Resident Evil Requiem : une performance technique saluée
Digital Foundry nous livre son analyse technique de la performance de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, avec un verdict très positif pour cette version.News
Digital Foundry, qui se plait à analyser en détail la performance des jeux Switch 2, indique dans sa dernière vidéo que la version Switch 2 tourne en 540p et bénéficie d'un upscaling DLSS en 1080p.
dans son test, des chutes de framerate viennent parfois nous rappeler que le processeur de la console reste un processeur dimensionné pour une machine hybride, mais comme cela n'arrive qu'à l'occasion de scènes riches en éléments, on le pardonnera volontiers à Capcom.
Dans son analyse, Digital Foundry précise que la version Switch 2 ne propose pas de ray tracing, que les personnages ont des textures et une modélisation moindres par rapport à la version PS5, sans que cela soit particulièrement visible ou choquant.
La version Switch 2 vise le 60 fps par seconde, et y arrive parfois, mais souvent on est toutefois en 30 fps avec une moyenne entre 40 et 50 images par seconde et parfois un coup de mou à 25 fps qui doit piquer un peu.
Capcom a choisi la qualité visuelle à la performance : si on compare la version Switch 2 à la version XBox Series S, la qualité d'image est meilleure mais la performance moins bonne.
Source : MyNintendoNews et Nintendo Everything
