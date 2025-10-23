Rechercher sur Puissance Nintendo
Jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Pocket Disponible sur mobile depuis le 30/10/2024
News Jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Pocket (mobile)

Pokémon Pocket : 150 millions de téléchargements et une méga-extension pour son 1e anniversaire 

Le JCC Pokémon Pocket fête son 1er anniversaire avec la mise à jour Méga-Ascension et de nouvelles fonctionnalités, dont le partage de cartes entre amis.

News
Depuis son lancement mondial en octobre 2024, l’application mobile Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a su s’imposer dans le quotidien des fans de la licence. Un an plus tard, le compteur affiche plus de 150 millions de téléchargements, et pour célébrer l’évènement, The Pokémon Company a décidé de communiquer fort autour de nouvelles fonctionnalités.
tre l’arrivée des Pokémon méga-évolués, une nouvelle fonctionnalité de partage de cartes et plusieurs évènements spéciaux, les collectionneurs auront de quoi compléter leurs decks dès le 30 octobre 2025.

Méga-Ascension : les méga-évolutions débarquent

À partir du 30 octobre, une nouvelle extension baptisée Méga-Ascension fera son apparition dans Pokémon Pocket.

Cette mise à jour introduit les fameuses Méga-Évolutions avec des cartes puissantes à collectionner et à jouer. Trois Boosters seront disponibles : Méga-Léviator, Méga-Braségali et Méga-Altaria. Comme pour les extensions précédentes, ces boosters offriront l’opportunité de découvrir de nouveaux Pokémon-ex et d’élargir ses options stratégiques.
prime, chaque joueur et joueuse recevra gratuitement un exemplaire de chacun de ces trois boosters en se connectant au jeu à partir du jour de l’anniversaire. De quoi commencer cette nouvelle ère du jeu avec un petit coup de pouce auquel on est maintenant habitué à l'arrivée de nouveaux boosters de la part de TPC.

Partager, c’est jouer

Autre nouveauté notable : la fonction de partage de cartes. Cette fonctionnalité permettra d’offrir une carte par jour à ses amis, et d’en recevoir une également. Les cartes concernées s’étendent des raretés 1 à 4, et même aux cartes des dernières extensions. Voilà de quoi renforcer l’aspect communautaire du jeu, qui jusqu’ici reposait surtout sur les échanges.
Fonction de partage

En parallèle, le nombre de cartes pouvant être échangées augmente, avec l’ajout des raretés de niveau 2, Chromatique 1 et Chromatique 2 dans les options d’échange. La pioche miracle est aussi révisée pour favoriser les cartes non encore obtenues de la dernière extension.

Une pluie d’évènements pour l’anniversaire

Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, plusieurs évènements en jeu auront lieu du 30 octobre au 17 décembre. Une série de missions spéciales permettra de remporter un insigne d’anniversaire et diverses récompenses. Les évènements Butin PROMO 2025 et Pioche miracle PROMO 2025 feront également leur retour, avec des boosters et cartes issues de précédentes séries spéciales à récupérer ou à échanger via des tickets boutique.

Une application en pleine forme

Avec plus de 150 millions de téléchargements en un an, Pokémon Pocket prouve que le format mobile du JCC Pokémon a trouvé son public.

La fréquence des mises à jour, les nouvelles extensions régulières et les fonctionnalités communautaires qui s’étoffent contribuent à maintenir l’intérêt autour de l’application. Avec sa prochaine extension Méga-Ascension, l'application semble bien partie pour prolonger son succès.
Galerie images

Et vous, que pensez-vous de cette mise à jour ? Collectionneur acharné ou joueur occasionnel, êtes-vous prêt à accueillir les Méga-Évolutions dans vos decks ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, tout en allant sur votre store d'applications mobiles préféré pour télécharger gratuitement le jeu.

Source : Communiqué de presse
