Bubsy 4D annoncé sur Nintendo Switch et Switch 2

Atari et Fabraz ressuscitent Bubsy en 3D. Annonce le 19 août 2025, sans date de sortie, sur Switch 2, Switch et autres plateformes. Faut-il se réjouir, 29 ans après son "dernier" jeu, du retour de Bubsy, posons-nous la question dans cette news...