Elden Ring : l’arrivée sur Nintendo Switch 2 repoussée à 2026
Le portage de l’épopée sombre de FromSoftware est retardé sur la Switch 2 pour des raisons de performance, les fans devront donc prendre leur mal en patience, dans l'espoir d'un jeu meilleur.News
Un portage plus exigeant qu’il n’y paraîtQuand on pense à Elden Ring, on imagine ses vastes paysages, ses effets d’ombre, son gameplay fluide. Transposer tout cela sur la Switch 2 relève du challenge absolu. La console, bien plus puissante que la Switch, reste moins puissante qu’un PC haut de gamme : y porter un jeu de la trempe d'Elden Ring s’annonce déjà comme un défi.
Lors d’une démo à la Gamescom, plusieurs journalistes ont évoqué une chute de framerate trop fréquente et un rendu global jugé alors « vraiment mauvais ». Bref, ça sentait déjà le sapin pour le jeu, même si on a ensuite vu des journalistes s'offusquer de nouvelles sorties... sans raison (on pense à Star Wars Outlaws !).
Des conséquences pour les fans NintendoPour les joueurs sur Switch 2, ce retard signifie donc une attente supplémentaire. Mais cela donne aussi un signal quant à l'envie de bien faire du côté des équipes de développement : la priorité est bien donnée à la qualité plutôt qu’à une sortie précipitée.
Le report nous ouvre de belles perspectives :
- On peut espérer une optimisation accrue (framerate stable, temps de chargement rapides, adaptation aux spécificités du jeu sur portable).
- Le délai permet à FromSoftware d’intégrer possiblement des contenus additionnels ou des adaptations spécifiques au hardware de Nintendo.
- Côté calendrier, cela libère l’espace pour d’autres titres Switch 2 en 2025 : bon, OK, c'est un signe plus ou moins positif selon le point de vue duquel on se place.
Sources : Nintendo Everything, Kotaku
