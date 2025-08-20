Indiana Jones et le Cercle Ancien arrivera en 2026 sur Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2™ Reveal - Indiana Jones and the Great Circle Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, une version Nintendo Switch 2 d’Indiana Jones et le Cercle Ancien a été annoncée.Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action-aventure sorti en décembre 2024 sur Xbox Series et PC puis en avril dernier sur PlayStation 5. Après Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, nous étions nombreux à attendre l’annonce d’un nouveau jeu développé dans le giron des Xbox Games Studios à sortir sur Nintendo Switch 2, et c’est désormais chose faite avec Indiana Jones et le Cercle Ancien qui arrivera en 2026 sur la dernière née de Nintendo.En effet, Bethesda a confirmé cette sortie au cours de l’Opening Night Live de la Gamescom, après avoir présenté un peu plus le DLC à venir nommé « L’Ordre des Géants ». Contenu additionnel qui nous donnera l’occasion de découvrir les secrets les plus sombres de Rome.De base, le jeu nous propose de parcourir le monde entre les événements de l’Arche Perdue et de la Dernière Croisade dans une histoire inédite liée à la recherche du Cercle Ancien à la suite d’un vol dans l’université où enseigne Indiana Jones.À l’heure actuelle, nous ne savons pas si Indiana Jones et le Cercle Ancien sera directement proposé avec son DLC sur Nintendo Switch 2, mais il ne fait aucun doute que nous aurons de nouvelles informations dans les mois à venir.