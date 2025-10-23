News Elden Ring: Tarnished Edition (Switch 2)

Elden Ring : l’arrivée sur Nintendo Switch 2 repoussée à 2026

Le portage de l’épopée sombre de FromSoftware est retardé sur la Switch 2 pour des raisons de performance, les fans devront donc prendre leur mal en patience, dans l'espoir d'un jeu meilleur.