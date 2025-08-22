Rechercher sur Puissance Nintendo
Donkey Kong Bananza Disponible sur Switch 2 depuis le 17/07/2025
News Donkey Kong Bananza (Switch 2)

Shigeru Miyamoto a conseillé les développeurs de Donkey Kong Bananza au niveau de la maniabilité

Du haut de ses 72 ans, Shigeru Miyamoto semble en avoir terminé de son travail de développeur pour se consacrer exclusivement au développement des parcs et autres projets cinéma. Mais il lui arrive encore d'apporter des conseils lors du développement de certains jeux.

News
L'histoire liant Donkey Kong à Miyamoto est ancienne et trois développeurs de Donkey Kong Bananza, sorti sur Switch 2 il y a un peu plus d'un mois, ont évoqués auprès de Nintendo Dream leurs conversations qu'ils ont eues avec Miyamoto. Des petits retours qui ont permis de peaufiner les mouvements généraux de notre célèbre gorille. En effet, il était important pour les développeurs d'interroger Shigeru Miyamoto et Kankou Koizumi, le directeur de Donkey Kong Jungle Beat, pour bien cerner au mieux l'essence de ce qui fait un titre Donkey Kong.
La première remarque a porté sur l'ambiance sonore générée par les déplacements du singe. Il fallait garder les mouvements discrets pour ne pas atténuer l'impact des sons lors des phases de destruction mais il semblait manquer quelque chose aux oreilles de Miyamoto.

Motokura : Pendant le développement, Shigeru Miyamoto et Kazuaki Koizumi ont passé beaucoup de temps à détruire le sol et tout ce qui se trouvait autour. Nous avions prévu beaucoup d'éléments ludiques dans le terrain, et je trouvais que cela donnait un bon résultat. Nous avons légèrement modifié le son.

Kubo : Oui. Shigeru Miyamoto nous a dit : « Les mouvements de Donkey Kong semblent légers et flottants. Ses pas semblent un peu légers. » Comme les pas sont un son que l'on entend constamment, nous avons pensé que si nous les rendions trop forts et lourds, l'impact des bruits de destruction risquait d'être atténué, et nous les avons donc légèrement atténués. Nous avons répété plusieurs fois l'opération consistant à augmenter légèrement le volume et à le faire écouter à M. Miyamoto. Au final, je pense que nous avons trouvé un bon équilibre, qui permet de ressentir la lourdeur tout en conservant le plaisir de la destruction.
Puis une remarque s'est portée sur la configuration des boutons, héritée de Mario, avec le bouton B pour sauter. Mais en observant la manette, Miyamoto s'est demandé si pour creuser vers le bas, la touche dédiée B ne serait pas plus intuitive. Cette proposition a donc été reprise car effectivement, selon les développeurs, c'était une bonne remarque.


Takahashi : Et M. Miyamoto m'a également donné des conseils sur l'attribution des boutons. Au départ, dans la continuité de Mario, le bouton B servait à sauter. Mais M. Miyamoto m'a fait remarquer que le bouton B était plus intuitif pour creuser vers le bas. En effet, lorsque j'ai essayé, j'ai trouvé que cette attribution de touche était plus intuitive, donc j'ai suivi le conseil de M. Miyamoto.

Nintendo Dream : Je vois. Les boutons Y et X correspondent respectivement aux directions latérale et verticale, ce qui correspond à la disposition des boutons de la Switch 2. Cela facilite le jeu pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce type d'action.

Takahashi : Bien sûr, certaines personnes sont habituées au saut avec le bouton B dans Mario, c'est pourquoi nous avons prévu une option permettant de modifier cette configuration.Y correspond à la direction latérale, X à la direction verticale et B à la direction vers le bas. En gardant cela à l'esprit, même les personnes qui ne sont pas habituées peuvent facilement utiliser les boutons.
Galerie images

Même si Miyamoto ne développe plus, il reste toujours présent dans le processus créatif des franchises liées à son histoire. Il reste donc toujours sollicité pour donner son avis ! N'hésitez pas à nous faire vos retours concernant ce jeu après l'avoir bien digéré !
セリフの架空言語は多種多様｜NDW『ドンキーコング バナンザ』インタビュー
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : ndw.jp
