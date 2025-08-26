Rechercher sur Puissance Nintendo
Demonschool A paraître sur Switch le 19/11/2025
News Demonschool (Switch)

Demonschool repoussé au 19 novembre pour éviter l’ombre de Silksong

Initialement prévu le 3 septembre, le RPG tactique Demonschool vise une sortie plus sereine après l'annonce de Hollow Knight: Silksong pour le 4 septembre. L'équipe reporte la sortie de Demonschool au 19 novembre 2025 sur tous supports.

News
Le lancement de Demonschool n’aura finalement pas lieu le 3 septembre comme annoncé. Le RPG tactique signé Necrosoft Games et édité par Ysbryd Games est désormais attendu pour le 19 novembre 2025 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation et Xbox.

Ce nouveau report, présenté comme le dernier, s'explique par une volonté stratégique : éviter de se retrouver noyé dans la tempête que promet d’être la sortie de Hollow Knight: Silksong, prévue... le lendemain, le 4 septembre.

Un lancement compromis par un certain chevalier insectoïde

Prévu de longue date, Demonschool avait son créneau fixé au 3 septembre. Mais voilà : la Team Cherry a récemment officialisé la sortie de Silksong pour le lendemain. Et dans le monde de l’édition indépendante, se lancer face à un phénomène d’envergure comme celui-ci pourrait relever sinon du pur suicide marketing, du moins de la folie ! L’éditeur Ysbryd Games le reconnaît avec franchise dans son communiqué :
"Si septembre sera le mois de Silksong, alors nous devons trouver un autre moment pour donner à Demonschool une vraie chance d’être vu et discuté."

Une décision difficile mais assumée

Ce n’est pas la première fois que Demonschool est repoussé, et les équipes de Ysbryd le savent. Mais cette fois, ils se veulent catégoriques : il n’y aura plus de décalage. Ce report de quelques semaines permettra tout de même aux développeurs de peaufiner leur jeu. Le studio a décidé d’inclure davantage de fins et de mini-jeux, initialement prévus comme contenus post-lancement. Un joli bonus pour les joueurs, qui pourront découvrir dès le jour de sortie un jeu encore plus complet.

Demonschool proposera une aventure tactique mâtinée de vie scolaire et d’ambiances horrifiques italiennes, dans un esprit qui n’est pas sans rappeler Persona ou Shin Megami Tensei. Rendez-vous le 19 novembre pour découvrir cette étrange rentrée universitaire, notamment sur Nintendo Switch, au prix de 25€ environ. D'ici là, les fans de productions indépendantes auront peut-être déjà oublié Silksong !

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Gematsu, Communiqué de presse
