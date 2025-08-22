Rechercher sur Puissance Nintendo
Hollow Knight s'est vendu à 15 millions d'exemplaires

Le studio Team Cherry a confirmé que le jeu original avait atteint les 15 millions d'exemplaires vendus, de bon augure avant le lancement de sa suite sur Switch 2 le 4 septembre 2025.

Après 7 années de développement et une très longue période de silence, Silksong arrive enfin sur différents supports et notamment Switch 2. Une durée fort longue qui a pu questionner sur la capacité de l’équipe à boucler son projet car on associe trop souvent des cycles de développement prolongés à une mauvaise gestion et un épuisement professionnel douloureux parmi le personnel. Pourtant, cela ne semble pas le cas, les cofondateurs de Team Cherry, Ari Gibson et William Pellen, confirmant que ce temps long a été mis à profit pour créer le jeu que tout le monde souhaitait et rappelant que le studio était une petite équipe et que tout prenait du temps à réaliser dans ces conditions.
We've Played Hollow Knight Silksong on Nintendo Switch 2
La qualité du titre Hollow Knight a séduit le public et avec 15 millions de ventes à travers le monde, cela en fait l’un des plus gros succès des productions indépendantes. Si au départ les développeurs ne visaient qu’un pack d'extension centré sur Hornet, ils se rendirent vite compte en février 2019 que le projet était devenu trop important et qu’il devait être transformé comme une suite à part entière, intitulée Silksong.


Hollow Knight était un jeu gigantesque, et leur projet initial était de créer un monde plus petit pour Silksong. Afin de garantir que le jeu soit tout aussi riche, ils ont mis en place un système de quêtes élaboré qui incite le joueur à revenir sur ses pas et à revisiter d'anciens lieux. Contrairement à Hollow Knight, qui ne comportait qu'une seule ville remplie de boutiques et de personnages à rencontrer, il y aurait également plusieurs villes, chacune servant de centre névralgique pour les quêtes. Même à ce stade, nous savions que cela allait devenir un autre projet gigantesque, rivalisant avec Hollow Knight, voire le dépassant », explique Gibson. « Et puis, vu notre façon de travailler, le monde a fini par être tout aussi grand, voire plus grand. Le système de quêtes existait. Les multiples villes existaient. Et tout à coup, six ou sept ans plus tard, nous nous sommes retrouvés là.
Des idées pléthoriques, l'envie de bien faire et de peaufiner les détails à tous les niveaux, tout ceci géré par une petite équipe, cela explique assez facilement ce délai même si nous sommes heureux que l'équipe est enfin décider de ne plus rien ajouter de plus pour sortir enfin le jeu. Mais ce n'est que partie remise car le studio en a encore sous le coude et promet dès à présent d'ajouter du contenu à Silksong dans les mois et les années à venir. Les insectes vont donc être au menu pendant encore longtemps ! Une future pépite à ne pas manquer.
[Hollow Knight: Silksong] Nintendo Switch 2 handheld demo - Gamescom 2025
Source : GoNintendo, vidéo Nintendo Life et Gaming Boulevard

