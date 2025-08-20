News Finance et chiffres de vente
Augmentation de prix des consoles aux USA : Sony ouvre le bal mais Nintendo pourrait suivre
Aux États‑Unis, Sony augmente de 50$ le prix de la PS5, mais ne rions pas car Nintendo pourrait bientôt suivre en raison de la politique douanière américaine sur les importations asiatiques.News
Sony vient d’annoncer une hausse de 50$ sur tous les modèles de la PlayStation 5 aux États‑Unis, effective à partir du 21 août 2025. La PlayStation 5 standard passe à 549,99$, la version numérique à 499,99$, et la Pro à 749,99$. Et chaque prix est hors-taxes, comme toujours aux USA. Cette décision fait suite aux récentes annonces de tarifs douaniers américains jugés menaçants pour les chaînes de production et les coûts industriels, et elle pourrait ralentir le redémarrage du secteur du jeu vidéo en 2025.
Officiellement, la firme évoquait alors « les conditions de marché » et le coût croissant du développement. Toutefois, des observateurs pointent du doigt des tarifs en nette augmentation sur les importations en provenance de Chine, base principale de fabrication des Xbox.
D’autres hausses, portant sur les jeux first‑party et les accessoires, ont également été annoncées à l’échelle mondiale dans la foulée.
De plus, Doug Bowser, président de Nintendo of America, avait déclaré que le prix élevé de la Switch 2 était lié à son positionnement en tant que console haut de gamme, et non à l’impact des tarifs. Mais c'est une position difficilement tenable quand vous devez absorber des tarifs pouvant représenter... plus que le prix de fabrication du produit.
Ces hausses traduisent bien la complexité de l’équation “prix de vente” d’une console. Lorsque des droits de douane frappent composants ou produits finis, les fabricants peuvent voir leurs marges grignotées ou leur chaîne logistique bouleversée.
Certains préfèrent stocker massivement (Nintendo), d’autres répercutent immédiatement la hausse (Sony, Microsoft : pour ces deux acteurs dont les consoles sont déjà à un stade avancé de cycle de vie, stocker pourrait être contre-productif selon les orientations du marché).
Et il y a toujours une question de stratégie marketing : positionner une console comme premium permet de justifier un prix plus élevé, mais peut aussi ralentir son adoption. Enfin, ces décisions ne sont pas isolées : elles dépendent aussi des perspectives du marché, des tendances de consommation, et des annonces importantes (comme GTA VI reporté à mi-2026, ou la Switch 2 qui vient rebattre les cartes du secteur après la domination quasi-totale de la Switch sur toute une génération).
En Europe, on semble préservé de toute hausse de prix, mais nous avons nos propres facteurs à prendre en considération : la hausse du prix des composants a eu un impact significatif sur le prix de vente de la PS5 et de la Xbox en Europe, et on n'est pas à l'abri de petites secousses monétaires en 2026 qui pourraient rendre nos produits importés plus chers une fois sur notre territoire.
Quoi qu'il arrive, on doit comprendre que les fabricants sont tenus de réagir de manière à protéger leurs intérêts, car sur le long terme, leurs intérêts sont aussi les nôtres avec un secteur dynamique aux marges qui permettent de financer les futurs projets !
Sources : Reuters, GoNintendo
Microsoft suit le mouvementQuelques mois avant Sony, Microsoft avait déjà revu à la hausse les prix de ses consoles Xbox Series X et S aux États‑Unis. Le modèle haut de gamme est passé de 500$ à 600$, l’entrée de gamme de 300$ à 380$.
