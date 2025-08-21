Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch
News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Découverte de Méga-Empiflor dans Légendes Pokémon : Z-A

À 15h00 aujourd’hui, une nouvelle méga-évolution a été dévoilée, celle d’Empiflor issu de la première génération de Pokémon.

News
Quelques jours à peine après avoir présenté lors des championnats du monde de Pokémon le mode multijoueurs de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company International a fait une nouvelle annonce.
*Destiné à un public averti* L'Incident du doux parfum | Légendes Pokémon : Z-A
Retrouvez la vidéo sur YouTube
C’est lors d’une vidéo, qui aurait pu être réalisée avec des images réelles, que nous avons donc pu découvrir le Pokémon Empiflor dans sa forme méga-évoluée. Empiflor est la toute dernière évolution de Chétiflor issu de la première génération de Pokémon qui se déroule à Kanto. Empiflor est aussi un Pokémon que l’on aperçoit beaucoup dans le dessin animé car il s’agit d’un Pokémon que possède James, l’un des membres de la Team Rocket.

En plus de la première vidéo, une autre a été diffusée où l’on peut voir Méga-Empiflor en action dans Légendes Pokémon : Z-A.
Méga-Empiflor ne sent pas la rose ! | Légendes Pokémon : Z-A
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Méga-Empiflor est donc une nouvelle évolution qui arrivera dans Légendes Pokémon : Z-A, quels autres Pokémon aimeriez-vous avoir avec le même traitement ?
