Un teaser mystérieux pour Pokémon Legends Z-A prévu ce 21 août sur YouTube

Un teaser énigmatique de Pokémon Legends Z-A sera dévoilé le 21 août à 15h. Ambiance sombre, avertissement au public : on a toutes les raisons de s'interroger sur ce qui nous attend tout à l'heure, alors faisons des plans sur la comète !