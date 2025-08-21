News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)
Découverte de Méga-Empiflor dans Légendes Pokémon : Z-A
À 15h00 aujourd’hui, une nouvelle méga-évolution a été dévoilée, celle d’Empiflor issu de la première génération de Pokémon.
Quelques jours à peine après avoir présenté lors des championnats du monde de Pokémon le mode multijoueurs de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company International a fait une nouvelle annonce.
En plus de la première vidéo, une autre a été diffusée où l’on peut voir Méga-Empiflor en action dans Légendes Pokémon : Z-A.
C’est lors d’une vidéo, qui aurait pu être réalisée avec des images réelles, que nous avons donc pu découvrir le Pokémon Empiflor dans sa forme méga-évoluée. Empiflor est la toute dernière évolution de Chétiflor issu de la première génération de Pokémon qui se déroule à Kanto. Empiflor est aussi un Pokémon que l’on aperçoit beaucoup dans le dessin animé car il s’agit d’un Pokémon que possède James, l’un des membres de la Team Rocket.
*Destiné à un public averti* L'Incident du doux parfum | Légendes Pokémon : Z-A
Méga-Empiflor est donc une nouvelle évolution qui arrivera dans Légendes Pokémon : Z-A, quels autres Pokémon aimeriez-vous avoir avec le même traitement ?
Méga-Empiflor ne sent pas la rose ! | Légendes Pokémon : Z-A
