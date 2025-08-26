De nouveaux morceaux ajoutés pour Kirby et le monde oublié sur Nintendo Music

Jeudi 28 août 2025, c’est la sortie de Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes sur Nintendo Switch 2. Pour celles et ceux qui suivent chaque semaine les sorties de morceaux sur Nintendo Music, vous vous souvenez peut-être que Nintendo n’avait mis à disposition qu’une partie des titres de la bande-son de Kirby et le monde oublié.En effet, jusqu’alors, il n’y avait que vingt-trois morceaux de Kirby et le monde oublié sur l’application de Nintendo. Avec la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 cette semaine, Nintendo en profite donc pour sortir les titres manquants, ce qui porte la bande originale du titre à cent quatorze morceaux pour quatre heures trente-trois d’écoute.Par contre, aucun morceau n’a été ajouté pour Le pays des étoiles filantes. Ce n’est sans doute pas la dernière fois qu’on vous parlera de Kirby et le monde oublié dans le cadre d’une mise à jour Nintendo Music.