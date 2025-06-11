Aperçu de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Switch 2)

Preview Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Annoncé lors de plusieurs conférences, avec une démo sortie le 6 février, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection débarque au mois de mars sur Switch 2. Prêt à embarquer dans l’aventure ?

Aperçu

L’aventure Monster Hunter Stories débute en 2016, avec la sortie du premier opus. S’éloignant des précédents opus Monster Hunter, la série des Stories propose un autre gameplay, une autre façon d’envisager le monde et notre relation aux Monsties, aux créatures. Ici, l’aspect collection entre en ligne de compte, tout comme l’exploration, la récolte des œufs et l'entraînement de vos créatures. En 2021, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sort. Il aura donc fallu attendre encore presque 5 ans pour découvrir le troisième opus. Dans un mois tout pile, vous pourrez découvrir Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. En attendant, on vous en livre quelques mots.