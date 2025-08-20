Rechercher sur Puissance Nintendo
Bethesda Softworks Fondée en 1986
News Bethesda Softworks

[Rumeur] Starfield pourrait arriver sur Nintendo Switch 2 en 2026

Une rumeur évoque une version de Starfield pour la Switch 2 aux côtés d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, ce qui porterait à deux le nombre de jeux Bethesda à connaître les joies d'une sortie sur SW2 de la part de Microsoft.

News
Starfield, le RPG spatial de Bethesda sorti en 2023, est désormais au centre d’une rumeur concernant une potentielle version sur Nintendo Switch 2 en 2026, en plus d’un port déjà confirmé côté Microsoft d’Indiana Jones and the Great Circle.

Une rumeur lancée par un insider reconnu

Leaker réputé sous le nom de NateTheHate (aussi appelé NateDrake) a affirmé sur les réseaux sociaux que Starfield ne serait pas le seul titre de Bethesda à débarquer sur la Switch 2 en 2026.

Il a ainsi écrit :
Ce qu'on traduira ainsi :
Indiana Jones & le Cercle Ancien ne sera pas le seul jeu Bethesda à arriver sur Nintendo Switch 2 en 2026 [...] Outre son arrivée sur PS5, Starfield est prévu pour sortir sur Nintendo Switch 2 en 2026.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est bel et bien confirmé sur Switch 2 pour 2026, suite à une annonce lors de Gamescom. Cette version a été officiellement mentionnée sur la page Wikipédia dédiée au jeu.

Microsoft ouvrerait-il vraiment et enfin ses licences à d'autres supports

Cette rumeur s’insère dans un contexte stratégique plus large : Microsoft a récemment adopté une posture plus ouverte en termes de plateformes, en ne se restreignant plus à l’écosystème Xbox/PC.

Son porte-parole Phil Spencer a évoqué un virage vers une politique multiplateforme, favorisant la diffusion de leurs titres sur d’autres consoles, notamment Nintendo et PlayStation. Cela colle avec l’arrivée annoncée d’Indiana Jones sur Switch 2, ainsi qu’éventuellement de Starfield.

Mais entre nous, c'est un peu le service minimum de la part de Microsoft, car lors du rachat d'Activision-Blizzard, Microsoft s'était engagé à éditer ses jeux Call of Duty pendant 10 ans sur consoles Nintendo. On attend toujours le moindre signe à ce sujet.

Un port sur Switch 2 encore non confirmé

Malgré la crédibilité du leaker et la cohérence stratégique, Starfield sur Switch 2 demeure à ce jour une rumeur non vérifiée qu'on prendra avec les pincettes de rigueur. Aucun communiqué officiel de Bethesda ou Microsoft ne confirme encore cette déclaration comme seul X nous les offre. À suivre donc, si une annonce est faite ultérieurement, mais NateTheHate a quand même plusieurs leaks vérifiés à son actif !

Si Starfield sortait sur Switch 2, est-ce que vous l'achèteriez ? Est-ce un jeu que vous avez déjà fait sur Xbox précédemment ? Sa sortie sur Switch vous laisse-t-elle au contraire indifférent ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, Nintendo Everything, GameReactor, GameSpot
