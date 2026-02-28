Reportage Pokémon (saga)

Pokémon Day 2026 : reportage au coeur des annonces du 30e anniversaire Nous avons eu le plaisir d’être invités lors de la Journée Pokémon par The Pokémon Company et Reset PR pour fêter le 30e anniversaire de la saga Pokémon. Reportage

Ce vendredi 27 janvier 2026, nous fêtions le 30e anniversaire de la saga Pokémon et à l'occasion de la diffusion du Pokémon Presents, Puissance Nintendo a été invité à fêter l'anniversaire et à découvrir les nouveautés Pokémon prévues dans les prochains jours.

Par ThibaultPN

ThibaultPN Publié le 28/02/2026

à 08h41 Un 30e anniversaire qui ne laisse pas les fans indifférents ! Si l'année 2026 est riche en anniversaires de séries de jeux vidéo, il y en avait bien un que nous ne voulions pas rater, c'était celui de la saga Pokémon. Le 27 janvier 1996, les premiers jeux Pokémon débarquaient au Japon et trente ans après, la ferveur est encore plus forte avec des jeux qui se vendent toujours à plusieurs millions d'exemplaires.



Pour fêter ce 30e anniversaire, nous nous sommes rendus au coeur de Paris pour un évènement exclusif pour suivre les annonces du Pokémon Presents et découvrir notamment les premières images de la dixième génération de jeux Pokémon :

Quelques activités en l'honneur de Pokémon en guise d'amuse-bouche Au programme de l'après-midi : des activités autour de Pokémon notamment dans le cadre de la campagne "Quel est ton préféré ?" qui invite les fans de la planète à dévoiler leur Pokémon préféré via l'application Pokémon GO, mais surtout la présentation du Pokémon Presents sur grands écrans !





Rendez-vous ensuite directement sur le stand Pokémon GO Filter qui nous invite à nous photographier aux côtés de notre Pokémon préféré, puis de le poster sur les réseaux sociaux. A peine le temps de reprendre son souffle que voici déjà celui que tout le monde attend : Pikachu !



Une diffusion du Pokémon Presents comme au cinéma ! Alors que 15h00 pointe le bout de son nez, il est temps de s'installer dans la grande salle dédiée à la diffusion du Pokémon Presents. Peu de contenu a fuité et la surprise sera totale lors de la diffusion sur les grands écrans installés pour l'occasion.





Pokémon Pokopia à l'essai et une vitrine riche en promesses ! Le Pokémon Presents a passé plusieurs minutes dessus : Pokémon Pokopia est la prochaine sortie majeure de Pokémon en 2026. Des bornes sont disponibles pour permettre de découvrir le jeu, et surtout nous donner envie d'en voir encore davantage ! Heureusement, il n'y a plus longtemps à attendre étant donné que le jeu sortira le 4 mars prochain, exclusivement sur Nintendo Switch 2.



Galerie images



Le set LEGO contenant Florizarre, Dracaufeu et Tortank est impressionnant (tout comme son prix, 649,99 euros) mais le Évoli (59,99 euros) et le Pikachu (199,99 euros) sont tout aussi réussis. A voir le reste de la gamme dans les mois à venir !



Mais ce n'est pas tout ! La vitrine contient surtout un aperçu du



Si l'année 2026 est riche en anniversaires de séries de jeux vidéo, il y en avait bien un que nous ne voulions pas rater, c'était celui de la saga Pokémon. Le 27 janvier 1996, les premiers jeux Pokémon débarquaient au Japon et trente ans après, la ferveur est encore plus forte avec des jeux qui se vendent toujours à plusieurs millions d'exemplaires.Pour fêter ce 30e anniversaire, nous nous sommes rendus au coeur de Paris pour un évènement exclusif pour suivre les annonces du Pokémon Presents et découvrir notamment les premières images de la dixième génération de jeux Pokémon : Pokémon Vents et Pokémon Vagues Au programme de l'après-midi : des activités autour de Pokémon notamment dans le cadre de la campagne "Quel est ton préféré ?" qui invite les fans de la planète à dévoiler leur Pokémon préféré via l'application Pokémon GO, mais surtout la présentation du Pokémon Presents sur grands écrans !L'accueil se fait directement auprès d'un mur de cartes Pokémon sur lequel nous avons été invité à choisir notre carte Pokémon préférée. Sans grande surprise (ni originalité), nous avons choisi Dracaufeu ! La valeur sûre depuis 30 ans !Rendez-vous ensuite directement sur le stand Pokémon GO Filter qui nous invite à nous photographier aux côtés de notre Pokémon préféré, puis de le poster sur les réseaux sociaux. A peine le temps de reprendre son souffle que voici déjà celui que tout le monde attend : Pikachu !Lui aussi fête son anniversaire aujourd'hui et il est rapidement sollicité pour des photos dans tous les sens. Pas facile la vie d'une star Pokémon !Alors que 15h00 pointe le bout de son nez, il est temps de s'installer dans la grande salle dédiée à la diffusion du Pokémon Presents. Peu de contenu a fuité et la surprise sera totale lors de la diffusion sur les grands écrans installés pour l'occasion.Comme au cinéma, du pop-corn est disponible pour éviter la crise d'hypoglycémie à mesure que le stress augmente et que la présentation s'apprête à débuter !Les annonces s'enchainent et si quelques applaudissements, rires ou cris de joie se font entendre, c'est définitivement l'annonce de Pokémon Vents et Pokémon Vagues qui remporte la palme des annonces à l'applaudimètre, même si quelques annonces surprises ont aussi attisé notre curiosité.Le Pokémon Presents a passé plusieurs minutes dessus : Pokémon Pokopia est la prochaine sortie majeure de Pokémon en 2026. Des bornes sont disponibles pour permettre de découvrir le jeu, et surtout nous donner envie d'en voir encore davantage ! Heureusement, il n'y a plus longtemps à attendre étant donné que le jeu sortira le 4 mars prochain, exclusivement sur Nintendo Switch 2.Avant de partir, nous passons devant une vitrine apparue, comme par magie, au cours de la présentation : elle contient la gamme des produits LEGO Pokémon disponibles dès à présent !Le set LEGO contenant Florizarre, Dracaufeu et Tortank est impressionnant (tout comme son prix, 649,99 euros) mais le Évoli (59,99 euros) et le Pikachu (199,99 euros) sont tout aussi réussis. A voir le reste de la gamme dans les mois à venir !Mais ce n'est pas tout ! La vitrine contient surtout un aperçu du mini jukebox en forme de Game Boy qui a été annoncé en introduction du Pokémon Presents ! Sa présence ici à Paris est étonnante étant donné qu'il est impossible de le commander pour le moment puisqu'aucune boutique en ligne Pokémon Center n'expédie vers la France.Est-ce un signe que Nintendo et The Pokémon Company ont trouvé une autre astuce pour distribuer le produit en Europe ? Le suspense reste entier pour le moment !

Ce Pokémon Day était exceptionnel par l'anniversaire qu'il fêtait et aussi par la présentation d'une nouvelle génération de jeux Pokémon. Rendez-vous en 2027 pour la sortie des jeux Pokémon Vents et Pokémon Vagues et surtout une nouvelle Journée Pokémon !



Nous remercions évidemment The Pokémon Company et Reset PR pour leur invitation et les activités de la journée.