Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft confirme son arrivée sur Switch 2 le 2 décembre
Le nouvel opus de la saga Assassin’s Creed sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre, avec prise en charge tactile et progression croisée.News
Voici la bande-annonce Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows:
Deux héros, une traversée du Japon féodalDans la vidéo mise en ligne par Ubisoft, on découvre les deux personnages jouables : Naoe, shinobi agile et furtive, et Yasuke, samouraï imposant inspiré d’un personnage historique. L’aventure nous plonge dans l’univers turbulent du Japon de la fin de l’époque Sengoku, où l’Ordre des Assassins et celui des Templiers s’affrontent pour le contrôle de la paix et du pouvoir.
Fonctionnalités spécifiques à la Switch 2Pour cette version Switch 2, Ubisoft proposera :
- la progression croisée via Ubisoft Connect, afin de reprendre sa partie sur console, PC ou mobile sans perdre ses données.
- une prise en charge totale de l’écran tactile pour certains menus (carte du monde, boutique, repaire), conçue pour “chez vous ou en voyage”.
Le jeu sera disponible dès le lancement avec toutes les mises à jour et contenus gratuits déjà parus, l’unique exception étant l’extension Traque sur Awaji, attendue début 2026.
Source : Ubisoft via notre Samus :)
