Trails in the Sky 1st Chapter : Nihon Falcom annonce une version Switch 2 avec une démo à venir
Nihon Falcom et GungHo dévoilent une version Nintendo Switch 2 de Trails in the Sky 1st Chapter, un upgrade à 1 € pour les possesseurs de la version Switch, et une démo jouable à venir prochainement (déjà proposée au Japon).News
Des améliorations sur Switch 2 sans contenu additionnelLa version Switch 2 s’annonce comme une édition optimisée, avec une résolution revue à la hausse, un framerate plus stable et des temps de chargement réduits. En revanche, pas de nouveau contenu narratif : l’histoire et les quêtes restent identiques à la version originale, mais transposées dans un monde de Liberl recréé entièrement en 3D.
Il faut dire aussi que par rapport au jeu original, les concepteurs ont largement développé le contenu du jeu, doublant sa durée par rapport à l'original : grâce aux nouvelles quêtes secondaires, régions et la structure semi-ouverte du monde que nous parcourons, il y a beaucoup plus à faire... et beaucoup plus de chances de se perdre dans Liberl !
Sur Switch 2, le jeu sera proposé uniquement en version numérique via l’eShop (le prix de vente sera alors de 60€ pour le jeu complet). Les joueurs disposant déjà de la version Switch actuelle pourront accéder à la version Switch 2 via un Upgrade Pack à 1€ symbolique (ou équivalent dans une devise locale), quelle que soit la version de base (physique ou dématérialisée).
Une démo du prologue disponible avec transfert de sa sauvegardeUne démo gratuite est accessible depuis le 21 août 2025 sur Switch (au Japon), PS5 et PC. Elle propose le prologue complet, permettant d’incarner Estelle et Joshua dans leurs premières missions à Rolent, de visiter plusieurs donjons, de réaliser quêtes principales et secondaires, et d’affronter un boss.
Cette version permet aussi de tester le système de combat modernisé, toujours basé sur un gameplay au tour par tour (on n'est pas en temps réel comme on peut le lire ici ou là), avec voix anglaises et japonaises au choix du joueur. Les textes du jeu seront disponibles en plusieurs langues, dont le français. Enfin, bonne nouvelle au sujet de la démo : les sauvegardes réalisées en jouant à la démo pourront être transférées dans le jeu complet à sa sortie.
Date de sortie et versions prévuesLa sortie mondiale est prévue pour le 19 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 et PC. Si la Switch 2 se limite au numérique, la version Switch classique bénéficiera d’éditions physiques, dont une édition « SteelBook » et une édition « Bracer ».
Trails in the Sky First Chapter revient ainsi avec une version modernisée et un accès facilité pour les joueurs Switch. Entre le prix réduit de la mise à niveau et la démo jouable avec transfert de progression, tout semble prévu pour accueillir à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus.
