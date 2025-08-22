Shigeru Miyamoto a conseillé les développeurs de Donkey Kong Bananza au niveau de la maniabilité
Du haut de ses 72 ans, Shigeru Miyamoto semble en avoir terminé de son travail de développeur pour se consacrer exclusivement au développement des parcs et autres projets cinéma. Mais il lui arrive encore d'apporter des conseils lors du développement de certains jeux.
Motokura : Pendant le développement, Shigeru Miyamoto et Kazuaki Koizumi ont passé beaucoup de temps à détruire le sol et tout ce qui se trouvait autour. Nous avions prévu beaucoup d'éléments ludiques dans le terrain, et je trouvais que cela donnait un bon résultat. Nous avons légèrement modifié le son.
Kubo : Oui. Shigeru Miyamoto nous a dit : « Les mouvements de Donkey Kong semblent légers et flottants. Ses pas semblent un peu légers. » Comme les pas sont un son que l'on entend constamment, nous avons pensé que si nous les rendions trop forts et lourds, l'impact des bruits de destruction risquait d'être atténué, et nous les avons donc légèrement atténués. Nous avons répété plusieurs fois l'opération consistant à augmenter légèrement le volume et à le faire écouter à M. Miyamoto. Au final, je pense que nous avons trouvé un bon équilibre, qui permet de ressentir la lourdeur tout en conservant le plaisir de la destruction.
Takahashi : Et M. Miyamoto m'a également donné des conseils sur l'attribution des boutons. Au départ, dans la continuité de Mario, le bouton B servait à sauter. Mais M. Miyamoto m'a fait remarquer que le bouton B était plus intuitif pour creuser vers le bas. En effet, lorsque j'ai essayé, j'ai trouvé que cette attribution de touche était plus intuitive, donc j'ai suivi le conseil de M. Miyamoto.
Nintendo Dream : Je vois. Les boutons Y et X correspondent respectivement aux directions latérale et verticale, ce qui correspond à la disposition des boutons de la Switch 2. Cela facilite le jeu pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce type d'action.
Takahashi : Bien sûr, certaines personnes sont habituées au saut avec le bouton B dans Mario, c'est pourquoi nous avons prévu une option permettant de modifier cette configuration.Y correspond à la direction latérale, X à la direction verticale et B à la direction vers le bas. En gardant cela à l'esprit, même les personnes qui ne sont pas habituées peuvent facilement utiliser les boutons.
