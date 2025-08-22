Le Metroidvania Good Boy, 1er titre publié par Team17 sur Switch 2, a été dévoilé.
Depuis sa sortie il y a un peu plus de 2 mois et demi, les possesseurs de Switch 2 attendent avec fébrilité les annonces des studios tiers. Le Gamescom 2025 est donc particulièrement crucial pour découvrir les titres qui nous réjouiront dans les prochains mois.News
Le nom de LAIKA vous rappellera ce souvenir de la première chienne envoyée dans l’espace au début de l’exploration spatiale, chienne qui mourut de chaleur et de stress au sein de Spoutnik 2 cinq heures après son lancement, l’engin n’ayant jamais été prévu pour être récupéré. Des 13 chiens utilisés dans les vols spatiaux soviétiques entre 1957 et 1966, seule Laïka aura été envoyée sciemment dans l'Espace sans aucun espoir de retour à cause des délais trop courts imposés par le dirigeant soviétique de l'époque, Khrouchtchev, pour effectuer la mise au point et la construction de Spoutnik 2, alors que nous étions en pleine compétition entre l’URSS et les États-Unis d’Amérique. La suite du programme (allant jusqu’à Spoutnik10) permettra de ne plus prendre de décisions aussi hâtives vis-à-vis des animaux.
Le programme LAIKA a donné une nouvelle vie à de vieux chiens en transférant leur conscience dans des rovers LAIKA, leur permettant ainsi de vivre éternellement en tant que courageux explorateurs de l'espace ! Trouvez et réveillez vos compagnons canins endormis, devenez leurs meilleurs amis et travaillez ensemble pour aider les humains dans leur mission. Accomplissez des quêtes pour les rovers afin de recevoir des récompenses uniques et aidez-les à se souvenir de leur passé en débloquant leurs bandes de mémoire cachées.
Utilisez divers outils et améliorations pour capturer les créatures exotiques de Terra II. Exploitez leurs capacités uniques pour surmonter les obstacles et étendre le monde, ou ramenez-les à la base où elles pourront être scannées pour obtenir des crédits de recherche. L'écosystème vivant et respirant de Terra II est à votre disposition !
Plongez dans les profondeurs cachées de Terra II ! Explorez des grottes tentaculaires et découvrez des temples anciens, tout en dévoilant l'histoire de la planète et de ses anciens habitants. Qui étaient-ils ? Où sont-ils passés ? Explorez la planète Terra II, à la fois familière et étrangère. Utilisez vos améliorations et les capacités de vos créatures pour vous adapter aux différents biomes, des forêts luxuriantes aux marécages nauséabonds en passant par les sommets enneigés.
Personnalisez votre Rover ! Améliorez votre arsenal avec de nouveaux outils et équipements de capture. Optimisez vos capacités d'exploration grâce à des améliorations et des capacités de la carte mère. Élargissez votre garde-robe, débloquez de nouveaux éléments cosmétiques et devenez le Rover le plus tendance de Terra II !
