Demonschool repoussé au 19 novembre pour éviter l’ombre de Silksong

Initialement prévu le 3 septembre, le RPG tactique Demonschool vise une sortie plus sereine après l'annonce de Hollow Knight: Silksong pour le 4 septembre. L'équipe reporte la sortie de Demonschool au 19 novembre 2025 sur tous supports.