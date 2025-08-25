Switch 2 : la nouvelle console de Nintendo à la recherche de ses jeux vitrines

Switch 2 : des débuts en demi-teinte

Le casse-tête des Game-Key Cards

Nintendo a abandonné les cartouches 32 Go de la Switch 1 pour des 64 Go, mais jugées trop chères ou mal adaptées aux besoins des studios. Résultat : la majorité des jeux physiques sortent désormais sous forme de Game-Key Cards, simples cartes clés nécessitant de télécharger l'intégralité du jeu. Beaucoup de joueurs dénoncent cette solution hybride, qui cumule prix élevé, contraintes techniques et un intérêt écologique discutable.





Face à ce problème qui semble pousser à la dématérialisation des titres, un mécontentement s'installe : difficulté pour revendre les jeux, prix du dématérialisé souvent identique — voire supérieur — aux versions physiques, contrainte supplémentaire. Le calcul est vite fait pour certains : économiser l'achat de jeux via les multiples promotions sur PC Steam les incitent à investir dans des consoles PC portables (Steam Deck, ROG Ally) plutôt que dans la Switch 2. Si la Switch était la seule option portable au moment de sa sortie en 2017, ce n'est plus le cas en 2025.

DLSS : promesse encore vide

Des studios à deux vitesses

Obtenir un kit Switch 2 a été compliqué et le reste encore : Nintendo privilégie ses partenaires historiques ou ceux capables de mettre en avant les spécificités de la machine (résolution 4K en docké, boutons supplémentaires, mode souris etc.). Résultat : beaucoup d’indés continuent à travailler sur Switch 1 en espérant que leurs jeux tourneront « par défaut » sur Switch 2, sans pouvoir profiter de ses atouts.



Même pour les gros studios, le DLSS reste difficile à maîtriser et peu rentable si le jeu doit sortir simultanément sur PS5 ou Xbox, qui n’utilisent pas cette technologie.





Un marché déséquilibré

En juin 2025, la Switch 2 s’est vendue à environ 6 millions d’exemplaires, contre 80 millions de PS5, 30 millions de Xbox Series et plus de 150 millions de Switch 1. Face à ce déséquilibre, les éditeurs n’ont aucun intérêt immédiat à développer des exclusivités optimisées DLSS pour un parc encore modeste. La plupart préfèrent des portages allégés, surtout en mode portable (1,7 Tflops seulement pour la Switch 2 contre 3 Tflops en mode docké), quitte à sacrifier textures, lumière et détails graphiques. Face a de telles coupes, l'upscale en mode docké ne peut masquer toutes les pertes et la comparaison visuelle vis-à-vis de la concurrence ne jouent pas vraiment en faveur d'une console qui vient juste de débarquer sur le marché. Des studios inégalement armés Capcom et Square Enix tirent bien parti de la console et multiplient les projets ambitieux : Street Fighter 6, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et de nombreux RPG en approche.



Bandai Namco peine encore à apprivoiser le DLSS après des résultats décevants via des essais d'utilisation de DLAA. Mais globalement on sent les studios japonais mieux lotis que les autres continents, la proximité géographique et les liens anciens faisant clairement la différence.



En Europe, les partenaires fiables se comptent sur les doigts d’une main (Shin’en Multimedia, par exemple avec Fast Fusion et son prochain The Touryst : deluxe). CD Projekt a soigné Cyberpunk 2077, mais sans atteindre les 60 fps espérés. Ubisoft reste en retrait, affaibli par ses scandales internes, alors même que le studio a des Assassin's Creed en réserve. On sent en revanche que les restructurations massives passés au sein d'Embracer Group ont laissé des traces, le mastodonte se montrant très discret vis-à-vis de ses annonces à destination de la Switch 2.





Côté américains, si les contacts sont anciens, ils sont habitués à travailler sur du matériel très puissant, qui compense parfois un manque d'optimisation. Alors la puissance de la Switch 2 ne leur fait pas décoller la mâchoire d'extase, surtout au regard du parc installé. C'est donc au cas par cas, le DLSS ne devrait clairement pas être une priorité. On sait déjà que Battlefield 6 ne sera pas porté. Enfin, les productions de Yacht Club ou de WayForward, très présents sur les consoles Nintendo, ne montrent pas un besoin impératif de cette technologie. N'oublions pas enfin l'arrivée du président Donald Trump et la mise en place de ses taxes, des décisions qui ont perturbé les stratégies élaborés initialement pour le marché nord-américain très important pour Nintendo et dont tous les détails de mise en œuvre restent encore incomplets et fluctuants.

Sortie attendue de longue date, la Switch 2 peine à convaincre. Peu de jeux exploitent réellement le DLSS de Nvidia, les indépendants ont reçu tard leurs kits de développement et les grands éditeurs restent prudents. Avec la première Switch, son décalage technologique justifiait l’absence de portages AAA récents. On espérait qu’avec la Switch 2, Nintendo comblerait ce retard. Mais le constat est contrasté : certains studios livrent des productions solides, d’autres déçoivent, et plusieurs restent silencieux sur leurs projets. C'est un constat factuel mais n'oublions pas cependant que la console n'a pas encore trois mois d'existence.Vantée comme la grande innovation, la technologie DLSS est peu utilisée : la plupart des studios privilégient le FSR, plus simple et moins coûteux, utilisée par le concurrent AMD qui équipe toutes les consoles concurrentes (Sony, Microsoft) ou le DLAA, qui privilégie la résolution native avec un antialiasing IA. La puissance de la Switch 2 reste limitée — entre une PS4 et une Xbox Series S —, et beaucoup de portages se contentent de tourner à 30 fps. Les premiers retours sur EA Sports FC 26 ou NBA 2K26 s’annoncent décevants (30 fps et pour le moment pas de crossplay lors des bêta-tests).