Rumeur : un Nintendo Direct pour les 40 ans de Super Mario Bros ?

40 ans que Super Mario Bros est sorti au Japon le 13 septembre 1985. Mario est tellement emblématique de l'univers Nintendo qu'on se doute que cet anniversaire devrait être célébré au minimum sur l'Archipel nippon. Une gamme de produits à destination des jeunes enfants commence à être disponible mais des rumeurs de plus en plus régulière évoquent un Direct aux alentours du 12 septembre. En effet, il manque toujours deux informations essentielles pour la fin d'année : la date de sortie de Metroid Prime 4 et celle de Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau, ce dernier sera présenté et sera jouable lors du Tokyo Games Show 2025 au Japon du 25 au 28 septembre 2025.





1er signe avant-coureur, la disponibilité de l'application gratuite "Hello, Mario!" sur l'eshop japonais.

Après une annonce faite au début du mois, l'application "Hello, Mario:" est disponible sur mobile et tablette (Android 6.0 et plus nécessaire et iOS 15 minimum) ainsi que sur l'eShop uniquement japonais de la Switch (156 Mo sur Switch et 166 Mo sur Switch 2).





Cette application fait partie d'une nouvelle gamme de produits Super Mario destinés aux parents et aux enfants. Ces produits devraient être commercialisés hors du Japon début 2026. A moins de maîtriser le japonais et de disposer d'un compte Nintendo Japonais, ce téléchargement n'est pas vraiment utile chez nous.









Voici une description officielle, accompagnée de quelques captures d'écran supplémentaires :



« Une application gratuite pour appareils intelligents et un logiciel Nintendo Switch que les enfants peuvent utiliser de manière intuitive en tirant sur le visage de Mario ou en le faisant tourner sur l'écran. Mario réagira de différentes manières en fonction des actions du joueur, permettant ainsi aux parents et aux jeunes enfants de jouer ensemble et de profiter de chaque réaction. »

Galerie images













En ce qui concerne le reste de la gamme « My Mario », Nintendo commercialise également deux sets de blocs en bois et un livre cartonné intitulé « Hello, Mario! ». Les sets de blocs en bois présentent une particularité intéressante : chacun des personnages peut être utilisé comme figurine amiibo dans les « jeux compatibles ».

Voici les deux sets, celui de 3 pièces coûte 2980 yens et celui de 30 pièces coûtent 19980 yens.

Galerie images



Une série de courts métrages en stop motion. Les trois premiers épisodes ont été mis en ligne sur la chaîne YouTube « Play Nintendo » et vous pouvez les regarder ici même. Voici le résumé officiel :



Mario's Mustache - It's Me, Mario! Stop Motion Shorts, Episode 1 | My Mario Retrouvez la vidéo sur YouTube

Top Hat - It's Me, Mario! Stop Motion Shorts, Episode 2 | My Mario Retrouvez la vidéo sur YouTube

Shell Games - It's Me, Mario! Stop Motion Shorts, Episode 3 | My Mario Retrouvez la vidéo sur YouTube Un Nintendo Direct pour le 12 septembre 2025.

L'information provient à l'origine du compte X de SwitchForce mais VGC a également appris de plusieurs sources qu'une présentation était prévue pour le 12 septembre, la veille du 40e anniversaire de Super Mario Bros. Une présentation courant septembre a régulièrement été organisée dans le passé donc tout est possible même si on sait que Nintendo ne va confirmer dans les prochains jours l'information, le constructeur aimant garder la main sur sa communication.

Pourquoi un Direct à cette date ?

Le constructeur se doit de montrer un line-up de qualité pour la fin de l'année et deux gros titres annoncés pour 2025 n'ont pas encore de date de sortie précis, le direct pouvant enfin être le moyen de révéler tout cela.





Le premier titre est bien évidemment Metroid Prime 4: Beyond, pas mal aperçu lors des derniers salons pour être testé, le jeu ayant désormais eu son classement, on s'attend donc à un lancement à brève échéance pour les prochains mois.

Le second est bien sûr Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau, le nouveau Musô prometteur qui approfondira l'aventure de Tears of Kingdom. N'hésitez pas à relancer le précédent opus autour de l'univers de Breath of the Wild sur Switch 2, vous verrez que ce titre tourne beaucoup mieux.





En septembre et début octobre, quelques gros titres de grands studios partenaires arrivent également. On pense notamment à Disgaea 7 Complete edition (30 octobre), Daemon X Machina Titanic Scion (5 septembre), NBA2k26 (5 septembre), EA Sport FC 26 (26 septembre), Little Nightmare III (10 octobre), Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles.





Côté Mario, la hype monte en espérant l'annonce de quelques jeux autour de l'emblématique mascotte : une nouvelle compilation intégrant des titres Mario via le Nintendo Switch Online ou mieux sous forme de boiter physique, l'annonce d'un nouveau projet Mario.... Et pourquoi pas une édition spéciale de la Switch 2 (ou Switch classique et même lite) aux couleurs de Mario ? Une date à surveiller donc et à cocher dans vos agendas.