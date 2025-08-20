Rechercher sur Puissance Nintendo
Tales of Xillia Remastered A paraître sur Switch le 31/10/2025
News Tales of Xillia Remastered (Switch)

Tales of Xillia Remastered arrive sur Switch le 31 octobre

Le JRPG de Bandai Namco revient en version remastérisée sur Switch, douze ans après sa sortie initiale, avec graphismes revus, nouvelles options et contenu bonus.

News
Douze ans après sa sortie sur PS3, Tales of Xillia revient dans une version remastérisée attendue pour le 31 octobre 2025. C’est la première fois que ce titre emblématique de la série Tales of arrive sur une console Nintendo, en l’occurrence la Switch, aux côtés des versions PS5, Xbox Series et PC. Avec ce remaster, Bandai Namco poursuit son Tales Remaster Project initié pour les 30 ans de la franchise.

Voici la bande-annonce :
Tales of Xillia Remastered - Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Pour l’occasion, le jeu bénéficie d’une remise en forme visuelle et de quelques optimisations de gameplay bienvenues, tout en conservant ce qui a fait son charme : une narration à deux voix, un univers riche, et un système de combat dynamique.

Deux héros, deux visions, un seul destin

Tales of Xillia est le premier épisode de la série à proposer un choix entre deux protagonistes dès le début de l’aventure. Le joueur peut incarner Jude Mathis, un étudiant en médecine rationnel, ou Milla Maxwell, la mystérieuse Seigneur des Esprits. Le scénario suit alors leur point de vue respectif à travers une trame commune : la découverte d’une arme secrète détenue par le royaume de Rashugal, qui menace l’équilibre du monde de Rieze Maxia, où humains et esprits vivent en harmonie.
Galerie images

Le récit, profondément ancré dans la dualité entre science et spiritualité, met en lumière la complexité des relations entre les peuples et des idéaux opposés. Et malgré leurs différences, Jude et Milla devront s’allier pour éviter un conflit destructeur et tenter de réconcilier deux mondes que tout sépare.

Une version revisitée avec options de confort

Graphiquement, le jeu garde son style cel-shading tout en proposant des textures améliorées et une interface modernisée. Côté gameplay, plusieurs améliorations ont été intégrées :
- une sauvegarde automatique,
- un accès anticipé à la Grade Shop (habituellement réservé au post-game),
- la possibilité de désactiver les rencontres aléatoires,
- un affichage plus clair des objectifs.
Le remaster inclut également plusieurs DLC d’origine, comme des costumes supplémentaires, objets bonus, et autres accessoires qui raviront les fans.

À noter aussi une édition Deluxe numérique qui proposera, en plus du jeu, un artbook numérique, une bande-son enrichie, des items de soutien à la croissance et des musiques de combat alternatives.

Un premier pas sur Switch... avec des limites

Sur Nintendo Switch, le jeu tournera à 30 images par seconde, en 1080p docké et 720p en portable. C’est en deçà des performances attendues sur les autres plateformes, mais suffisant pour profiter du jeu dans de bonnes conditions. On regrettera néanmoins l’absence d’un framerate plus élevé, notamment pour les combats.

Une œuvre marquante remise au goût du jour

Avec Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco vise autant les nostalgiques de l’ère PS3 que les nouveaux venus dans l’univers Tales of. L’histoire riche en dilemmes moraux, le duo de héros complémentaires, et les améliorations bien pensées font de ce remaster une opportunité parfaite pour redécouvrir un classique du JRPG.

Rendez-vous donc le 31 octobre pour (re)vivre cette aventure, que vous choisissiez Jude ou Milla en premier.

Sources : NintendoLife, Gematsu, Siliconera, Communiqué de presse.
