Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Tales of Xillia Remastered Disponible sur Switch depuis le 31/10/2025
Test de Tales of Xillia Remastered (Switch)

Test de Tales of Xillia Remastered : 15 ans après…

Jude et Milla font leur grand retour sur console moderne. Avec son édition remastered, Tales of Xillia débarque sur Switch.

Test
Originellement sorti en 2011 au Japon et en 2012 aux USA et en Europe, Tales of Xillia fait son grand retour sur Switch. Au programme, une version remastered du jeu originel, incluant notamment les DLC cosmétiques. Que vaut cette nouvelle version ? On vous dit tout.

L’histoire de Milla et Jude

Tales of Xillia introduit plusieurs choses dans la série des Tales of. D’abord la possibilité de choisir entre deux personnages, Milla ou Jude. L’histoire sera la même, mais les points de vue des deux personnages diffèrent par certains événements, le scénario jouant sur la possibilité d’incarner l’un ou l’autre personnage pour les séparer et proposer du contenu exclusif à chaque point de vue. D’un autre côté, c’est aussi le premier Tales of en véritable 3D. Comprendre par là que c’est la première fois, lors de l’exploration des lieux, que vous pouvez bouger la caméra à 360° autour de vos personnages. Jusqu’à présent, les jeux Tales of n’offrait qu’une vue en caméra fixe.
Dans le monde de Rieze Maxia, des tensions géopolitiques vont opposer deux états. Ceux-ci ne possèdent pas le même avancement technologique. Au milieu de tout cela, Milla Maxwell, incarnation de la divinité de ce monde, va tenter de détruire une arme utilisant les esprits secondaires et le mana des humains comme carburant. Elle va croiser sur sa route Jude, un étudiant en médecine qui va se retrouver embarqué dans cette histoire. Ensemble, ils vont parcourir le monde et en découvrir les secrets.
Par bien des aspects, ce scénario est très classique : il coche toutes les cases de ce que “doit être” un Tales of. En effet, à cette époque, il existe déjà une grosse vingtaine de jeux Tales of. Au point qu’inconsciemment, il y a des jalons presque obligatoire dans l’univers ou le système de jeu. Les défauts de Xillia ne sont cependant pas du fait du remaster, mais datent bien de sa sortie. La présence d'éléments traditionnels du jeu dont les mécaniques restent en surface, par exemple, sont largement critiqués à l’époque. Notamment l’absence du système de cuisine, qui ajoutait une touche de personnalisation et de recherche.

Une recette millimétrée

Il faut bien le dire, Xillia n’est pas nécessairement le meilleur de la série. Cependant, la sortie de son remaster s’inscrit dans la volonté de Namco de donner accès à l’ensemble des jeux encore non disponibles sur console moderne (et malheureusement pour notre coup de vieux à tous, Tales of Xillia pourrait être considéré comme du jeu rétro). L’absence de Tales of Xillia 2, qui était très court et aurait pu donner lieu à un remaster conjoint avec le premier opus, questionne aussi, même s’il reste envisageable qu’il ressorte plus tard, avec sa propre version remasterisée.
Tales of Xillia parlera aux fans de la licence, à celles et ceux qui veulent se replonger dans chaque opus. La recette du jeu fonctionne, on se prend d’affection pour les personnages et il est toujours intéressant de voir comment sont gérés ces deux points de vue, au niveau du scénario. L’ensemble reste cependant assez scolaire et on sent qu’on applique ici une recette déjà construite en amont, malgré un système de combat plus dynamique et qui se dote de quelques nouveautés.
Le système de combat de Tales of Xillia a un nom : le Double Raid Linear Motion Battle System. Derrière cette suite de mots se cache un système basé sur le combat en duo. Bien entendu, vous avez toujours vos quatre combattants à l’écran. Mais vous allez vous lier à l’un d’entre eux. La jauge à gauche de l’écran se remplit au fur et à mesure et vous allez pouvoir lancer des attaques puissantes en combinant vos deux personnages. Le système de combat continue d’exploiter les possibilités offertes par les précédents opus, que ce soit les artes (les attaques puissantes qui consomment du mana) liés et autres liaisons visibles notamment dans Tales of Graces f.

Hey Jude, don’t let me go…

Mais alors qu’apporte cette version remastered ? Quand on y regarde de plus près, pas grand chose de neuf. Cette nouvelle version est un peu paresseuse. Elle offre des graphismes lissés, mais où on voit bien le côté rétro et pixélisé notamment sur la Switch 2. Les temps de chargement, quant à eux, sont toujours bien présents, que ce soit entre les scènes, au moment de passer d’une salle à une autre ou même parfois entre deux cinématiques. C’est vraiment dommage parce qu’on perd en fluidité (quand bien même ces temps de chargement étaient aussi bien présents sur la version originale).
La plus grosse avancée n’est pas nouvelle et est commune à tous les remastered de la série Tales of : les options de confort de jeu et la boutique de points au début du jeu.

A l’origine, vous débutiez vos aventures Tales of par la cinématique de début. Chaque combat vous apporte tout un tas de points, que ce soit de l’expérience ou des points spécifiques. Ceux-ci ne pouvaient, à l’époque, être dépensés qu’à la fin, quand vous lanciez un New Game +. Vous pouviez ainsi débloquer un inventaire plus vaste, doubler votre expérience, la quintupler même, faire que toutes les compétences ne coûtent qu’un, etc. Les plus nostalgiques se souviendront du farm de point en fin de partie, pour pouvoir débloquer cette upgrade qui nous faisait envie.
C’était déjà le cas dans les autres remastered de Tales of. Cette boutique de points est accessible désormais dès le début, avec un certain nombre de points octroyés d’emblée (vous permettant de tout acheter, même si on ne vous le recommande pas, certaines options étant en conflit les unes avec les autres). Cela permet de jouer différemment, de vous concentrer par exemple sur l’histoire, etc. Ce confort de jeu est appréciable et facultatif. Rien ne vous empêche de ne dépenser aucun point et de commencer votre histoire comme à l’époque.
Parmi les autres nouveautés, on a une sauvegarde automatique, la possibilité de désactiver les rencontres, si vous voulez vous concentrer sur l’histoire. Des ajouts de qualité de jeu et de vie qui ont leur importance, et qui sont intéressantes à bien des aspects.
15/20
Tales of Xillia faisait partie des jeux qui n’étaient pas encore disponible sur console moderne. C’est désormais le cas. Cependant, il faut bien se rendre compte que ce n’est pas le meilleur de la série, à bien des égards. Même s’il apporte beaucoup de choses à la licence, que ce soit dans l’arrivée de la 3D et d’une caméra mobile, par exemple, il n’en reste pas moins un jeu un peu scolaire avec de nombreuses failles et un scénario qui commence à souffrir d’une grande répétitivité des mêmes thèmes dans la licence Tales of. Le portage est lui aussi un peu paresseux : certes le lissage graphique est visible, mais le jeu souffre encore de temps de chargement très présents, et de quelques bugs graphiques dans l’apparition des mobs ou des textures. En somme, on vous le recommande si vous tenez vraiment à faire tous les Tales of qui existent. Si vous souhaitez découvrir l’univers de la licence, on vous recommande plutôt Tales of Symphonia, Grace f, ou Vesperia.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Alors, avec qui découvrirez-vous le monde ? Jude ou Milla ?

Jouabilité
Le système de jeu de Tales of Xillia est toujours aussi efficace et pour cause ! Il reprend tous les éléments indispensables à la série et en fait quelques variations, notamment du côté du système de combat. L’ensemble est fluide et se joue très bien.
Durée de vie
Techniquement il y a deux histoires. Celle de Judes et celle de Milla, les deux se recoupant très souvent puisqu’ils voyagent ensemble. Cela veut dire que Tales of Xillia compte pas moins d’une grosse centaine de jeu si ce n’est plus. Malheureusement le jeu souffre de quelques longueurs scénaristiques…
Graphismes
Malgré une volonté de refonte graphique, force est de constater que ce n’est pas totalement efficace. Les temps de chargement entre les scènes sont bien présents, de même que quelques bugs graphiques d’affichage de texture ou de collision. C’est dommage, d’autant que sur Switch 2, le jeu souffre encore plus de ces soucis graphiques qui sautent aux yeux.
Son
C’est le retour des musiques emblématiques de l’univers Tales of ! C’est beau, épique, avec un doublage en anglais et en japonais. Bref, c’est bien !
Intérêt
Ce remastered a un intérêt : celui de permettre à toutes et tous de pouvoir jouer au jeu, sur une console moderne. Rien que pour ça, l’initiative doit être saluée. Cependant, et cela n’a rien à voir avec ce remastered, Tales of Xillia n’est pas vraiment le meilleur jeu de la licence, comme nous l’avons montré dans ce test. Cela n’enlève en rien que nous saluons la volonté de Namco de rendre accessible ses jeux. Et à 39,99 €, l’aventure est longue et vaut le coup d'œil.

Votre avis sur Tales of Xillia Remastered

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Tales of Xillia Remastered (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil