Après tant d’attente, Hollow Knight: Silksong sera disponible le 4 septembre

Hollow Knight: Silksong - Release Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

À la Gamescom, les chanceux présents sur place ont pu découvrir une version de démonstration d’Hollow Knight: Silksong sur Nintendo Switch 2 entre autres. Il s’agit d’ailleurs des files d’attente les plus longues à l’heure actuelle dans le salon. Avec la possibilité de s’essayer au titre, sur une séquence relativement similaire à celle présentée lors de l’E3 2019, les joueurs espéraient avoir enfin des nouvelles concernant la sortie de la tant attendue suite d’Hollow Knight.Bien que lors du Nintendo Direct dédié à la présentation de la Nintendo Switch 2, nous avions appris qu’Hollow Knight: Silksong arriverait en 2025, nous n’avions jusque-là pas plus de précision.Roulement de tambours, cette après-midi, Team Cherry a levé le voile sur une nouvelle bande-annonce du jeu qui s’est conclue par la date de sortie du jeu : le 4 septembre 2025.À cette date, le jeu sortira à la fois sur Nintendo Switch ainsi que sur Nintendo Switch 2, mais nous n’avons pas encore eu de détails officiels sur les spécificités de chaque version à l’heure où nous écrivons ces lignes, notamment la fréquence d’images qui, semblerait-il, approcherait des 120 images par seconde sur Nintendo Switch 2. Nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus.