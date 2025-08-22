Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Trails in the Sky 1st Chapter A paraître sur Switch 2 le 19/09/2025
News Trails in the Sky 1st Chapter (Switch 2)

Trails in the Sky 1st Chapter : Nihon Falcom annonce une version Switch 2 avec une démo à venir

Nihon Falcom et GungHo dévoilent une version Nintendo Switch 2 de Trails in the Sky 1st Chapter, un upgrade à 1 € pour les possesseurs de la version Switch, et une démo jouable à venir prochainement (déjà proposée au Japon).

News
Nihon Falcom et GungHo ont confirmé l’arrivée de Trails in the Sky First Chapter sur Nintendo Switch 2. Ce remake 3D du tout premier épisode de la saga Trails (arc Liberl) sera disponible le 19 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 et PC (Steam). Pour accompagner cette annonce, une démo jouable du prologue est déjà proposée au Japon, et devrait suivre en Occident d'ici quelque temps.
Opening Movie - Trails in the Sky 1st Chapter
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des améliorations sur Switch 2 sans contenu additionnel

La version Switch 2 s’annonce comme une édition optimisée, avec une résolution revue à la hausse, un framerate plus stable et des temps de chargement réduits. En revanche, pas de nouveau contenu narratif : l’histoire et les quêtes restent identiques à la version originale, mais transposées dans un monde de Liberl recréé entièrement en 3D.

Il faut dire aussi que par rapport au jeu original, les concepteurs ont largement développé le contenu du jeu, doublant sa durée par rapport à l'original : grâce aux nouvelles quêtes secondaires, régions et la structure semi-ouverte du monde que nous parcourons, il y a beaucoup plus à faire... et beaucoup plus de chances de se perdre dans Liberl !

Sur Switch 2, le jeu sera proposé uniquement en version numérique via l’eShop (le prix de vente sera alors de 60€ pour le jeu complet). Les joueurs disposant déjà de la version Switch actuelle pourront accéder à la version Switch 2 via un Upgrade Pack à 1€ symbolique (ou équivalent dans une devise locale), quelle que soit la version de base (physique ou dématérialisée).

Une démo du prologue disponible avec transfert de sa sauvegarde

Une démo gratuite est accessible depuis le 21 août 2025 sur Switch (au Japon), PS5 et PC. Elle propose le prologue complet, permettant d’incarner Estelle et Joshua dans leurs premières missions à Rolent, de visiter plusieurs donjons, de réaliser quêtes principales et secondaires, et d’affronter un boss.

Cette version permet aussi de tester le système de combat modernisé, toujours basé sur un gameplay au tour par tour (on n'est pas en temps réel comme on peut le lire ici ou là), avec voix anglaises et japonaises au choix du joueur. Les textes du jeu seront disponibles en plusieurs langues, dont le français. Enfin, bonne nouvelle au sujet de la démo : les sauvegardes réalisées en jouant à la démo pourront être transférées dans le jeu complet à sa sortie.

Date de sortie et versions prévues

La sortie mondiale est prévue pour le 19 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 et PC. Si la Switch 2 se limite au numérique, la version Switch classique bénéficiera d’éditions physiques, dont une édition « SteelBook » et une édition « Bracer ».
Précisons enfin que ce lancement s’inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de la série Trails, ce premier jeu est le premier jalon d’une saga désormais incontournable pour les amateurs de RPG narratifs.

Trails in the Sky First Chapter revient ainsi avec une version modernisée et un accès facilité pour les joueurs Switch. Entre le prix réduit de la mise à niveau et la démo jouable avec transfert de progression, tout semble prévu pour accueillir à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus.

Et vous, essaierez-vous la démo ? Attendez-vous ce remake sur Switch 2 ou resterez-vous sur la version Switch classique ? Donnez-nous vos impressions en commentaire ou rejoignez la discussion sur notre serveur Discord.

Sources : Perfectly Nintendo, NintendoLife, Gematsu, site officiel
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil