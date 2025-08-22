Les développeurs vont-ils réussir à porter correctement Elden Ring sur Switch 2 ?

30 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, une adaptation cinématographique en cours, Elden Ring est un poids lourds de ces dernières années avec un jeu qui a impressionné nos mirettes, en particulier sur gros PC et PS5. L’annonce d’ Elden Ring: Tarnished Edition sur Switch 2, comprenant le jeu de base, le DLC Shadow of the Erdtree, de nouvelles armes, classes et armures, était un message fort. La Switch 2 allait pouvoir accueillir un titre AAA très gourmand et on allait même pouvoir y jouer un mode portable. Dans les faits, on s’est tout de même posé pas mal de questions. Était-ce possible tout simplement ? A sa décharge, on a bien vu le portage de qualité de The Witcher III sur Switch, malgré ses pertes graphiques, et celui d’Hogwarts Legacy, décent malgré quelques suppressions malheureuses. Mais on parle ici d’un titre très fort et d’une console dans ses premières semaines de lancement, un loupé technique ferait vraiment mauvais genre.





Pour le moment, les premiers retours de la Gamescom ne sont pas bons, et les développeurs semblent bien conscients que le titre est encore très faillible pour avoir empêcher toute captures d’images et vidéos de ce portage Switch 2. IGN et Nintendo Life font le même constat : le jeu ne brille pas par ses qualités techniques, avec des chutes importantes de framerate, tout particulièrement en mode portable (on le craignait beaucoup), mais aussi en mode docké, et ce point-là est beaucoup plus problématique.



Sur Nintendo Life, leur testeur sur place Felix Sanchez évoque plusieurs baisses de fréquence d'images et des saccades dans le monde ouvert, en particulier après avoir quitté la zone du tutoriel. Ce dernier a pu essayer l’une des nouvelles classes et explorer une partie de la carte du début du jeu. IGN se montre très sceptique, évoquant « une véritable catastrophe, un voile gris semble également recouvrir l'image et les teintes éclatantes de l'Entre-Terre perdent justement tout leur éclat », « ce n'était juste pas très agréable ni recommandable comme expérience de jeu ».

We've Played Elden Ring on Switch 2 and Have Concerns Retrouvez la vidéo sur YouTube

Elden Ring on Switch 2 Is a Disaster in Handheld Mode | gamescom 2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le moment c’est une démo mais les personnes ayant pu mettre la main sur le jeu pensent que le gros du jeu a été porté et qu’il y a peu de chance que les lacunes techniques ne s’effacent comme par miracle d’ici la sortie officielle du jeu toujours prévue pour courant 2025, sans date précise. Voir combien Bandai Namco verrouille les images autour de ce titre Swich 2 en dit long sur le fait que le titre est loin d’être prêt. Faut-il s’attendre à un report pour peaufiner le jeu ? Avoir une image visuellement dégradée sentant bon la résolution dynamique très basse en mode portable avec des fréquences d’images descendant régulièrement à 20 et même 15 ips, ne donne clairement pas envie. On se demande même si le jeu tire partie des possibilités DLSS de la Switch 2 ou si à nouveau, on a une utilisation du FSR d’AMD. Ci-dessous, une des rares vidéos de gameplay, diffusée sur le NET par le Youtubeur MDee14. Attention, c'est un test en mode docké, le gros des critiques se concentrent surtout sur le jeu en mode portable.

Elden Ring Tarnished Edition Nintendo Switch 2 Gameplay at Fan Expo Retrouvez la vidéo sur YouTube

Du côté console reliée, les impressions sont meilleures mais loin d’être enthousiastes. Les équipes de Bandai Namco et From Software ont donc du pain sur la planche pour améliorer le tout mais le doute subsiste et gageons que ces premiers retours négatifs vont les pousser à redoubler d'efforts pour une question d'honneur. Attendons la version finale pour se faire une idée définitive.



