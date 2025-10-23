Rechercher sur Puissance Nintendo
Elden Ring: Tarnished Edition Disponible sur Switch 2
News Elden Ring: Tarnished Edition (Switch 2)

Elden Ring : l’arrivée sur Nintendo Switch 2 repoussée à 2026

Le portage de l’épopée sombre de FromSoftware est retardé sur la Switch 2 pour des raisons de performance, les fans devront donc prendre leur mal en patience, dans l'espoir d'un jeu meilleur.

News
L’inquiétude était tangible. Après l’annonce de la version « Tarnished Edition » d’Elden Ring sur Switch 2, la nouvelle est tombée aujourd’hui : le jeu ne sortira plus en 2025 mais en 2026. Dans un communiqué, FromSoftware explique que « des ajustements de performance sont nécessaires », en raison de soucis détectés lors des premières démonstrations.

Un portage plus exigeant qu’il n’y paraît

Quand on pense à Elden Ring, on imagine ses vastes paysages, ses effets d’ombre, son gameplay fluide. Transposer tout cela sur la Switch 2 relève du challenge absolu. La console, bien plus puissante que la Switch, reste moins puissante qu’un PC haut de gamme : y porter un jeu de la trempe d'Elden Ring s’annonce déjà comme un défi.

Lors d’une démo à la Gamescom, plusieurs journalistes ont évoqué une chute de framerate trop fréquente et un rendu global jugé alors « vraiment mauvais ». Bref, ça sentait déjà le sapin pour le jeu, même si on a ensuite vu des journalistes s'offusquer de nouvelles sorties... sans raison (on pense à Star Wars Outlaws !).
We've Played Elden Ring on Switch 2 and Have Concerns
Retrouvez la vidéo sur YouTube
FromSoftware et son éditeur Bandai Namco Entertainment ont donc décidé de repousser la sortie pour « livrer dans la meilleure forme possible », et on les en remercie !

Des conséquences pour les fans Nintendo

Pour les joueurs sur Switch 2, ce retard signifie donc une attente supplémentaire. Mais cela donne aussi un signal quant à l'envie de bien faire du côté des équipes de développement : la priorité est bien donnée à la qualité plutôt qu’à une sortie précipitée.

Le report nous ouvre de belles perspectives :
- On peut espérer une optimisation accrue (framerate stable, temps de chargement rapides, adaptation aux spécificités du jeu sur portable).
- Le délai permet à FromSoftware d’intégrer possiblement des contenus additionnels ou des adaptations spécifiques au hardware de Nintendo.
- Côté calendrier, cela libère l’espace pour d’autres titres Switch 2 en 2025 : bon, OK, c'est un signe plus ou moins positif selon le point de vue duquel on se place.
Étiez‑vous déjà chaud pour la version Switch 2 d’Elden Ring ? Allez‑vous attendre sa sortie ou passer à une autre plateforme en 2025 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Everything, Kotaku
