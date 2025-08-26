Rechercher sur Puissance Nintendo
Starfield sur Switch 2 : de plus en plus de signes vont dans ce sens

Le bruit court depuis un moment, mais les indices se multiplient : Starfield, l’un des titres majeurs du catalogue Xbox, pourrait bien rejoindre le line-up de la future Switch 2. Un nouveau signal vient appuyer cette rumeur avec l’apparition d’une fiche produit sur le site d’Instant Gaming, mentionnant explicitement une version Switch 2 du jeu.

News
Il y a quelques jours, le leaker Nate The Hate, connu pour ses informations souvent fiables dans l’univers Nintendo, évoquait déjà la possible arrivée de Starfield sur la prochaine console de Big N. Jusqu’ici, l’idée semblait ambitieuse, compte tenu du positionnement exclusif de Bethesda depuis son rachat par Microsoft. Mais les choses évoluent.

Désormais, une fiche listant Starfield sur Switch 2 est visible chez Instant Gaming, un revendeur en ligne habitué aux fuites anticipées. Pour le moment, rien d’officiel bien sûr, et le listing peut toujours être un placeholder, mais le timing n’est pas anodin.

Un précédent crédible : Indiana Jones confirmé sur Switch 2

L’élément qui crédibilise l’hypothèse, c’est surtout l’annonce récente par Bethesda : Indiana Jones et le Grand Cercle sortira bien sur Switch 2, aux côtés des versions Xbox Series et PC. Si le studio a fait le choix d’un portage pour ce titre, rien n’interdit d’imaginer le même traitement pour Starfield.

Malgré les exigences techniques du jeu, un portage sur Switch 2 reste envisageable. Il s’inscrirait d’ailleurs dans la stratégie actuelle de Xbox, qui consiste à ouvrir son catalogue à d’autres plateformes concurrentes. Reste à voir si une annonce interviendra lors d’un prochain Nintendo Direct ?
Starfield : Bande-annonce officielle de gameplay
Retrouvez la vidéo sur YouTube
