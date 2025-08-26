Starfield sur Switch 2 : de plus en plus de signes vont dans ce sens
Le bruit court depuis un moment, mais les indices se multiplient : Starfield, l'un des titres majeurs du catalogue Xbox, pourrait bien rejoindre le line-up de la future Switch 2. Un nouveau signal vient appuyer cette rumeur avec l'apparition d'une fiche produit sur le site d'Instant Gaming, mentionnant explicitement une version Switch 2 du jeu.
Désormais, une fiche listant Starfield sur Switch 2 est visible chez Instant Gaming, un revendeur en ligne habitué aux fuites anticipées. Pour le moment, rien d’officiel bien sûr, et le listing peut toujours être un placeholder, mais le timing n’est pas anodin.
Un précédent crédible : Indiana Jones confirmé sur Switch 2L’élément qui crédibilise l’hypothèse, c’est surtout l’annonce récente par Bethesda : Indiana Jones et le Grand Cercle sortira bien sur Switch 2, aux côtés des versions Xbox Series et PC. Si le studio a fait le choix d’un portage pour ce titre, rien n’interdit d’imaginer le même traitement pour Starfield.
Malgré les exigences techniques du jeu, un portage sur Switch 2 reste envisageable. Il s’inscrirait d’ailleurs dans la stratégie actuelle de Xbox, qui consiste à ouvrir son catalogue à d’autres plateformes concurrentes. Reste à voir si une annonce interviendra lors d’un prochain Nintendo Direct ?
