu a été pensé pour PC à l’origine, et cela s’en ressent dans l’utilisation de certains outils comme le burin et l’éponge. Heureusement, la possibilité de changer le fonctionnement de ces outils vient rendre l’expérience de jeu plus fluide et agréable.
Durée de vie
Si vous aimez les cosy game, avez envie d’un jeu de nettoyage et de ventes sans prise de tête et aux possibilités presque infinies, Trash Goblin est clairement fait pour vous. Vous pouvez en faire le tour en six heures comme le compléter à 100% ce qui vous prendra plutôt autour d’une trentaine d’heures voire plus.
Graphismes
Le jeu est beau. Les environnements en 3D rendent bien et les personnages, en 2D eux, sont plein de fantaisies et de personnalités. On ne regrettera que les quelques bugs graphiques, dont certains plus handicapants que d’autres, qui nous forcent à quitter et relancer le jeu.
Son
La bande son est agréable. Le sound design donne de la vie à l’environnement et à votre petite boutique.
Intérêt
Pour 19,50 €, Trash Goblin fait partie de ces cosy games qu’on aime explorer, découvrir et qui réservent toujours une surprise. La possibilité de recycler comme bon nous semble nos objets est un vrai plus, de même que sa direction artistique.

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