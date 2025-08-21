Découverte de Méga-Empiflor dans Légendes Pokémon : Z-A

*Destiné à un public averti* L'Incident du doux parfum | Légendes Pokémon : Z-A Retrouvez la vidéo sur YouTube

Méga-Empiflor ne sent pas la rose ! | Légendes Pokémon : Z-A Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelques jours à peine après avoir présenté lors des championnats du monde de Pokémon le mode multijoueurs de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company International a fait une nouvelle annonce.C’est lors d’une vidéo, qui aurait pu être réalisée avec des images réelles, que nous avons donc pu découvrir le Pokémon Empiflor dans sa forme méga-évoluée. Empiflor est la toute dernière évolution de Chétiflor issu de la première génération de Pokémon qui se déroule à Kanto. Empiflor est aussi un Pokémon que l’on aperçoit beaucoup dans le dessin animé car il s’agit d’un Pokémon que possède James, l’un des membres de la Team Rocket.En plus de la première vidéo, une autre a été diffusée où l’on peut voir Méga-Empiflor en action dans Légendes Pokémon : Z-A.Méga-Empiflor est donc une nouvelle évolution qui arrivera dans Légendes Pokémon : Z-A, quels autres Pokémon aimeriez-vous avoir avec le même traitement ?