The Rogue Prince of Persia A paraître sur Switch 2
News The Rogue Prince of Persia (Switch 2)

The Rogue Prince of Persia arrivera sur Nintendo plus tard cette année

Après la sortie sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, The Rogue Prince of Persia arrivera dans l’année sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

News
Révélé en 2024 avec un accès anticipé, The Rogue Prince of Persia est passé hier, le 20 août 2025, en version 1.0 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ubisoft a profité de cette sortie, lors de la Gamescom, pour annoncer que le jeu arriverait plus tard dans l’année sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Depuis son accès anticipé, le jeu a profité d’une quinzaine de mises à jour qui ont permis aux équipes de peaufiner leur travail jusqu’à cette sortie.

The Rogue Prince of Persia est donc un tout nouveau jeu développé par l’équipe derrière Dead Cells avec la célèbre licence appartenant à Ubisoft, Prince of Persia. Il s’agit d’un rogue-like en 2D où il faudra vous armer de patience pour arriver au bout de votre aventure. Après Prince of Persia : The Lost Crown qui a eu très bonne presse sans rencontrer un énorme succès commercial, le Prince de Perse est une nouvelle fois de retour, ce qui permettra à certains de patienter en attendant le remake des Sables du Temps qui est annoncé depuis plusieurs années.
Launch Trailer - The Rogue Prince of Persia
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Fred avait d'ailleurs pu essayer le jeu l'année dernière, retrouver ses impressions à ce sujet.
