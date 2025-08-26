News Kirby et le monde oublié (Switch)
De nouveaux morceaux ajoutés pour Kirby et le monde oublié sur Nintendo Music
Cette semaine, Nintendo a complété la bande-son de Kirby et le monde oublié sur Nintendo Music.
Jeudi 28 août 2025, c’est la sortie de Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes sur Nintendo Switch 2. Pour celles et ceux qui suivent chaque semaine les sorties de morceaux sur Nintendo Music, vous vous souvenez peut-être que Nintendo n’avait mis à disposition qu’une partie des titres de la bande-son de Kirby et le monde oublié.
En effet, jusqu’alors, il n’y avait que vingt-trois morceaux de Kirby et le monde oublié sur l’application de Nintendo. Avec la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 cette semaine, Nintendo en profite donc pour sortir les titres manquants, ce qui porte la bande originale du titre à cent quatorze morceaux pour quatre heures trente-trois d’écoute.
