News Gear.Club Unlimited 3 (Switch 2)

Gear.Club Unlimited 3 annoncé sur Nintendo Switch 2 pour fin 2025

Nacon et Eden Games confirment Gear.Club Unlimited 3 sur Switch 2 avec une exclu temporaire pour la console de Nintendo. Deux environnements, plus de 40 voitures et un mode Highway inédit sont au programme de ce nouvel opus de la franchise lyonnaise.