The Touryst Deluxe arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2 cet été
Bonne nouvelle pour les amateurs du jeu de base, sorti sur Switch, une édition augmentée arrive sur Nintendo Switch 2. Un très bon titre à ajouter à sa logithèque si vous n'avez pas encore brossé dans tous les sens le jeu original.
Le studio allemand Shin’en Multimedia étant connu pour utiliser au mieux les performances des machines sur lesquels ses jeux sortent, on peut être très confiant dans cette version upgradée, The Touryst était un très bon titre sur Switch 1.
Dans ce jeu d'action-aventure, vous partez en voyage aux Monument Islands, où vous êtes libre de passer votre temps comme vous le souhaitez. Vous pouvez descendre dans des monuments anciens, plonger dans les profondeurs de la mer, visiter la salle d'arcade, danser lors d'une fête sur la plage ou explorer des mines profondes. C'est vous qui choisissez.Le développeur a présenté les principales caractéristiques du jeu, notamment :
- Découvrez des îles exotiques et explorez des monuments anciens.
- Descendez dans des mines profondes et découvrez des passages secrets.
- Faites le voyage dont vous avez toujours rêvé et profitez de la vie touristique.
- Une aventure aussi variée que la vie réelle.
- Profitez de vos vacances !
The Touryst Deluxe sortira en version numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch 2 dans le monde entier durant l'été 2025, l'attente ne devrait donc plus être très longue. Pour le moment, aucune vidéo n'est disponible pour nous présenter cette nouvelle version exclusif Switch 2.
