Tales of Xillia Remastered arrive sur Switch le 31 octobre
Le JRPG de Bandai Namco revient en version remastérisée sur Switch, douze ans après sa sortie initiale, avec graphismes revus, nouvelles options et contenu bonus.News
Voici la bande-annonce :
Deux héros, deux visions, un seul destinTales of Xillia est le premier épisode de la série à proposer un choix entre deux protagonistes dès le début de l’aventure. Le joueur peut incarner Jude Mathis, un étudiant en médecine rationnel, ou Milla Maxwell, la mystérieuse Seigneur des Esprits. Le scénario suit alors leur point de vue respectif à travers une trame commune : la découverte d’une arme secrète détenue par le royaume de Rashugal, qui menace l’équilibre du monde de Rieze Maxia, où humains et esprits vivent en harmonie.
Une version revisitée avec options de confortGraphiquement, le jeu garde son style cel-shading tout en proposant des textures améliorées et une interface modernisée. Côté gameplay, plusieurs améliorations ont été intégrées :
- une sauvegarde automatique,
- un accès anticipé à la Grade Shop (habituellement réservé au post-game),
- la possibilité de désactiver les rencontres aléatoires,
- un affichage plus clair des objectifs.
À noter aussi une édition Deluxe numérique qui proposera, en plus du jeu, un artbook numérique, une bande-son enrichie, des items de soutien à la croissance et des musiques de combat alternatives.
Un premier pas sur Switch... avec des limitesSur Nintendo Switch, le jeu tournera à 30 images par seconde, en 1080p docké et 720p en portable. C’est en deçà des performances attendues sur les autres plateformes, mais suffisant pour profiter du jeu dans de bonnes conditions. On regrettera néanmoins l’absence d’un framerate plus élevé, notamment pour les combats.
Une œuvre marquante remise au goût du jourAvec Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco vise autant les nostalgiques de l’ère PS3 que les nouveaux venus dans l’univers Tales of. L’histoire riche en dilemmes moraux, le duo de héros complémentaires, et les améliorations bien pensées font de ce remaster une opportunité parfaite pour redécouvrir un classique du JRPG.
Rendez-vous donc le 31 octobre pour (re)vivre cette aventure, que vous choisissiez Jude ou Milla en premier.
Sources : NintendoLife, Gematsu, Siliconera, Communiqué de presse.
