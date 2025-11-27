Test de Windswept : un canard, une tortue et des plateformes

Une aventure à vivre ensemble

Contrôler votre duo

Plateformes et années 90

Tout commence par une tempête catastrophique qui va pousser deux personnages, une tortue et un canard, dans les confins du monde. Ensemble, ils vont coopérer pour pouvoir rentrer chez eux. Tout le gameplay est basé sur cette coopération allant de la plus simple interaction à la plus complexe.Windswept est un jeu qui sent bon les années 90. Le tout dans un pixel art coloré et chatoyant et avec une petite musique qui va très bien avec l'ambiance. La coopération entre les deux animaux se fait de façon relativement fluide, mais seulement si vous maîtrisez parfaitement bien les contrôles, qui peuvent se montrer contre intuitif par moment.En effet, les contrôles de Windswept ne semblent pas avoir été pensé, à l’origine, pour la Switch. Il faut sauter et valider avec B par exemple. C’est là le problème principal du jeu, car malgré une grande fluidité dans les mouvements, ces contrôles contre-intuitifs peuvent poser problème quand il faut aller vite et faire preuve de dextérité.Pour le reste, les interactions entre les deux personnages sont intéressantes. Vous allez choisir quel est le personnage que vous allez mettre en premier le canard ou la tortue, avec A. En fonction de cela, les actions avec Y changent. Car si avec X, vous faites monter votre compagnon sur votre dos, avec Y, vous allez pouvoir faire autre chose, comme lancer la tortue pour essayer de vaincre des ennemis à distance ou sauter plus haut encore avec le canard.Le jeu possède une difficulté progressive. Les ennemis vont vous donner du fil à retordre et ils sont là pour ça. Mais attention : vous avez deux personnages et c’est là très important. Car si vous vous faites toucher une première fois, vous vous retrouvez seul. Il faudra alors retrouver un checkpoint sous la forme de bulles pour libérer votre camarade. Si vous vous faites toucher une deuxième fois, vous perdez et retournez soit au début du niveau soit à un checkpoint.Vous avez aussi la possibilité de terminer un niveau avec un seul personnage et le niveau suivant se fera seul. Là encore, il faudra trouver une bulle pour pouvoir libérer votre compagnon.Tout comme le reste, la carte du monde rappelle les Super Mario des années 90 : des points dans un univers très coloré que vous allez rejoindre au fur et à mesure de vos réussites de niveau. Et vous aurez même accès à une sorte de boutique bien étrange dans laquelle il faudra insérer des demi-lune.Car oui, dans chaque niveau vous avez tout un tas de collectibles plus ou moins difficiles à récupérer. Dans un premier temps, des lettres sous la forme de médailles sont à collecter au fur et à mesure du niveau. Certaines sont cachées, d'autres très visibles et la plupart vont nécessiter un petit peu de skill pour pouvoir les obtenir.Concernant les nuages et les demi-lunes, qui sont aussi à récolter dans chaque niveau, il faudra réussir des défis qui sont présents sous la forme de petit nuages d'étoiles noires dans laquelle vous allez pouvoir rentrer. Il y en a de plusieurs sortes, que ce soit vaincre tous les ennemis, aller le plus loin possible dans un temps donné ou tout simplement récupérer toutes les étoiles pour avoir accès à la demi-lune. Chaque défi est chronométré ce qui en fait quelque chose de plutôt difficile surtout au début quand vous ne maîtrisez pas encore tous les principes du jeu.Avec son esthétique colorée très années 90, son pixel art plutôt réussi, sa musique très rythmée, l'univers Windswept fait partie de ces jeux rétro qui ne sont pas réellement rétro mais qui en ont tout l'air. Et si on ajoute à ça le côté plateformeur 2D comme on a pu l'avoir à la grande époque de Nintendo, nous sommes face à un titre qui ravira les nostalgiques et les fans de plateformeurs un peu complexes.