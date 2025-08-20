Rechercher sur Puissance Nintendo
Bubsy 4D A paraître sur Switch 2
News Bubsy 4D (Switch 2)

Bubsy 4D annoncé sur Nintendo Switch et Switch 2

Atari et Fabraz ressuscitent Bubsy en 3D. Annonce le 19 août 2025, sans date de sortie, sur Switch 2, Switch et autres plateformes. Faut-il se réjouir, 29 ans après son "dernier" jeu, du retour de Bubsy, posons-nous la question dans cette news...

News
Le retour du bobcat est officiel : Atari et le studio Fabraz ont annoncé Bubsy 4D le 19 août 2025, pendant la gamescom Opening Night Live. Le jeu sortira sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, puis sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC.

Aucune date de sortie n’a été communiquée mais on a déjà une première bande-annonce :
Bubsy 4D - Official Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un retour en 3D, signé Fabraz

Bubsy 4D marque la première aventure 3D de la série depuis Bubsy 3D (1996). Le projet est confié à Fabraz, connu pour Slime-san et Demon Turf, avec Atari à l’édition.

Le vice-président en charge des Jeux chez Atari a déclaré :
Bubsy a toujours eu une réputation — parfois notable, parfois… infâme [...] Mais malgré tout, Bubsy est resté mémorable, et nous estimions que le personnage méritait enfin un jeu à la hauteur. En nous associant à Fabraz, nous pensons avoir enfin tenu cette promesse avec Bubsy 4D : une approche fraîche qui respecte le passé tout en apportant quelque chose de totalement nouveau.
Chez Fabraz, on sent la même confiance en soi pour transformer Bubsy en jeu de plateforme incontournable du XXIe siècle avec cette déclaration de Fabian Rastorfer dans le communiqué de presse officiel d'Atari :
Travailler sur la suite de Bubsy 3D a été une aventure folle, compte tenu de son héritage tristement célèbre. Il était très important pour nous de prendre ce défi au sérieux, à la fois en identifiant ce qui a permis au lynx roux de perdurer aussi longtemps, tout en réinventant certaines parties de la série pour qu'elles fonctionnent mieux. Je pense que les mouvements de Bubsy sont plus puissants que jamais et que tous ceux qui ont joué à nos jeux précédents se sentiront comme chez eux avec ce jeu de plateforme 3D expressif. Je suis extrêmement fier du monde que nous avons créé et j'ai hâte de voir les réactions de tout le monde à cette annonce. Surprise !
L’annonce s’accompagne d’un trailer et d’images qui posent un ton volontairement auto-référentiel, mais la promesse reste celle d’un vrai platformer 3D moderne. 29 ans plus tard, honnêtement, on n'en attendrait pas moins !

Ce que l’on sait du gameplay

Fabraz met en avant des aptitudes élargies pour notre bobcat : saut, plané, grimpette, rebond sur les ennemis… et une nouvelle « forme boule de poils » pour rouler à vive allure (le premier qui crie "Sonic" en ouvrant de grands yeux sort immédiatement !).

Les niveaux, à thème « artisanat » et ponctués de boss BaaBots, cachent des plans pour débloquer des améliorations. La laine amassée sert aussi à acheter des tenues cosmétiques pour le personnage, un autre aspect fun au sujet duquel on ne peut rien dire (repense aux dépenses dans les boutiques de Donkey Kong Bananza pour habiller Donkey Kong et Pauline !).

Parmi les autres infos notables, ajoutons que des classements en ligne permettront de comparer ses meilleurs temps, tandis que la bande-son est signée Fat Bard (jazz, big band, electro-swing).

Plateformes et disponibilité

Bubsy 4D est prévu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG) et les consoles PlayStation/Xbox. A l'heure où nous publions ces lignes, aucune fenêtre de sortie n’est annoncée.

On notera au passage qu’Atari accompagne ce retour avec une communication centrée sur « faire de Bubsy un bon jeu », assumant l’héritage contrasté de la série. Que vous inspire ce... positionnement pour le produit ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Atari et Gematsu
