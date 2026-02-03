Test Assassin's Creed Shadows Switch 2 : un superbe portage
Prêt à passer en mode Assassin ? Ubisoft vous invite à partir près de 500 ans en arrière dans le Japon d'Oda Nubunaga pour se glisser dans la peau d'une shinobi.Test
Avant-proposAssassin’s Creed Shadows est sorti sur divers supports en mars 2025 et soyons directs : si vous souhaitez avoir un avis sur le jeu en lui-même de manière agnostique, différents tests ont été publiés en long, en large et en travers depuis de nombreux mois, lui attribuant en moyenne une note de 16 à 18 sur 20.
Sans surprise, notre test ne pourra pas dévier de ce « jugement » puisque… c’est le même produit. C’est une évidence pour certains, mais il est nécessaire de le rappeler : nous notons avant tout un titre pour ce qu’il est et ce qu’il propose parmi les récents titres de la célèbre franchise.
Retour vers le passé
En apportant des armes à feu avec eux, ils viennent bouleverser l’équilibre des forces, principalement d’un point de vue militaire, mais aussi par le biais de la religion. C’est via ce dernier point que l’histoire d’Assassin’s Creed Shadows semble amorcer son aventure en 1581. Cela dit, les premières minutes de votre aventure seront assez trompeuses. grands titres AAA aiment faire de la narration et de la mise en scène cinématographique. Cela n’est pas un défaut, mais durant les deux premières heures de gameplay, on a l’impression de n’avoir tâté le joystick que pendant 45 minutes, tellement il y a des cinématiques et qu’entre deux d’entre elles, nous allons seulement d’un point A à un point B. Cela peut paraître barbant, et ne nous mentons pas, cela l’est un peu. Mais l’histoire narrée n’est pas dénuée d’intérêt pour autant. L’objectif est de poser un contexte, une histoire.
Sentant le pot aux roses, il cherche à mettre fin à la négociation mais ses yeux n’ont pu ignorer l’homme qui déteint dans le paysage : il a la peau noire. Au delà de ce détail, il semble comprendre le japonais. En conséquence, il réserve un sort particulier à cet homme...
C’est tout ?Houlà non, malheureux ! Nous n’avons narré là que les premières minutes de l'aventure. Comme nous vous le disions, celles-ci sont trompeuses car si vous êtes bien amené à suivre l’aventure de Diogo durant la première heure, l’histoire bascule très rapidement vers celle de Naoe Fujibayashi, une jeune femme qui voit son village, dans la province d’Iga, être attaqué et pillé par l’armée du seigneur Nobunaga quelques mois après la présentation précédente. Oui, la véritable star de l'aventure, c'est elle !
D’ailleurs, la découverte de l’ensemble du passé de Naoe prendra environ 5 à 6 heures. Oui, Shadows n’est pas avare en cinématiques et séquences flashback. C’est au cours de la découverte de ce passé que le titre vous laissera libre d’explorer avec Naoe le Japon de l’époque. Bien entendu, à partir d’un passage dans l’histoire, vous retrouverez la route de Diogo, devenu le samouraï nommé Yasuke.
Et le gameplay ?Maintenant que nous avons abordé les grandes lignes de l’histoire de Shadows, parlons « jeu » ! Le contexte du titre, à savoir le Japon, était assez attendu par une majorité de fans, et il ne faisait guère de surprise que la licence allait s’y arrêter après avoir parcouru les autres points de la planète. Celui-ci nous offre une ambiance plutôt sincère avec de vastes contrées remplies de monts et forets…
Oui, Shadows ne limite plus votre exploration aux villes comme ce fut le cas dans les premiers épisodes. Avec les derniers épisodes que sont Origins, Odyssey, Valhalla et Mirage, Ubisoft a ouvert sa licence à l’open world. Il est d’ailleurs important de noter que c’est le premier épisode depuis ce renouveau à sortir sur une console Nintendo.
Cela fait-il une différence ? Oh oui. Naoe est la digne héritière de la tradition des assassins, même si dans le jeu, le terme utilisé sera Shinobi. L’infiltration, et, en toute logique l’assassinat représentent son gameplay. Yasuke, avec sa corpulence, son amure et son sabre, est une véritable machine de guerre. Dites vous qu’il peut défoncer des portes d’un coup d’épaule. Certains y verront un gameplay plus proche de Valhalla.
Les deux personnages se jouent donc très différemment et possèdent des gameplay opposés. Si l’une utilise la discrétion, c’est aussi parce qu’elle est plus fragile que son pendant masculin. Mais du coup, ce dernier n’aura pas du tout le comportement et les capacités d’un assassin.
Cependant, le niveau de l’ensemble des ennemis grimpe en même temps que le vôtre lorsque vous dépassez leur niveau initial. Vous êtes donc totalement libres de progresser comme vous le désirez sans risque de vous ennuyer par la suite en rencontrant des ennemis trop faciles. À ce sujet, nous avons baissé d’un cran la difficulté au début, pour nous faire au gameplay très fragile de Naoe, puis l’avons ensuite repassé au niveau initial.
Au niveau des quêtes, AC Shadows fait le choix de ne pas vous aider à les trouver de manière précise sauf pour certaines d’entre elles. Bien souvent, ce sont plutôt leurs objectifs qui ne vous seront nullement pointés sur la carte. Vous n’aurez alors qu’un faisceau d’information se précisant petit à petit : la cible est dans telle province, dans l’ouest de la région de…, au sud-est de cette ville. Libre à vous de chercher au petit bonheur la chance ou, d’envoyer vos amis éclaireurs à partir de la carte afin de trouver la localisation exacte.
Mais au bout de quelques heures, ayant quelque peu oublié cette quête, une curiosité géographique nous attire et nous nous mettons à explorer un lieu mystérieux, jusqu’à ce qu’au bout de 3 mètres, Naoe se mette à dire : « Ainsi c’est ici que leur chef se terre »… Oui, la quête déraille scénaristiquement. La surprise qu'aurait du nous procurer notre infiltration est gâchée et le moment est un poil frustrant. Bilan, nous avons pu tuer le chef avant de tuer les membres de sa bande. Ce qui est déroutant car en les rencontrant ensuite, nous avons parfois droit à : « Tu rigoleras moins quand tu rencontreras le patron ! »… L’expérience, qui part d’une bonne idée s’en retrouve mitigée.
Et de la même manière que les ennemis suivent votre montée en niveau, le butin récolté suit aussi votre progression. Aucun risque de trouver du butin niveau 10 quand vous serez niveau 63 donc. Sachez qu’en tout et pour tout, terminer le titre dans sa totalité, avec tout le contenu secondaire, nous a pris 150 heures, hors DLC car celui-ci n’est pas encore disponible sur Switch 2 au moment de la réalisation de ce test. Il pourrait paraître en février.
Un portage technique ?L’annonce de la sortie de Shadows a d’abord fuité, et la confirmation a été plutôt timide. Quelle ne fut pas notre surprise de voir ensuite Ubisoft traiter la sortie de cet épisode sur Nintendo Switch 2 sous l’angle de l’aspect technique. Mais soyons francs : le résultat est quand même assez bluffant.
Puis, il a cessé de crasher, sans qu’aucun patch n’ait été déployé à ce moment-là. Mystère ! Ubisoft a effectivement déployé un patch, concernant plusieurs plateformes, réglant entre autres les soucis de crash à répétition sur Switch 2. Depuis son déploiement, nous en avons tout de même rencontré deux en l’espace d’un mois. C’est peut-être bien le seul vrai bug gênant que nous ayons rencontré.
Cela ne nous a pas empêché de noter d'autres détails, mais rien très folichon, comme une mauvaise gestion de la connectivité, qui fait que lorsque vous passer la console en veille, le jeu a l'impression d'avoir perdu la connexion et vous le signalera à la plupart de vos reprises de parties. Cela ne l’empêchera pas de se reconnecter en ligne.
Et pour ce passage " Sachez que ce downgrade n’est pas si choquant, et ce qui est le plus hallucinant, c’est de voir ces cinématiques en temps réel, avec l’équipement que porte vos personnages, tourner sur la console dernière génération de Nintendo.", j'avoue que je suis un peu surpris.
On avait déjà cela avec AC Origins, AC Odyssey et AC Valhalla et même AC Unity et AC Syndicate, soient, tout les AC ère PS4/XOne
Or, si on s'arrête juste à l'aspect technique de la Switch 2, la console rien qu'en mode portable, soit dans sa configuration la moins puissante, est au niveau d'une PS4 en terme de puissance brute (s'ajoute à cela le DLSS et son architecture plus moderne, certes). Donc en soit, je ne vois pas pourquoi ce serait si impressionnant de voir cela pour AC Shadows.
Enfin, je pinaille, merci pour ce test.
Merci pour l'info, j'avoue ne pas avoir cherché à verifier le rendu sur un autre support.
C'est peut-être ma formulation qui est maladroite, mais justement, de tous les AC que tu cites, Shadows est le premier à paraître sur console Nintendo. Après, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas le premier jeu tout court à proposer des cinématiques tenant compte de l'habillement du joueur
Peace
Merci pour vos remarques et compléments d'information, j'ai retiré le passage incriminé et légèrement reformulé un autre.