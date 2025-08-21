Gear.Club Unlimited 3 annoncé sur Nintendo Switch 2 pour fin 2025
Nacon et Eden Games confirment Gear.Club Unlimited 3 sur Switch 2 avec une exclu temporaire pour la console de Nintendo. Deux environnements, plus de 40 voitures et un mode Highway inédit sont au programme de ce nouvel opus de la franchise lyonnaise.News
Voici la bande-annonce de présentation du jeu :
Deux environnements opposésLe titre proposera deux cadres bien distincts pour ses épreuves. La côte méditerranéenne offrira ses routes lumineuses et sinueuses, tandis que des décors inspirés du Japon mèneront les pilotes des montagnes aux grandes avenues urbaines. Cette dualité vise à varier les sensations de conduite, entre souplesse et technicité.
Pour renforcer cette variété, un mode inédit baptisé Highway fait son entrée. Dans ce dernier, les joueurs devront composer avec une circulation dense tout en gardant une allure élevée. Cet mode a été pensé pour tester nos réflexes et maintenir une tension constante alors qu'approche l'arrivée.
Une offre pensée pour tous les joueursPlus de 40 voitures sous licences officielles seront disponibles, accompagnées d’un mode Carrière complet. Eden Games insiste sur la prise en main immédiate, pensée pour convenir aussi bien à des sessions rapides qu’à des courses plus longues.
Fidèle à sa philosophie, Gear.Club Unlimited 3 ne cherche pas la simulation mais reste sur le terrain de l’arcade. Sur consoles Nintendo, il occupe une place particulière, entre la fantaisie d’un Mario Kart et le réalisme d’un Forza Horizon : et alors que les jeux de course sont nombreux, Gear.Club Unlimited 3 pourrait bien être une alternative intéresse dans un registre sous exploité, la course arcade.
Un retour attendu sur Switch 2Après deux épisodes lancés dès les premières années de la Switch, la franchise revient donc en 2025 pour accompagner la nouvelle génération. Si aucune image de gameplay n’a encore été dévoilée — la bande-annonce est assez peu prolixe en la matière, la promesse d’un jeu plus fluide et mieux adapté aux capacités techniques de la Switch 2 laisse entrevoir un joli bond en avant et on a hâte de le découvrir plus en détail.
D’ici là, il faudra patienter pour en savoir davantage sur le multijoueur, la personnalisation et le rendu final sur la nouvelle console. Gear.Club Unlimited 3 figure déjà parmi les sorties de fin 2025 à surveiller dans un calendrier qui s’annonce chargé sur la nouvelle console de Nintendo.
Aviez-vous joué aux précédents épisodes de la franchise sur Switch ? Etes-vous tenté par ce nouvel épisode annoncé sur Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Communiqué de presse, Nintendo Everything
