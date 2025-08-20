News Final Fantasy (saga)
Final Fantasy XIV : Yoshi-P évoque des discussions ''positives'' autour d’une version Switch 2
Selon Naoki Yoshida, Square Enix discute avec Nintendo pour offrir Final Fantasy XIV sur Switch 2, sans confirmation de date ni de confirmation de sortie sur Switch 2 tout court, pour le moment.News
Le producteur-directeur Naoki « Yoshi-P » Yoshida a évoqué, le 20 août 2025, des discussions entre Square Enix et Nintendo, qu’il décrit comme « positives », concernant une éventuelle version de Final Fantasy XIV sur Nintendo Switch 2.
Il indique également viser à rendre Final Fantasy XIV et XVI accessibles au plus grand nombre, sans avancer de planning précis pour communiquer une suite. Il n'en fallait pas plus pour faire vibrer tous les fans de la franchise !
Il demande, pour y parvenir, un peu de patience, tout en se montrant ouvert à poursuivre les efforts pour aboutir à un projet concrètement jouable. Il indique :
Pour l’heure, il n’existe aucune annonce ou confirmation de date. Les propos de Yoshida se limitent à un intérêt et à des discussions favorables, sans engagement. Il faut donc rester prudent : ni Square Enix, ni Nintendo n’ont validé officiellement le projet. Le projet reste cependant à l’état de piste de réflexion sans confirmation temporelle. Affaire à suivre, donc.
Source : VideoGameChronicles
Les ambitions de Yoshi-P pour FF XIV sur Switch 2Naoki Yoshida rappelle que son objectif est de proposer Final Fantasy XIV et XVI au maximum de joueurs possible. Il exprime dans l’interview avec Video Game Chronicles (voir sources) l’envie de surmonter les barrières de plateformes afin d’offrir un accès le plus étendu possible.
Pour moi, mon objectif est simplement de proposer Final Fantasy 14 et 16 au plus grand nombre de joueurs possible, et j'espère que le plus grand nombre possible de joueurs pourront profiter de ces deux jeux [...] Nous mettons tout en œuvre pour que cela se réalise, vous pouvez donc dire à vos lecteurs que je considère ces possibilités de manière très positive et que nous faisons tout notre possible. J'espère donc que les joueurs attendront avec impatience les possibilités futures. Mais je vous demande juste un peu plus de temps.Il souligne que la portabilité de la Switch 2 permettrait aux joueurs de pratiquer des activités plus "casual" comme l’artisanat ou les métiers tout en étant confortablement installé dans le canapé. C'est pour lui un usage distinct du jeu face à un écran télé ou sur PC, potentiellement attractif pour un public plus jeune :
En ce qui concerne les joueurs actuels de Final Fantasy 14, si une version Switch 2 était hypothétiquement lancée, ils auraient la possibilité, par exemple, de suivre l'histoire principale – ils pourraient y jouer sur PC et faire des raids sur PC.
Mais pour ce qui est des autres types de contenu, ils pourraient s'asseoir, se détendre sur leur canapé avec la Switch 2 à la main, et s'adonner à des activités de collecte et d'artisanat. Je suis très enthousiaste à l'idée d'offrir cette possibilité à nos joueurs.
En ce qui concerne les joueurs qui n'ont jamais joué à Final Fantasy 14 auparavant, la jeune génération de joueurs, s'ils commençaient à jouer à Final Fantasy 14 sur Switch 2, étant donné qu'il s'agit d'un MMO, cela pourrait être un nouveau genre pour eux, et je serais très enthousiaste à l'idée d'attirer ces nouveaux joueurs vers ce genre et de leur faire apprécier le jeu.
Un portage plausible, mais sans calendrier pour l’instantLa Switch 2 et son format hybride renforce l’accessibilité portable des titres multiplateformes. FF XIV, riche et complet, pourrait particulièrement bénéficier de cette flexibilité qu’offre la console pour des sessions détendues.
