Test de Just Dance 2026 : toujours aussi dansant ?

Si vous ne connaissez pas encore Just Dance, c’est LE jeu par excellence pour vous mettre dans la bonne humeur et vous transmettre le virus du rythme. Bon avouons-le, il peut aussi vous mettre une musique en tête et vous aurez un peu de mal à l’en sortir. Le principe est simple : il va falloir bouger votre corps pour reproduire une chorégraphie et donc danser en rythme sur les nombreuses chansons proposées.

De plus, le jeu offre divers mode afin de l’apprécier selon votre style de jeu : à la « classique » avec une manette en main, ou grâce à la caméra de votre téléphone pour avoir les mains libres et vraiment bouger tout votre corps. Il y a même un mode entraînement qui propose d’estimer les calories brûlées pendant vos danses afin de vous inciter à vous dépenser !

Retour sur l’interface !

Nous l’avions évoqué dans notre test l’année dernière, le fonctionnement du jeu est un peu particulier. Comme rappelé dans l’introduction, Just Dance est un titre ayant une sortie annuelle. Chaque année propose donc une édition avec une quarantaine de nouvelles musiques. Le hic de ce fonctionnement, c’est que si vous désiriez faire une soirée entre amis, il fallait passer d’un jeu à l’autre pour réaliser une danse sur une chanson précise.





Cela devenait une contrainte assez pénible et depuis 2023, le fonctionnement du jeu a évolué. La série est désormais 100 % dématérialisée : soit vous l’achetez sur l’eShop, soit un code de téléchargement est inclus dans la boîte. Pas de cartouche !

Votre console va en fait télécharger la démo « Just Dance ». Celle-ci est en réalité un hub qui permet, si vous n’avez aucune édition de Just Dance, de souscrire à l’abonnement Just Dance+, sur lequel nous reviendrons plus tard. En plus de cet abonnement, Just Dance permet aussi d’accéder aux contenus des éditions 2023 à 2026, comme s’ils étaient des DLC (ce qui est le cas au final). Un autre détail, plutôt frustrant, est l’obligation de posséder ou de créer un compte Ubisoft. Bienvenue dans le monde du Game as a Service.

Et les nouveautés ?

Et oui, c'est la grande question que vous posera tout bon lapin qui se respecte : quoi de neuf docteur ? Comme évoqué, il y a 40 nouvelles chansons, dans des styles et années de sortie diverses et variées. Ainsi, Hung Up de Madonna (2005), côtoie I had some Help de Post Malone sortie l’année dernière, Love Again de Dua Lipa (2021), Viva la Vida de Coldplay (2008) ou encore Thrift shop de Macklemore et Ryan Lewis (2012) et le fameux Born to Be Alive de Patrick Hernandez (1978). Mais parmi les autres artistes représentés, on peut citer Ed Sheran, Tate McRae, OneRepublic, ou encore BabyMonster pour représenter la K-pop sur cette édition.

En termes de fonctionnalités, si on peut s’exprimer ainsi, il y en a deux nouvelles. La première, je l’ai rapidement évoquée en début d’article : l’utilisation de votre Smartphone pour jouer avec le mode caméra. Sur les éditions précédentes, il était possible d’utiliser son téléphone, avec une appli dédiée, comme une manette. Désormais, il peut aussi être utilisé en mode caméra pour détecter tous vos mouvements. La seconde nouveauté est le Mode Party. Celui-ci vous propose de faire des équipes et de s’affronter dans des battles de danses sur des chansons raccourcies et sur un rythme effréné.

Comment juger le jeu ?

C’est une bonne question car généralement, les musiques vont souvent, au début du moins, être lancées selon les préférences musicales des joueurs. C’est à dire que vous allez bien souvent lancer comme premières chansons, celles que vous connaissez déjà. Peut-être apprécierez-vous ou pas la chorégraphie proposée. Mais c’est là qu’il peut survenir deux choses : soit vous vous mettez des œillères (ou dans le cas présent, des bouchons d’oreille) et ne profitez que des musiques que vous aimez, soit vous acceptez le concept du jeu et vous vous lancez corps et âme dans les danses proposées. Dans le premier cas, vous n’allez profiter que d’une petite partie du jeu, peut-être vous en satisferez-vous, mais ce serait se priver d’un pan du jeu. Dans le second cas, il est fort probable que même si vous n’appréciez pas particulièrement certaines musiques, vous apprécierez de les danser malgré tout, car c’est là qu’est l’essence du jeu : la danse et le fun. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise si vous vous laissez porter par le jeu !

Cependant, toute les danses ne sont pas « faites » pour tout le monde. Certaines sont plus faciles que d’autres, ce qui complexifie le jugement que l’on peut apporter au jeu. Nous avons donc décidé cette année d’évaluer le travail d’Ubisoft sur les diverses chansons et allons en évoquer quelques unes. Par opposition, nous reviendrons sur la partie IHM du jeu, c’est-à-dire les menus, car si l’appréciation des danses varie selon les goûts et les couleurs, le hub du jeu doit se révéler de plus en plus irréprochable au fil des ans.

Au sujet des chansons, qu’on se le dise : Ubisoft ne vous prend pas pour des pigeons. Avec le temps, celles-ci ont pris de plus en plus de couleurs, d’animation et d’ambiance. Ainsi, chaque chanson a un univers qui lui est propre, et un fond animé dédié. Je pourrais aussi dire que chaque chorégraphie est dansée par un personnage qui lui est propre, mais c’est légèrement faux car dans Just Dance, il y a une histoire en tâche de fond et certains personnages, à l’image du Voyageur, vous narrent en réalité une aventure, mais c’est un sujet dédié aux connaisseurs de la saga.

Retenez donc que chaque chanson a été travaillée dans les détails afin que la chorégraphie lui soit adaptée et que le clip l’accompagne pleinement. C'est quelque chose qui est apparu au fil des ans et qui est pleinement visible cette année. Pour vous illustrer quelque peu le principe, vous pouvez constater ci-dessous plusieurs captures (un peu dans le désordre) réalisées sur une seule chanson : Counting Stars de OneRepublic. Vous pourrez constater l'évolution du décor, et même du Coach.

Exemple Counting Stars













D'un point de vue général sur les chorégraphies, il y a eu débat dans l’équipe, certains trouvaient que les chorégraphies de cette année cherchaient à vous faire plus bouger, dans le sens du déplacement dans votre salon, que les précédentes années. Mais certains n’étaient pas d’accord. Par contre, tout le monde s’accorde à dire que les mouvements sont plus variés que les années précédentes et moins répétitifs, même si quelques chansons peuvent encore l’être ! De plus, après avoir évoqué les décors, on souligne que par le passé, il y avait trop d’éléments qui bougeaient dans l'arrière-plan et cela pouvait distraire et perturber, ce qui n’est plus le cas dans cette édition, un soin y a été apporté.





Voici un ensemble de chanson sur lequel l'équipe s'est entraînée et pour lesquelles elle a noté ce qu'elle en à pensé à chaud !

Titre Commentaires de l'équipe Abracadbra (Lady Gaga) Une chorégraphie assez fun et qui reste dans le thème de clip. Anxiety (Doechii) Les mouvements sont assez variés et évitent l'ennui. Azizam (Ed Sheeran) Assez fun. Cry Baby (Melanie Martinez) Décor plutôt bien et une ambiance assez enfantine par rapport au titre, cependant, les mouvements des mains sont peu compréhensibles si on se fie seulement aux silhouettes (du coin de l'écran), mais cela est déjà arrivé sur d'autres titres d'éditions précédentes. Don't Go Breaking My Heart (Lulu & Levon - Cover Ubisoft Music) Décor assez joli et la difficulté correspond à celle annoncée (facile), sans être trop répétitive. Drip (Babymonster) Une seule version proposée : extrême. Mais elle permet aux danseurs (en herbe ou pas) de se prendre pour une membre du groupe de K-pop ! Good Luck, babe ! (Chappell Roan) Très joli décor (coup de cœur de l'équipe). La chorégraphie brise les mouvements alternés gauche/droite. Dans d'autres chansons, on a souvent un mouvement des bras à gauche, puis le même à droite. Ici, ce n'est pas le cas. Feather (Sabrina Carpenter) Une chorégraphie qui permet de danser avec un accessoire (ex: un coussin). Girls Just Want To Have Fun (Cyndi Lauper) Facile, pas répétitive et assez intuitive. Houdini (Dua Lipa) Deux versions de la chorégraphie, dont une extrême que certaines personnes de l'équipe ont abandonnée. Mais pour les fans et danseurs aguerris, ce sera certainement amusant. Louder (Don Elektron and Derek) Fun et sans prise de tête. Rockin' Around the Christmas Tree (Mrs. Claus and the Elves) Avec le mois de décembre qui arrive, une petite chanson ambiance Noël ne fait pas de mal. Elle est donc sympa à danser et les fans y retrouveront un ancien personnage invité.

Et Just Dance + ?

Comme évoqué en introduction, l'équipe s'est aussi amusée sur les musiques proposées par Just Dance +, un abonnement payant permettant d'étoffer le catalogue avec plusieurs centaines de chansons ! Si vous ne parvenez pas à y trouver des musiques à votre goût, c'est que vous cherchez à faire les difficiles. Just Dance + est composé de musiques qui ont été diffusées dans des éditions précédentes, parfois dans les toutes premières et cela se ressent d'ailleurs dans leur mise en scène. Le gap en devient d'autant plus flagrant. Cependant, à notre grande surprise, des artistes plutôt prolifiques en nombre de musiques (d'ailleurs utilisées lors d'anciennes éditions) restent assez discrets sur Just Dance +, tels que Rihanna (où sont Disturbia et Where have you been ?, demande un membre de l'équipe), Taylor Swift ou Jennifer Lopez.

Mais il est mignon tout plein ce test !

Oui, nous avons été plutôt gentils depuis le début de ce test, car nous n'avons pas grand-chose à redire sur la partie musicale et critiquer la présence ou l'absence de certaines chanson reviendrait à mélanger l'aspect goûts et couleurs personnels.

En revanche, l'interface, que nous qualifions de Hub à suscité plusieurs commentaires de l'équipe et peu furent positifs, sincèrement. Nous avons constaté quelques bugs, alors que nous pensions un comportement corrigé. Par exemple, imaginez parcourir la liste des chansons jusqu'à la moitié et lancez-en une. Une fois celle-ci terminée, nous avons eu deux cas lors du retour sur la liste des chansons : parfois, le curseur se retrouve sur la chanson complétée et nous pouvons continuer à parcourir la liste, mais dans certains cas que nous ne sommes pas parvenus à déterminer, quitter l'activité nous ramène sur l'accueil plutôt que sur la liste de chansons, ce qui est dommage.

Autre exemple, après avoir parcouru en partie la liste, n'étant pas inspiré, vous voudriez cliquer sur l'offre "Surprenez-moi" qui tire au sort une chanson pour vous de façon aléatoire ? Et bien, sachez que ce bouton n'est pas facilement accessible : soit il faut remonter toute la liste de chansons pour pouvoir cliquer dessus, soit vous êtes chanceux et votre curseur se placera sur le bouton de manière aléatoire pour que vous puissiez lancer la roulette.





Un autre sujet que nous avions déjà évoqué l'année dernière, c'est la gestion du joueur 2. Il est regrettable qu'il soit nécessaire de lui adjoindre un compte Ubisoft afin de mémoriser ses propres scores. Vous le comprenez, l'interface n'a pas fait que des heureux, et le fait d'avoir déplacé les playlists personnelles dans un menu "Activités" a fait pester l'un d'entre nous assez longtemps vu le temps que l’intéressé a mis pour retrouver les playlist créées avec passion.