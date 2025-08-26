News

Starfield sur Switch 2 : de plus en plus de signes vont dans ce sens

Le bruit court depuis un moment, mais les indices se multiplient : Starfield, l’un des titres majeurs du catalogue Xbox, pourrait bien rejoindre le line-up de la future Switch 2. Un nouveau signal vient appuyer cette rumeur avec l’apparition d’une fiche produit sur le site d’Instant Gaming, mentionnant explicitement une version Switch 2 du jeu.