Joyeux 30e anniversaire Pokémon ! Rendez-vous à 15h00 pour un Pokémon Presents exceptionnel

Ce 27 février nous fêtons le 30e anniversaire de la saga Pokémon. Une diffusion exceptionnelle aura lieu dans l'après-midi.

Le 27 février 1996, deux jeux Game Boy sortaient au Japon : Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Rapidement, le succès est monstre pour les deux jeux qui envahissent quelques années plus tard le monde entier. 30 ans ont passé et la folie Pokémon reste inégalée à ce jour.

Aujourd'hui c'est la journée Pokémon et à l'occasion des 30 ans de la saga, un Pokémon Presents exceptionnel sera diffusé à 15h00, heure française. La diffusion aura lieu sur la chaine YouTube de Pokémon.
Au programme : sans doute une vidéo commémorative et une tonne d'annonces concernant les jeux Pokémon d'ores et déjà disponibles sur mobiles et consoles. Juste après la présentation, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sortiront sur le Nintendo eShop de la Switch.
La présentation devraient également se tourner vers le futur de la saga avec peut être une première présentation de la 10e génération de jeux Pokémon. Plus que quelques heures à patienter. Puissance Nintendo sera évidement au rendez-vous pour vous partager toutes les informations !

Joyeux anniversaire Pokémon !
