Pokémon Pocket : 150 millions de téléchargements et une méga-extension pour son 1e anniversaire
Le JCC Pokémon Pocket fête son 1er anniversaire avec la mise à jour Méga-Ascension et de nouvelles fonctionnalités, dont le partage de cartes entre amis.News
Méga-Ascension : les méga-évolutions débarquentÀ partir du 30 octobre, une nouvelle extension baptisée Méga-Ascension fera son apparition dans Pokémon Pocket.
Cette mise à jour introduit les fameuses Méga-Évolutions avec des cartes puissantes à collectionner et à jouer. Trois Boosters seront disponibles : Méga-Léviator, Méga-Braségali et Méga-Altaria. Comme pour les extensions précédentes, ces boosters offriront l’opportunité de découvrir de nouveaux Pokémon-ex et d’élargir ses options stratégiques.
Partager, c’est jouerAutre nouveauté notable : la fonction de partage de cartes. Cette fonctionnalité permettra d’offrir une carte par jour à ses amis, et d’en recevoir une également. Les cartes concernées s’étendent des raretés 1 à 4, et même aux cartes des dernières extensions. Voilà de quoi renforcer l’aspect communautaire du jeu, qui jusqu’ici reposait surtout sur les échanges.
Une pluie d’évènements pour l’anniversairePour fêter comme il se doit cet anniversaire, plusieurs évènements en jeu auront lieu du 30 octobre au 17 décembre. Une série de missions spéciales permettra de remporter un insigne d’anniversaire et diverses récompenses. Les évènements Butin PROMO 2025 et Pioche miracle PROMO 2025 feront également leur retour, avec des boosters et cartes issues de précédentes séries spéciales à récupérer ou à échanger via des tickets boutique.
Une application en pleine formeAvec plus de 150 millions de téléchargements en un an, Pokémon Pocket prouve que le format mobile du JCC Pokémon a trouvé son public.
La fréquence des mises à jour, les nouvelles extensions régulières et les fonctionnalités communautaires qui s’étoffent contribuent à maintenir l’intérêt autour de l’application. Avec sa prochaine extension Méga-Ascension, l'application semble bien partie pour prolonger son succès.
Source : Communiqué de presse
