[Rumeur] Starfield pourrait arriver sur Nintendo Switch 2 en 2026

Une rumeur évoque une version de Starfield pour la Switch 2 aux côtés d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, ce qui porterait à deux le nombre de jeux Bethesda à connaître les joies d'une sortie sur SW2 de la part de Microsoft.