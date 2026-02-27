Joyeux 30e anniversaire Pokémon ! Rendez-vous à 15h00 pour un Pokémon Presents exceptionnel
Ce 27 février nous fêtons le 30e anniversaire de la saga Pokémon. Une diffusion exceptionnelle aura lieu dans l'après-midi.News
Aujourd'hui c'est la journée Pokémon et à l'occasion des 30 ans de la saga, un Pokémon Presents exceptionnel sera diffusé à 15h00, heure française. La diffusion aura lieu sur la chaine YouTube de Pokémon.
Au programme : sans doute une vidéo commémorative et une tonne d'annonces concernant les jeux Pokémon d'ores et déjà disponibles sur mobiles et consoles. Juste après la présentation, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sortiront sur le Nintendo eShop de la Switch.
Joyeuse #JourneePokemon ! ????⚡— Pokémon France (@PokemonFR) February 27, 2026
Rendez-vous à 15 h pour célébrer avec nous les 30 ans de Pokémon ! pic.twitter.com/NNmhwVBeSc
Joyeux anniversaire Pokémon !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.