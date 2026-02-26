Rechercher sur Puissance Nintendo
Resident Evil Requiem A paraître sur Switch 2 le 27/02/2026
News Resident Evil Requiem (Switch 2)

Resident Evil Requiem : une performance technique saluée

Digital Foundry nous livre son analyse technique de la performance de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, avec un verdict très positif pour cette version.

News
Il faut reconnaître qu'on attendait Resident Evil Requiem sur Switch 2 au tournant : les jeux Resident Evil peuvent servir de vitrine technologique, et on est rassuré de voir que la version Switch 2 tient bien face à d'autres consoles autrement plus puissantes.
Resident Evil Requiem Switch 2 Analysis vs PS5/Series S: DLSS Is A Game-Changer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Merci au DLSS que Capcom a pu exploiter pleinement eu égard de la version courante du firmware de la Switch 2 : Capcom a réussi ce pari de rendre la version Switch 2 de RE Requiem plus qu'honorable face à la PS5.

Digital Foundry, qui se plait à analyser en détail la performance des jeux Switch 2, indique dans sa dernière vidéo que la version Switch 2 tourne en 540p et bénéficie d'un upscaling DLSS en 1080p.
Comme Axfili l'a souligné dans son test, des chutes de framerate viennent parfois nous rappeler que le processeur de la console reste un processeur dimensionné pour une machine hybride, mais comme cela n'arrive qu'à l'occasion de scènes riches en éléments, on le pardonnera volontiers à Capcom.

Dans son analyse, Digital Foundry précise que la version Switch 2 ne propose pas de ray tracing, que les personnages ont des textures et une modélisation moindres par rapport à la version PS5, sans que cela soit particulièrement visible ou choquant.

La version Switch 2 vise le 60 fps par seconde, et y arrive parfois, mais souvent on est toutefois en 30 fps avec une moyenne entre 40 et 50 images par seconde et parfois un coup de mou à 25 fps qui doit piquer un peu.

Capcom a choisi la qualité visuelle à la performance : si on compare la version Switch 2 à la version XBox Series S, la qualité d'image est meilleure mais la performance moins bonne.
On termine en soulignant que le jeu tourne en 1080p, et non en 4K. Plein d'autres détails croustillants vous attendent dans la vidéo de Digital Foundry.

Source : MyNintendoNews et Nintendo Everything
