Hollow Knight: Silksong enfin jouable à la Gamescom avec une version Switch 2 au top

Hollow Knight: Silksong will make a special announcement on Thursday as part of a YouTube Premiere video. pic.twitter.com/aJj5Wkjn7p

La #Gamescom2025 ouvre à peine ses portes - et pas encore au grand public - et la queue pour « Hollow Knight: Silksong » est déjà impressionnante pic.twitter.com/zGGQsw1Bpq