Trails in the Sky 1st Chapter : Nihon Falcom annonce une version Switch 2 avec une démo à venir

Nihon Falcom et GungHo dévoilent une version Nintendo Switch 2 de Trails in the Sky 1st Chapter, un upgrade à 1 € pour les possesseurs de la version Switch, et une démo jouable à venir prochainement (déjà proposée au Japon).