The Touryst Deluxe arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2 cet été

Dans cette nouvelle proposition pour la Switch 2, nous allons retrouver tout le contenu disponible pour la version initiale mais aussi du nouveau contenu telle une nouvelle île, des objets, des quêtes, des commandes améliorées et des graphismes tirant au mieux de la plus grande puissance de la console, à la fois en mode portable et docké.



Le studio allemand Shin’en Multimedia étant connu pour utiliser au mieux les performances des machines sur lesquels ses jeux sortent, on peut être très confiant dans cette version upgradée, The Touryst était un très bon titre sur Switch 1.

Dans ce jeu d'action-aventure, vous partez en voyage aux Monument Islands, où vous êtes libre de passer votre temps comme vous le souhaitez. Vous pouvez descendre dans des monuments anciens, plonger dans les profondeurs de la mer, visiter la salle d'arcade, danser lors d'une fête sur la plage ou explorer des mines profondes. C'est vous qui choisissez.