Preview Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Annoncé lors de plusieurs conférences, avec une démo sortie le 6 février, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection débarque au mois de mars sur Switch 2. Prêt à embarquer dans l’aventure ?
Une toute nouvelle aventureAzuria et Vermeil sont deux nations voisines, au bord du gouffre. Alors que tout semble perdu et que la guerre paraît inévitable, un œuf de Rathalos, une espèce de Monstie disparue depuis longtemps, est découverte. A l’intérieur, deux jumeaux aux écailles rappelant la guerre ayant ravagé le monde deux cents ans auparavant. Mauvais présage ? Symbole d’espoir ? L’avenir seul pourra nous le dire…
De nombreuses années après l’éclosion des Rathalos, vous incarnez le rider d’une des deux créatures. Votre aventure commence par la personnalisation de votre personnage. Le jeu vous laisse une grande liberté. Ensuite, vous allez découvrir cette nouvelle aventure. Et force est de constater, dans un tout premier temps, que la Nintendo Switch 2 offre un graphisme particulièrement saisissant à Monster Hunter Stories 3: Twisted reflection. Les textures, les couleurs, les effets visuels sont de toute beauté et façonnent Azuria avec beaucoup de subtilité. Et c’est sans compter le soin apporté à nos dragons/dinosaures/Monsties que l’on se fait toujours une joie de retrouver.
Faire éclore l’espoirLe jeu offre un contenu très dense, que vous allez pouvoir découvrir progressivement. En effet, tout est fait pour assurer une progression fluide, une découverte du gameplay avec de nombreux tutoriels, des jalons scénaristiques permettant de débloquer de plus en plus d’éléments. Cela nous permet aussi de saisir l’ampleur du contenu proposé.
Monster Hunter Stories, vous allez devoir entrer dans des tanières de monstres, récupérer des œufs et les faire éclore. Cela vous permet d’ajouter des Monsties (la version domestiquée des créatures qui vous attaquent) à votre groupe et de débloquer certaines compétences.
Puisque vous explorez à dos de Monstie, certains d’entre eux pourront voler, grimper à certaines parois ou nager, vous facilitant les choses. Comme vous avez sans doute pu le remarquer dans la démo, disponible dans l’eShop depuis le 6 février.
Le jeu réserve une grande durée de vie aux Riders qui auront envie de se lancer dans l’aventure. Et ce, que vous soyez fans de la licence (et donc ravis de retrouver ses créatures emblématiques) ou que vous ne connaissiez pas du tout la licence. C’est un vrai plus pour ce jeu que son accessibilité, à de nombreux niveaux.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.