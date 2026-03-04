Test de Trash Goblin : Nettoyez pour mieux vendre

La petite boutique des babioles

Votre vie en quatre écrans

Et bien vendez maintenant !

Mais comment on nettoie ?

N’oublions pas le surcycleur ! Énorme pince, celle-ci ne sert pas à vous retirer des dents mais bien à raccommoder vos objets en en combinant plusieurs. Parfois, vous verrez des liens logiques entre eux (un couvercle de casserole et la casserole sans couvercle, un dentier et une dent…) mais en réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou ce que votre client vous demande. Laissez libre cours à votre imagination !

L’histoire est assez simple et on l’a déjà évoquée en introduction. Vous êtes une gobeline. Sous la tutelle de votre “cheffe”, Aimon, vous allez commencer à recycler des babioles et à les vendre. Aimon, c’est votre tutoriel, qui vous apprend les ficelles du métier, avec beaucoup d’humour (et une moustache) en se faisant passer pour un client afin de vous montrer comment tout ça fonctionne.Et le déroulement des choses est assez simple : vous récupérez des babioles, vous utilisez différents outils dessus pour les retaper (on y reviendra), et ensuite, vous allez les vendre à des clients hauts en couleurs. Ceux-ci sont nombreux, issus de différentes populations, ce qui aura son importance dans votre gameplay.Trash Goblin a un principe très simple : vous disposez de quatre écrans. A la manière des anciens escape games en flash, c’est comme si vous vous trouviez au centre de ce petit espace, à pivoter sur vous-même pour avoir accès aux différentes zones. Elles sont donc au nombre de quatre. Votre lit, là où vous allez passer la nuit et changer de jour (et d’autres petites choses au fur et à mesure du jeu). L’escalier qui donne chez Aimon, et qui deviendra, au fil de votre progression, la zone d’achat d’amélioration de vos outils. L’atelier, où vous allez nettoyer et réparer vos babioles. Et enfin le comptoir, où vous allez rencontrer vos clients et vendre vos babioles.Vous passez d’un écran à un autre en utilisant les gâchettes, ou en cliquant sur les petites icônes qui vont bien en bas de l’écran. Cela vous permet de naviguer entre les écrans et d’y faire ce que vous avez à faire. Le temps ne s’écoule que quand vous faites une activité précise (utiliser le burin, l’éponge ou autres). Il est matérialisé par icône en haut à droite de l’écran. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez débloquer différentes icônes qui viendront s’y ajouter. Le bouton d’amélioration vous permet de voir en surbrillance les éléments que vous allez pouvoir acheter ainsi que les effets qu’ils ont (notamment sur la taille de votre inventaire ou sur les améliorations disponibles). Un autre bouton vous permet de customiser certains éléments. Mais ça c’est une progression qui se gagne à la sueur de vos babioles.Trash Goblin est avant tout un cosy game, sans pression. Mais avec une progression un poil lente, surtout sur le début. Vous connaissez ce type de jeu, vous savez que vous allez obtenir de quoi améliorer vos outils, votre boutique et votre confort. Mais pour l’obtenir, il faudra être patient et voir s’écouler de nombreux jours avant que ne se débloquent les événements amenant à la possibilité d’acheter des améliorations. C’est un point un poil frustrant : on sait qu’on va y avoir accès, et cela tarde à venir. D’autant que le jeu n’est pas sans bug.Si, comme nous, vous vous êtes retrouvé à donner un luth en boucle à un champignon (un personnage issu de la famille des champignons, on est quand même dans un monde de fantasy), alors vous êtes coincés dans une boucle non voulue par le jeu. Pas de panique, quand cela se produit, ou quand vous avez un autre bug, notamment graphique, qui apparaît, il suffit généralement de quitter et de relancer le jeu. Nous avons réussi à corriger les quelques petits bugs de cette façon, sans que cela ne soit dramatique pour notre progression.Nous l’avons dit : les races de personnages ont une importance. En vendant à des humains, des dragons, des champignons et autres races ce qu’ils veulent, dans l’état demandé (ou mieux : toujours propres !), vous montez votre affinité avec eux et obtenez de meilleurs pourboires. Cela vous octroie plus d’argent, à réinvestir dans votre échoppe, en meilleurs outils ou en upgrades pour votre boutique.Nous n’avons pas encore évoqué le plus important : comment on joue. Ou plutôt, comment on nettoie et améliore les babioles. Elles se présentent toujours sous la forme d’une petite sacoche. Cliquer dessus avec le burin vous dévoile un amas de gros cubes, de différentes couleurs. A vous de sélectionner chaque cube comme il faut pour les détruire, façon picross mais sans le côté casse-tête. Une fois réduit à sa substantifique moelle, votre babiole se dévoile. Mais elle est toute sale !C’est pour ça que vous avez une éponge. Utilisez-la pour nettoyer tout ça avant de le ranger. Le burin, comme l’éponge, disposent de deux modes d’utilisation, réglables dans les options. Par exemple, pour l’éponge, vous pouvez décider que vous ne souhaitez pas appuyer sur ZR en plus de déplacer le joystick pour nettoyer, et passer en mode “survol” qui permet de ne pas avoir à utiliser ZR. C’est à la fois une option de confort et une autre façon de jouer, permettant au jeu de s’adapter à vous.