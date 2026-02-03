Test Assassin's Creed Shadows Switch 2 : un superbe portage

Lilty501 11 Feb 2026 22h40 Citer

Pour avoir poncé ce jeu AAA sur ma PS5, je peux vous dire que pour Dame Nene il n'y a pas de bug. C'est bien l'emplacement de ses (faux) sourcil. C'est juste que les vrais sont rasés. Enfin, c'est toujours comme ça que j'ai compris cela.



Et pour ce passage " Sachez que ce downgrade n’est pas si choquant, et ce qui est le plus hallucinant, c’est de voir ces cinématiques en temps réel, avec l’équipement que porte vos personnages, tourner sur la console dernière génération de Nintendo.", j'avoue que je suis un peu surpris.

On avait déjà cela avec AC Origins, AC Odyssey et AC Valhalla et même AC Unity et AC Syndicate, soient, tout les AC ère PS4/XOne

Or, si on s'arrête juste à l'aspect technique de la Switch 2, la console rien qu'en mode portable, soit dans sa configuration la moins puissante, est au niveau d'une PS4 en terme de puissance brute (s'ajoute à cela le DLSS et son architecture plus moderne, certes). Donc en soit, je ne vois pas pourquoi ce serait si impressionnant de voir cela pour AC Shadows.

Enfin, je pinaille, merci pour ce test.