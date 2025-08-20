Hollow Knight: Silksong enfin jouable à la Gamescom avec une version Switch 2 au top
La démo de Silksong dévoile un gameplay plus fluide que jamais sur Switch 2, à quelques jours d’une annonce spéciale prévue demain, jeudio 21 août 2025.News
Prévu à une date encore non communiquée mais qu'on pressent pour fin 2025 (on espère avoir confirmation d'une date plus précise demain), Silksong s’offre ainsi un retour en force, avec un teasing bien rodé. Une annonce spéciale est d’ailleurs prévue ce jeudi 21 août à 16h30, en diffusion sur YouTube, de quoi enflammer un peu plus une communauté qui commençait sérieusement à perdre patience.
Vous pourrez voir cette vidéo ici, d'ailleurs, une fois l'heure de la Premiere passée :
Hollow Knight: Silksong will make a special announcement on Thursday as part of a YouTube Premiere video. pic.twitter.com/aJj5Wkjn7p— The Game Awards (@thegameawards) August 19, 2025
Une démo jouable très surveilléePrésenté à la fois sur les stands Xbox et Nintendo, Silksong proposait une courte séquence de jeu autour de la zone « Moss Grotto », incluant quelques phases d’exploration et un mini-boss à affronter : la redoutable Moss Mother. De quoi se faire une première idée concrète de la maniabilité de Hornet, plus vive et aérienne que celle du Chevalier dans le premier épisode.
La nouvelle de la présence de Silksong à la Gamescom s'est inévitablement traduite par de longues files d'attente qui se montrent sur X :
La #Gamescom2025 ouvre à peine ses portes - et pas encore au grand public - et la queue pour « Hollow Knight: Silksong » est déjà impressionnante pic.twitter.com/zGGQsw1Bpq— Kilian Fichou (@IanFich) August 20, 2025
Sur Switch 2, Silksong vole avec fluiditéCôté technique, les joueurs ayant testé le jeu sur Switch 2 parlent d’un rendu fluide, net et stable, en particulier en mode TV. Nintendo Life indique dans son article que la version démo tournait avec un mode 120 Hz activé, signe que la console en a sous le capot.
Si le framerate exact n’a pas été officiellement confirmé, les retours convergent donc vers une expérience visuelle très agréable et donc nous offrir un portage d'excellente qualité sur la nouvelle console de Nintendo, peut-être suffisamment pour le positionner comme l’un des jeux-phares de la machine parmi les productions d'éditeurs-tiers.
Un retour attendu, mais encore mystérieuxAprès une longue période d’absence médiatique, cette démo a valeur de signal fort. Elle montre que Silksong est bien vivant, prêt à être montré, et surtout proche d’une sortie concrète. L’absence du jeu lors du show Opening Night Live avait fait grincer des dents, mais l’accès libre à la démo réconcilie les fans avec le silence de Team Cherry.
Quoi qu'il en soit, on avait déjà pris rendez-vous pour jeudi pour avoir plus d'infos sur le jeu : le fameux « special announcement » promis pourrait bien nous balancer une date de sortie, voire dévoiler plus largement le contenu du jeu final. Dans tous les cas, cette séquence Gamescom redonne un coup de boost au jeu, qui semblait figé dans l’attente depuis des mois.
Vers une fin d’année piquante ?Si la sortie de Silksong se confirme pour la fin d’année, cela ferait de 2025 un cru assez exceptionnel pour le premier Noël de la Switch 2. Et une version solide techniquement, Team Cherry pourrait bien réussir son pari de dépasser le mythe Hollow Knight. Et la barre est haute !
À ce stade, plus qu’une annonce, c’est une confirmation que tout le monde attend : Hornet est prête, et elle n’a pas perdu de son piquant. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous à toutes ces belles déclarations en direct depuis la Gamescom, ou venir en parler sur notre serveur Discord ! Et si vous avez eu la chance d'aller à la Gamescom, n'hésitez pas à partager vos impressions avec la communauté !
