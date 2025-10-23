News Jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Pocket (mobile)

Pokémon Pocket : 150 millions de téléchargements et une méga-extension pour son 1e anniversaire

Le JCC Pokémon Pocket fête son 1er anniversaire avec la mise à jour Méga-Ascension et de nouvelles fonctionnalités, dont le partage de cartes entre amis.