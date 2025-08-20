Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Hollow Knight : Silksong Disponible sur Switch
News Hollow Knight : Silksong (Switch)

Hollow Knight: Silksong enfin jouable à la Gamescom avec une version Switch 2 au top

La démo de Silksong dévoile un gameplay plus fluide que jamais sur Switch 2, à quelques jours d’une annonce spéciale prévue demain, jeudio 21 août 2025.

News
C’est l’un des titres les plus attendus depuis cinq ans, et il a enfin montré le bout de son dard. Hollow Knight: Silksong s’est offert une démo jouable à la Gamescom 2025, et les premiers retours sont unanimes : entre maniabilité affûtée et performances techniques très solides, le jeu tient ses promesses. C'est notamment le cas sur Nintendo Switch 2, où il profite d’une fluidité impressionnante comme peuvent le constater les visiteurs du salon allemand ouvert depuis ce matin.

Prévu à une date encore non communiquée mais qu'on pressent pour fin 2025 (on espère avoir confirmation d'une date plus précise demain), Silksong s’offre ainsi un retour en force, avec un teasing bien rodé. Une annonce spéciale est d’ailleurs prévue ce jeudi 21 août à 16h30, en diffusion sur YouTube, de quoi enflammer un peu plus une communauté qui commençait sérieusement à perdre patience.
Vous pourrez voir cette vidéo ici, d'ailleurs, une fois l'heure de la Premiere passée :
Hollow Knight: Silksong - Special Announcement
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une démo jouable très surveillée

Présenté à la fois sur les stands Xbox et Nintendo, Silksong proposait une courte séquence de jeu autour de la zone « Moss Grotto », incluant quelques phases d’exploration et un mini-boss à affronter : la redoutable Moss Mother. De quoi se faire une première idée concrète de la maniabilité de Hornet, plus vive et aérienne que celle du Chevalier dans le premier épisode.
[Hollow Knight: Silksong] Nintendo Switch 2 handheld demo - Gamescom 2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Les sensations sont excellentes : dash rapide, contrôles précis, hitboxes nettes… Hornet n’est pas juste un skin agile du précédent héros, elle a sa propre philosophie de mouvement, ce qui donne une verticalité plus poussée et des combats plus nerveux. Les premiers joueurs qui ont pu se frotter à la démo sont unanimes et c'est vraiment de bon augure !

La nouvelle de la présence de Silksong à la Gamescom s'est inévitablement traduite par de longues files d'attente qui se montrent sur X :

Sur Switch 2, Silksong vole avec fluidité

Côté technique, les joueurs ayant testé le jeu sur Switch 2 parlent d’un rendu fluide, net et stable, en particulier en mode TV. Nintendo Life indique dans son article que la version démo tournait avec un mode 120 Hz activé, signe que la console en a sous le capot.

Si le framerate exact n’a pas été officiellement confirmé, les retours convergent donc vers une expérience visuelle très agréable et donc nous offrir un portage d'excellente qualité sur la nouvelle console de Nintendo, peut-être suffisamment pour le positionner comme l’un des jeux-phares de la machine parmi les productions d'éditeurs-tiers.

Un retour attendu, mais encore mystérieux

Après une longue période d’absence médiatique, cette démo a valeur de signal fort. Elle montre que Silksong est bien vivant, prêt à être montré, et surtout proche d’une sortie concrète. L’absence du jeu lors du show Opening Night Live avait fait grincer des dents, mais l’accès libre à la démo réconcilie les fans avec le silence de Team Cherry.

Quoi qu'il en soit, on avait déjà pris rendez-vous pour jeudi pour avoir plus d'infos sur le jeu : le fameux « special announcement » promis pourrait bien nous balancer une date de sortie, voire dévoiler plus largement le contenu du jeu final. Dans tous les cas, cette séquence Gamescom redonne un coup de boost au jeu, qui semblait figé dans l’attente depuis des mois.

Vers une fin d’année piquante ?

Si la sortie de Silksong se confirme pour la fin d’année, cela ferait de 2025 un cru assez exceptionnel pour le premier Noël de la Switch 2. Et une version solide techniquement, Team Cherry pourrait bien réussir son pari de dépasser le mythe Hollow Knight. Et la barre est haute !

À ce stade, plus qu’une annonce, c’est une confirmation que tout le monde attend : Hornet est prête, et elle n’a pas perdu de son piquant. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous à toutes ces belles déclarations en direct depuis la Gamescom, ou venir en parler sur notre serveur Discord ! Et si vous avez eu la chance d'aller à la Gamescom, n'hésitez pas à partager vos impressions avec la communauté !
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything, GoNintendo
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil