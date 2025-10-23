Rechercher sur Puissance Nintendo
Assassin's Creed Shadows Disponible sur Switch 2 le 02/12/2025
News Assassin's Creed Shadows (Switch 2)

Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft confirme son arrivée sur Switch 2 le 2 décembre

Le nouvel opus de la saga Assassin’s Creed sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre, avec prise en charge tactile et progression croisée.

News
C'est officiel : Assassin’s Creed Shadows arrive bientôt sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera lancé le 2 décembre 2025, avec toutes les mises à jour déjà sorties et un portage optimisé pour la console de Nintendo. En voilà une bonne nouvelle !

Voici la bande-annonce Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows:
Assassin's Creed Shadows: Nintendo Switch™ 2 Announce Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux héros, une traversée du Japon féodal

Dans la vidéo mise en ligne par Ubisoft, on découvre les deux personnages jouables : Naoe, shinobi agile et furtive, et Yasuke, samouraï imposant inspiré d’un personnage historique. L’aventure nous plonge dans l’univers turbulent du Japon de la fin de l’époque Sengoku, où l’Ordre des Assassins et celui des Templiers s’affrontent pour le contrôle de la paix et du pouvoir.

Fonctionnalités spécifiques à la Switch 2

Pour cette version Switch 2, Ubisoft proposera :
- la progression croisée via Ubisoft Connect, afin de reprendre sa partie sur console, PC ou mobile sans perdre ses données.
- une prise en charge totale de l’écran tactile pour certains menus (carte du monde, boutique, repaire), conçue pour “chez vous ou en voyage”.

Le jeu sera disponible dès le lancement avec toutes les mises à jour et contenus gratuits déjà parus, l’unique exception étant l’extension Traque sur Awaji, attendue début 2026.
La confirmation de cette sortie sur Switch 2 est une très bonne nouvelle : c'est encore un titre AAA d'un éditeur-tiers qui débarque sur sa console. Si certains doutes planaient quant à la faisabilité technique de Shadows sur cette plateforme, cette annonce devrait les rassurer. Le travail d'Ubisoft pour optimiser ses jeux Switch 2 est en tout cas remarquable, on vous a parlé plus tôt dans la semaine de la nouvelle mise à jour pour Star Wars Outlaws, et on espère que le travail sur Shadows sera du même acabit.
Source : Ubisoft via notre Samus :)
Retournez sur la page d'accueil